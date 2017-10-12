Gỡ bỏ mác 'gái hư', Hồng Quế nghẹn ngào thổ lộ trong ngày thôi nôi con gái: 'Vừa làm bố, làm mẹ, làm chị gái và làm bạn của con'

Giải trí 12/10/2017 10:34

Bước vào nghề người mẫu khi còn quá trẻ, Hồng Quế đã để lại “bộ sưu tập" scandal khủng. Tuy nhiên, từ khi có con, người đẹp dường như đã có sự thay đổi. Mới đây, trong ngày sinh nhật tròn 1 tuổi của con gái, cô khiến khán giả nghẹn ngào khi chia sẻ quyết tâm vừa làm bố, làm mẹ và làm bạn của bé Cherry.

Hồng Quế là người mẫu trẻ nhất Việt Nam khi 13 tuổi đã đặt chân lên sàn catwalk. Sở hữu thân hình bốc lửa, chiều cao lý tưởng 1m79 và gương mặt ưa nhìn, bà mẹ một con hội tụ đủ những yếu tố để trở thành một người mẫu hàng đầu.

Ngoài là một người mẫu, Hồng Quế còn được khán giả biết đến với những scandal ăn mặc hở hang, sexy quá mức gây phản cảm cho người nhìn. Chưa dừng lại, cô nàng còn khiến cộng đồng xôn xao, ngán ngẩm với loạt scandal liên quan chuyện đánh người, đá xéo, trình độ học vấn…

Gỡ bỏ mác 'gái hư', Hồng Quế nghẹn ngào thổ lộ trong ngày thôi nôi con
Hồng Quế từng gây xôn xao với loạt scandal ăn mặc hở hang, phản cảm - Ảnh: Internet

Bỏ qua những ồn ào, ngày 12/10/2016 là mốc thời gian đưa cuộc đời nữ người mẫu bước sang một chặng đường mới. Làm mẹ ở độ tuổi 22, Hồng Quế vỡ òa khi chào đón đứa con đầu lòng.

Gỡ bỏ mác 'gái hư', Hồng Quế nghẹn ngào thổ lộ trong ngày thôi nôi con
Sinh nhật con gái tròn 1 tuổi, Hồng Quế chia sẻ đầy xúc động: "Con như báu vật, như cuộc sống mới của mẹ vậy" - Ảnh: Internet

Dũng cảm khi làm một người mẹ đơn thân, Hồng Quế chăm sóc con một mình và được sự hỗ trợ rất nhiều từ bố mẹ ruột tức ông bà ngoại của bé.

Mới đây, nhân dịp sinh nhật con gái, bà mẹ một con cho biết bản thân đã chuẩn bị rất nhiều cho ngày đặc biệt này. Nữ người mẫu khiến dân mạng nghẹn ngào khi thổ lộ: “Mẹ không phải một người hoàn hảo, không thể cho con mọi thứ hoàn hảo nhất nhưng mẹ sẽ cố gắng trở thành một người mẹ tốt”.

Hồng Quế cũng cho biết thêm, hiện tại con gái và ba mẹ là những điều quý giá và quan trọng nhất của cuộc đời cô. Vì những điều này mà nữ người mẫu sẵn sàng thay đổi và bỏ qua những hào quang của showbiz: “Vì mẹ có một tình yêu cho con to lớn tới nỗi khiến mẹ không còn thấy cô đơn nữa. Cảm giác như mẹ chỉ cần con, cần ông bà ngoại là đủ rồi”.

Những tâm sự của bà mẹ trẻ Hồng Quế nhận được rất nhiều đồng cảm, chia sẻ của chị em, đặc biệt là các mẹ đơn thân.

Gỡ bỏ mác 'gái hư', Hồng Quế nghẹn ngào thổ lộ trong ngày thôi nôi con
Người đẹp chia sẻ, hiện tại, với cô con gái và ba mẹ chính là những điều quý giá nhất - Ảnh: Internet

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