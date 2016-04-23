Hạnh phúc mong manh

Để có được khối tài sản đồ sộ như ngày hôm nay, Bà Duang Duen đã phải đánh đổi mọi thứ nhất là t? vi ệc phải rời xa gia đình, xa đứa con gái duy nhất của mình trong nhiều năm.

Bà Duang Duen được biết đến là một nữ doanh nhân tài giỏi trên thương trường và là chủ tịch HĐQT Tập đoàn thực phẩm ăn liền đông lạnh thương hiệu “Phu nhân”.

Cứ nghĩ rằng số phận sẽ mỉm cười và ngưng thử thách bà khi đã ở tuổi xế chiều. Nhưng bà Duang Duen vô cùng bàng hoàng khi phát hiện ra mình bị bệnh tim và đau đớn hơn biết tính mạng của mình có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào.

Hơn ai hết, bà Duang Duen là người hiểu giá trị của đồng tiền chân chính, giá trị của sức lao động không mệt mỏi, lo lắng cho hạnh phúc của đứa con gái duy nhất của mình, bà Duang Duen quyết định mời Dawa- thầy dạy khiêu vũ đến nhà để dạy khiêu vũ cho bà và con gái.

Vì bà Duang Duen dự định sẽ sắp xếp một cuộc hôn nhân “môn đăng hậu đối” cho con gái mình cùng một vị luật sư, điển trai giàu có, cùng một tương lai đầy hứa hẹn… Nhưng điều khiến bà không lường trước được đó là việc con gái mình và thầy dạy khiêu vũ đã yêu nhau, đến mức có thai.

Là một người giàu có và gia đình thuộc hàng danh giá, tiếng tăm nhất thời điểm bấy giờ, việc con gái mình yêu một thầy giáo nghèo đã là điều không thể chấy nhận, đằng này, con gái bà Duang Duen hiện còn mang trong mình giọt máu ấy đã khiến bà Duang Duen xem đây là một sự sỉ nhục.

Bà Duang Duen hết sức tức giận và dù có đau lòng bà vẫn quyết định đuổi con gái mình ra khỏi nhà, vì nghĩ rằng sẽ có một lúc con gái mình nhận ra bộ mặt thật của Dawa và quyết dịnh quay trở về... Thế nhưng hơn 20 năm trôi qua, tin tức về cô con gái vẫn biệt vô âm tín…

Sau tất cả, Liệu mẹ con bà Bà Duang Duen có được trùng phùng? Và con gái bà Duang Duen, cô có được hạnh phúc khi quyết cãi lời mẹ và đi theo lỹ lẽ của con tim? Đón xem “Tìm lại yêu thương” lúc 19h30 hàng ngày, từ 24/4/2016 trên SNTV và YouTV.

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