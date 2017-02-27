Hariwon cạo gió cho Trấn Thành, Cẩm Ly nhận xét: 'Ai cạo ngu vậy?'

Giải trí 27/02/2017 12:59

Nam danh hài vừa chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh về thành quả khi nhờ bà xã Hariwon cạo gió khiến ai cũng choáng.

Ngày 27/2, Trấn Thành chia sẻ hình ảnh và trạng thái khá hài hước về việc nhờ bà xã Hariwon cạo gió cho anh.

"Ta nói... đi làm về mệt, kêu bà vợ cạo gió dùm, xong mệt quá ngủ luôn!!! Sáng dậy đâu có biết nó cạo ra sao đâu???
Cái...... đi quay chương trình, thay đồ, bà Cẩm Ly la lên: "Thành ơi, đâu ai cạo gió mà cạo ngay cột sống đâu, dễ chết lắm đó, ai cạo ngu vậy"?????

Mọi người có câu trả lời rồi ha!!!

Chèn ơi, nó cạo cái cột sống của tui như cái cột sóng điện thoại tui ko nói. Hai bên kia, thường người ta cạo xuống theo hình dấu huyền. KHÔNG!!! Nó thích dấu sắc, cạo đá lên được hông????

Má ơi, chụp cái lưng lại không tin vào mắt mình luông!!! Đâu ai nói cạo gió, tưởng bị mèo quào ko hà!!! Bó tay con Heo!!!! Kkkkkk" - nguyên văn chia sẻ của Trấn Thành.

Hariwon cạo gió cho Trấn Thành, Cẩm Ly nhận xét: 'Ai cạo ngu vậy?' - Ảnh 1
Thành quả cạo gió của Hariwon cho Trấn Thành.

Câu chuyện nhà Trấn Thành nhanh chóng hút sự quan tâm và bình luận của sư dân mạng. Đa số đều tỏ ra khá hài hước trước sự 'vụng về' của nữ ca sĩ gốc Hàn Quốc. Ngay sau đó, giọng ca 'Anh cứ đi đi' cũng giải thích trên trang cá nhân rằng lúc đầu cô nói với chồng là không biết cạo gió, sợ mất công làm "dở" lại bị la. Tuy nhiên, nam MC vẫn nhất quyết yêu cầu vợ thực hiện. Với sự chỉ đạo của ông xã, Hari tưởng chừng mình làm đúng và cố gắng hết sức để hoàn thành 'nhiệm vụ'. Song cái kết sau đó khiến ai cũng cười ngất.

Mới đây, Trấn Thành còn tham gia đảm nhận vai chính trong MV sắp phát hành của bà xã.
Khoảnh khắc hậu trường lãng mạn của cặp đôi trong MV.
Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   Trấn Thành Hari Won

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 54 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 54 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 2 giờ 24 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 3 giờ 24 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn