Fan của mình chê bai Mỹ Tâm, không ngờ Thanh Thảo lại phản ứng sốc khó tin thế này

Giải trí 11/12/2017 16:43

Ca sĩ Thanh Thảo khiến nhiều khán giả nể phục với cách hành xử đẹp khi thấy người hâm mộ chê giọng ca của Mỹ Tâm.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Thanh Thảo vừa chia sẻ video Mỹ Tâm được công chúng yêu mến, vây quanh khi xuất hiện tại Hà Nội kèm dòng trạng thái khen ngợi: “Chỉ có thể là cô ấy! Xuất sắc quá”.

Fan của mình chê bai Mỹ Tâm, không ngờ Thanh Thảo lại phản ứng sốc khó tin thế này - Ảnh 1
Trên trang cá nhân, Thanh Thảo chia sẻ clip liên quan đến Mỹ Tâm kèm lời khen - Ảnh: FBNV

Dòng trạng thái của Thanh Thảo nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng. Bên cạnh nhiều bình luận tích cực, một số khán giả lại có thái độ thiếu tế nhị, chê bai Họa Mi tóc nâu.

Dưới bình luận, một dân mạng chê Mỹ Tâm hát dở và công chúng chỉ "đu" theo phong trào. Ngay khi đọc được bình luận, Thanh Thảo thẳng thắn đáp trả: “Giọng hát của Mỹ Tâm có học hành và tốt nghiệp trường lớp hẳn hoi đó bạn. Và muốn được khán giả a dua như vậy chắc ít ai lắm”.

Chưa hết, khi người hâm mộ của cô tỏ thái độ không tốt, giọng ca Người thứ ba liền chia sẻ một cách nhẹ nhàng: “Mỗi người mỗi thần tượng. Chị cũng không muốn những người thương mình lại không thích người khác. Mà không thích cũng xin đừng comment như thế mà".

Fan của mình chê bai Mỹ Tâm, không ngờ Thanh Thảo lại phản ứng sốc khó tin thế này - Ảnh 2
Một khán giả bình luận ác ý, Thanh Thảo nhanh chóng đáp trả - Ảnh: FBNV

Fan của mình chê bai Mỹ Tâm, không ngờ Thanh Thảo lại phản ứng sốc khó tin thế này - Ảnh 3
Qua những bình luận của Thanh Thảo bên dưới bài viết, khán giả càng yêu mến và ngưỡng mộ cô hơn - FBNV 

Fan của mình chê bai Mỹ Tâm, không ngờ Thanh Thảo lại phản ứng sốc khó tin thế này - Ảnh 4
Nữ ca sĩ có mối quan hệ khá thân thiết với nhiều nghệ sĩ trong showbiz Việt nhờ cách cư xử văn minh của bản thân - Ảnh: Internet

Đã tìm ra danh tính kẻ xấu hack Facebook mẹ ca sĩ Thanh Thảo lừa fan hàng trăm triệu đồng

Đã tìm ra danh tính kẻ xấu hack Facebook mẹ ca sĩ Thanh Thảo lừa fan hàng trăm triệu đồng

Trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Thanh Thảo vừa viết thông báo khẩn về việc kẻ xấu đã lợi dụng trang cá nhân của mẹ cô để lừa đảo, mượn fan hàng trăm triệu đồng.

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