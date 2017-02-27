Hariwon cạo gió cho Trấn Thành, Cẩm Ly nhận xét: 'Ai cạo ngu vậy?'

Nam danh hài vừa chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh về thành quả khi nhờ bà xã Hariwon cạo gió khiến ai cũng choáng.

Ngày 27/2, Trấn Thành chia sẻ hình ảnh và trạng thái khá hài hước về việc nhờ bà xã Hariwon cạo gió cho anh.

"Ta nói... đi làm về mệt, kêu bà vợ cạo gió dùm, xong mệt quá ngủ luôn!!! Sáng dậy đâu có biết nó cạo ra sao đâu???

Cái...... đi quay chương trình, thay đồ, bà Cẩm Ly la lên: "Thành ơi, đâu ai cạo gió mà cạo ngay cột sống đâu, dễ chết lắm đó, ai cạo ngu vậy"?????

Mọi người có câu trả lời rồi ha!!!

Chèn ơi, nó cạo cái cột sống của tui như cái cột sóng điện thoại tui ko nói. Hai bên kia, thường người ta cạo xuống theo hình dấu huyền. KHÔNG!!! Nó thích dấu sắc, cạo đá lên được hông????

Má ơi, chụp cái lưng lại không tin vào mắt mình luông!!! Đâu ai nói cạo gió, tưởng bị mèo quào ko hà!!! Bó tay con Heo!!!! Kkkkkk" - nguyên văn chia sẻ của Trấn Thành.

Câu chuyện nhà Trấn Thành nhanh chóng hút sự quan tâm và bình luận của sư dân mạng. Đa số đều tỏ ra khá hài hước trước sự 'vụng về' của nữ ca sĩ gốc Hàn Quốc. Ngay sau đó, giọng ca 'Anh cứ đi đi' cũng giải thích trên trang cá nhân rằng lúc đầu cô nói với chồng là không biết cạo gió, sợ mất công làm "dở" lại bị la. Tuy nhiên, nam MC vẫn nhất quyết yêu cầu vợ thực hiện. Với sự chỉ đạo của ông xã, Hari tưởng chừng mình làm đúng và cố gắng hết sức để hoàn thành 'nhiệm vụ'. Song cái kết sau đó khiến ai cũng cười ngất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hariwon-cao-gio-cho-tran-thanh-cam-ly-nhan-xet-ai-cao-ngu-vay-181763.html