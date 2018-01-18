Hành trình biến đổi nhan sắc kỳ diệu đến khó tin của H’Hen Niê theo năm tháng

Từ một cô bé đen nhẻm với vẻ ngoài không có gì khác biệt so với nhiều em bé trong buôn làng, nhiều năm sau H’Hen Niê lột xác ngoạn mục, trở thành tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Tối 6/1, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam khép lại với chiến thắng thuộc về cô gái có làn da nâu khỏe khoắn - H’Hen Niê. Là người dân tộc thiểu số và có nhan sắc đậm chất núi rừng, không ai nghĩ người đẹp Ê Đê lại có thể vượt mặt hai cái tên đáng "gườm" được đánh giá cao từ đầu là Hoàng Thùy và Mâu Thủy để đăng quang.

H’Hen Niê nhận được sự ủng hộ của hầu hết khán giả khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ảnh: Zing

Mờ nhạt trong các vòng thi nhưng lại tỏa sáng đầy bất ngờ trong đêm chung kết, cuối cùng chiến thắng đã gọi tên người đẹp Đắk Lắk trong sự reo hò của hàng triệu người hâm mộ. Gây ấn tượng mạnh với màn ứng xử thông minh nhưng những gì H’Hen Niê thể hiện sau đêm đăng quang mới thật sự giúp cô chiếm trọn cảm tình của công chúng.

Cũng giống như nhiều Hoa hậu khác, những thông tin xoáy quanh chuyện đời tư và nhan sắc quá khứ của H’Hen Niê là chủ đề bàn tán sôi nổi trên cộng đồng mạng gần 2 tuần qua. Khi ngắm loạt ảnh từ bé đến lớn của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, ai cũng bất ngờ trước sự thay đổi đáng kinh ngạc của H’Hen Niê theo năm tháng.

Bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ảnh: Kênh 14

Thất khó tin, cô bé mặc váy jeans xanh, gương mặt ‘nghiêm túc’ trong ảnh là Hoa hậu tương lai của Việt Nam - Ảnh: Kênh 14

Lúc nhỏ, H’Hen Niê (đầu tiên tứ trái qua) rất ít khi cười mỗi khi chụp ảnh - Ảnh: Kênh 14

Nhan sắc thời thiếu nữ của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cũng khá bình thường - Ảnh: Internet

Nhan sắc này đã giúp H’Hen Niê trở thành chủ nhân của chiếc vương miện đáng giá 2,7 tỷ đồng - Ảnh: Internet

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã từng thử qua rất nhiều kiểu tóc - Ảnh: Internet

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc H’Hen Niê để tóc mái khiến fan thích thú - Ảnh: Internet

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là người dân tộc Ê Đê, có tuổi thơ khá vất vả - Ảnh: Internet

Thời đi học, cô từng làm đủ thứ nghề để có tiền trang trải học phí - Ảnh: Internet

Đến tuổi lấy chồng, H’Hen Niê không nối gót các cô gái buôn làng mà theo đuổi con đường học vấn - Ảnh: Internet

H’Hen Niê xinh đẹp lên nhiều sau khi lên Sài Gòn đi học và đi làm người mẫu ảnh - Ảnh: Internet

Tối 6/1, cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam trong sự ngỡ ngàng của ba mẹ, bạn bè và tất cả người dân ở buôn làng - Ảnh: Internet

Bị tố mượn hơi H'Hen Niê để PR, MC Cát Tường bức xúc lên tiếng Bị nhiều người "tố" mượn hơi H'Hen Niê để PR bản thân khi đăng bài viết phàn nàn về việc Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đến trễ giờ ghi hình, MC Cát Tường vừa lên tiếng phân trần.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hanh-trinh-bien-doi-nhan-sac-ky-dieu-den-kho-tin-cua-hhen-nie-theo-nam-thang-267262.html