Đã tìm ra danh tính kẻ xấu hack Facebook mẹ ca sĩ Thanh Thảo lừa fan hàng trăm triệu đồng

Trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Thanh Thảo vừa viết thông báo khẩn về việc kẻ xấu đã lợi dụng trang cá nhân của mẹ cô để lừa đảo, mượn fan hàng trăm triệu đồng.
Chuyện giả mạo người nổi tiếng để lừa đảo trên các trang mạng xã hội không còn xa lạ, nhưng vì kẻ xấu dùng thủ đoạn ngày càng tinh vi nên rất nhiều dân mạng đã bị đánh lừa.
Mới đây, nữ ca sĩ Thanh Thảo bất ngờ cảnh báo fan và bạn bè về việc Facebook của mẹ cô bị kẻ xấu xâm nhập và lừa đảo hàng trăm triệu đồng. Sự việc khiến nữ ca sĩ vô cùng hoang mang.
Giọng ca Búp bê con trai tiết lộ thêm, mẹ cô hiện đang có chuyến du lịch tại Paris nên không hay biết việc này. Sau khi vụ việc được phát hiện, gia đình đã báo cơ quan công an vào cuộc điều tra.
Hiện tại, nữ ca sĩ cho biết lực lượng chức năng đã truy được danh tính kẻ xấu xâm nhập trái phép vào trang cá nhân của mẹ cô để lừa đảo tiền.