Fan của mình chê bai Mỹ Tâm, không ngờ Thanh Thảo lại phản ứng sốc khó tin thế này

Ca sĩ Thanh Thảo khiến nhiều khán giả nể phục với cách hành xử đẹp khi thấy người hâm mộ chê giọng ca của Mỹ Tâm.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Thanh Thảo vừa chia sẻ video Mỹ Tâm được công chúng yêu mến, vây quanh khi xuất hiện tại Hà Nội kèm dòng trạng thái khen ngợi: “Chỉ có thể là cô ấy! Xuất sắc quá”.

Dòng trạng thái của Thanh Thảo nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng. Bên cạnh nhiều bình luận tích cực, một số khán giả lại có thái độ thiếu tế nhị, chê bai Họa Mi tóc nâu.

Dưới bình luận, một dân mạng chê Mỹ Tâm hát dở và công chúng chỉ "đu" theo phong trào. Ngay khi đọc được bình luận, Thanh Thảo thẳng thắn đáp trả: “Giọng hát của Mỹ Tâm có học hành và tốt nghiệp trường lớp hẳn hoi đó bạn. Và muốn được khán giả a dua như vậy chắc ít ai lắm”.

Chưa hết, khi người hâm mộ của cô tỏ thái độ không tốt, giọng ca Người thứ ba liền chia sẻ một cách nhẹ nhàng: “Mỗi người mỗi thần tượng. Chị cũng không muốn những người thương mình lại không thích người khác. Mà không thích cũng xin đừng comment như thế mà".

Đã tìm ra danh tính kẻ xấu hack Facebook mẹ ca sĩ Thanh Thảo lừa fan hàng trăm triệu đồng Trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Thanh Thảo vừa viết thông báo khẩn về việc kẻ xấu đã lợi dụng trang cá nhân của mẹ cô để lừa đảo, mượn fan hàng trăm triệu đồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/fan-cua-minh-che-bai-my-tam-khong-ngo-thanh-thao-lai-phan-ung-soc-kho-tin-the-nay-260999.html