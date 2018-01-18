Hành trình biến đổi nhan sắc kỳ diệu đến khó tin của H’Hen Niê theo năm tháng

Tối 6/1, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam khép lại với chiến thắng thuộc về cô gái có làn da nâu khỏe khoắn - H’Hen Niê. Là người dân tộc thiểu số và có nhan sắc đậm chất núi rừng, không ai nghĩ người đẹp Ê Đê lại có thể vượt mặt hai cái tên đáng "gườm" được đánh giá cao từ đầu là Hoàng Thùy và Mâu Thủy để đăng quang.
Mờ nhạt trong các vòng thi nhưng lại tỏa sáng đầy bất ngờ trong đêm chung kết, cuối cùng chiến thắng đã gọi tên người đẹp Đắk Lắk trong sự reo hò của hàng triệu người hâm mộ. Gây ấn tượng mạnh với màn ứng xử thông minh nhưng những gì H’Hen Niê thể hiện sau đêm đăng quang mới thật sự giúp cô chiếm trọn cảm tình của công chúng.
Cũng giống như nhiều Hoa hậu khác, những thông tin xoáy quanh chuyện đời tư và nhan sắc quá khứ của H’Hen Niê là chủ đề bàn tán sôi nổi trên cộng đồng mạng gần 2 tuần qua. Khi ngắm loạt ảnh từ bé đến lớn của tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, ai cũng bất ngờ trước sự thay đổi đáng kinh ngạc của H’Hen Niê theo năm tháng.