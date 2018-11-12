Hài hước với tuyển tập truyện cười về thầy cô giáo nhân ngày 20/11

Cô giáo lắc đầu nói với Tý:

Một số truyện cười về thầy cô giáo nhân ngày 20/11 có thể tham khảo:

- Em học lười thì chỉ làm khổ bố mẹ thôi.

- Bố em lại bảo rằng, chính cô mới làm bố khổ, phải suy tư nhiều và thỉnh thoảng còn mất ngủ nữa.

Thoáng đỏ mặt, cô giáo hỏi lại:

- Em không đùa đấy chứ? Em nói rõ hơn đi!

- Vâng ạ, vì cô cho nhiều bài tập về nhà quá, bố em làm không xuể.!!!

2. Lý do học trò dùng phao thi

Cô giáo kể học trò nghe chuyện cười

Bị bắt đứng phạt ở góc lớp, Tũn ấm ức hỏi cô giáo:

- Thưa cô, mọi người vẫn thường ví thầy cô giống như “người lái đò” có đúng không ạ?

- Đúng vậy thì sao? - Cô giáo nhìn Tũn hỏi.

Tũn bức xúc:

- Thế tại sao bọn em dùng phao, “người lái đò” lại cấm và phạt thế này ạ?!!!

3. Cô khổ hay trò khổ?

Những mẩu truyện cười sẽ mang lại cho thầy cô và bạn những khoảnh khắc thư giãn thoải mái

Tí chạy vào lớp với gương mặt ướt đẫm nước mắt. Cô giáo lo lắng hỏi:

- Chuyện gì đã xảy ra thế?

Tí thút thít hỏi:

- Mọi người bảo phải đến năm 18 tuổi con mới được ra khỏi trường. Có phải là sự thật không cô?

Cô giáo thở phào:

- Cứ tưởng chuyện gì to tát lắm. Cô phải ở trường đến tận năm 60 tuổi nhưng vẫn chưa thèm khóc nữa đây này.

4. Thầy nói nhỏ một chút!

Tuyển tập truyện cười ngắn hay góp phần đem đến những niềm vui nho nhỏ để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Thầy giáo đang say sưa giảng bài thì thấy Tũn ngủ gục trên bàn. Thầy liền đi xuống lấy thước gõ gõ lên bàn nói:

- Này Tũn, thầy nghĩ nơi đây không thích hợp để ngủ nên tốt nhất em hãy về nhà ngủ thì hơn!

Tũn ngẩng mặt lên, gãi đầu nói:

- Dạ không sao, chỉ cần thầy và các bạn nói nhỏ lại một chút là được ạ!

- !!!

5. Chứng cứ

Nhân ngày Hiến chương nhà giáo, hãy cùng đọc mẩu truyện cười ngắn hay về ngày 20/11 dưới đây:

Truyện cười về thầy cô giáo nhân ngày 20 11 sẽ mang lại những kỉ niệm khó quên, “khó đỡ”

Thầy giáo thở dài nói với cha của Tèo:

- Thưa ông, Tèo là một đứa lười không chịu học bài, chỉ chép lại của bạn ngồi bên cạnh.

Người cha hỏi:

- Làm sao thầy biết được?

Thầy giáo đáp:

- Đây, ông cứ coi bài kiểm tra Lịch sử này thì rõ. Câu hỏi: Ai chiến thắng quân Thanh ngày mồng năm Tết? Trò Tí ngồi kế bên trò Tèo trả lời là: vua Quang Trung, trò Tèo cũng trả lời y như vậy?

Người cha cãi:

- Nhưng đó là câu trả lời mà các em đã học.

Thầy giáo bình tĩnh nói:

- Mời ông xem câu thứ hai. Câu hỏi: Ai là chồng bà Trưng Trắc? Thì cả hai cùng trả lời là Tô Định.

Người cha lại nói:

- Có thể nó nhớ sai giống nhau.

Thầy giáo nói:

- Nhưng câu thứ ba thì ông nghĩ sao? Câu hỏi: Bình Định Vương lên ngôi ngày nào? Trò Tí trả lời “Em không biết”. Thế ông biết con ông trả lời sao không? Nó viết vô là: "Tôi cũng thế".

6. Vào bài

Mừng ngày Hiến chương nhà giáo

Cả lớp đang chờ thầy giảng bài mới.

Thầy: "Thầy có việc bận, cả lớp ta được nghỉ tiết này."

Nghe thầy nói xong, cả lớp sung sướng gom cặp sách ra về.

Thầy: "Khoan đã. Các em đã được nghe thông tin nghỉ học. Vậy các em xử lý thông tin đó như thế nào?"

Trò: "Dạ, chúng em sẽ về nhà hoặc đi chơi ạ"

Thầy: "Tốt! Đó chính là một ví dụ về 'Thông tin và xử lý thông tin'. Các em mở vở ra và học bài mới nào!"

- !?!

7. Học hành thời Facebook

Tri ân thầy cô

Hai cô trò ngồi nói chuyện với nhau.

- Em làm bài tập chưa Tí?

- Dạ em đã làm và post lên Facebook rồi. Em đã tag cô vào luôn rồi đấy. Cô vào xem nhớ like và comment cho em nhé.

- Tốt lắm. Cô cũng vừa post bảng điểm của em lên Facebook, cũng đã tag mẹ em rồi. Em nhớ nhắn mẹ xem xong like và comment cho cô nhé.

!?

8. Ai là người tìm ra châu Mỹ?

Các mẩu truyện cười giúp ngày ngày lễ Hiến chương vui vẻ hơn

Trong giờ Địa lý, cô giáo gọi Tũn lên hỏi:

- Em hãy chỉ cô biết đâu là châu Mỹ?

Tũn nhanh chóng chỉ trên bản đồ.

- Thưa cô, đây ạ!

Cô giáo gật đầu:

- Tốt lắm! Nào, thế bây giờ trò Tí hãy nói cho cô biết ai đã có công tìm ra châu Mỹ?

- Thưa cô, bạn Tũn ạ.

!!!

9. Vấn đáp Lịch sử

Ngày lễ Nhà giáo Việt Nam trọng đại là dịp tri ân nghề giáo viên cao quý

Trong một buổi thi vấn đáp Lịch sử.

- Anh hãy cho biết, Lê Lợi là ai?

- Dạ, em không biết.

- Thế anh có biết, Trần Hưng Đạo là ai không?

- Dạ, em không biết.

- Thôi, nếu anh trả lời được câu này, tôi sẽ cho anh qua, anh có biết Trưng Trắc, Trưng Nhị là ai không?

- Dạ em cũng không biết.

- Vậy thì mời anh ra, tôi không thể cho anh qua được.

- Thế thầy có biết Hùng Móm, Minh Sẹo, Phúc Khùng, Dũng Cô Hồn, là ai không?

- Hả???

- Thầy có băng của thầy, em cũng có băng của em chứ, thầy đừng đem băng của thầy ra dọa em nhé…

10. Tẩy trắng

Truyện cười về ngày nhà giáo việt nam 20-11

Đang trong giờ học Hóa, cô giáo thấy Tí quay ra sau chơi trò gì đó. Cô hỏi:

- Tí! Em hãy cho cô biết: Loại axit nào hay được dùng trong việc tẩy trắng?

- Thưa cô, có rất nhiều loại ạ.

- Em hãy cho cô biết đó là những loại nào?

- Thưa cô, ví dụ như là Omo, Tide hay Vì dân ạ.

-!!!

Bạn vừa xem qua tuyển tập truyện cười về ngày nhà giáo việt nam 20-11 hay và đặc sắc. Những mẩu truyện cười về thầy cô giáo nhân ngày 20 tháng 11 vừa chia sẻ trên sẽ góp phần mang lại những phút giây thư giãn cũng như những kỉ niệm khó quên, “khó đỡ” của các thầy cô giáo và bao thế hệ học trò.