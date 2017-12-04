Đã tìm ra danh tính kẻ xấu hack Facebook mẹ ca sĩ Thanh Thảo lừa fan hàng trăm triệu đồng

Giải trí 04/12/2017 14:15

Trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Thanh Thảo vừa viết thông báo khẩn về việc kẻ xấu đã lợi dụng trang cá nhân của mẹ cô để lừa đảo, mượn fan hàng trăm triệu đồng.

Chuyện giả mạo người nổi tiếng để lừa đảo trên các trang mạng xã hội không còn xa lạ, nhưng vì kẻ xấu dùng thủ đoạn ngày càng tinh vi nên rất nhiều dân mạng đã bị đánh lừa.

Mới đây, nữ ca sĩ Thanh Thảo bất ngờ cảnh báo fan và bạn bè về việc Facebook của mẹ cô bị kẻ xấu xâm nhập và lừa đảo hàng trăm triệu đồng. Sự việc khiến nữ ca sĩ vô cùng hoang mang.

Đã tìm ra danh tính kẻ xấu hack Facebook mẹ ca sĩ Thanh Thảo lừa fan hàng trăm triệu đồng - Ảnh 1
Trên trang cá nhân, Thanh Thảo cảnh báo fan và bạn bè về hành động của kẻ lừa đảo để mọi người cảnh giác - Ảnh: FBNV

Giọng ca Búp bê con trai tiết lộ thêm, mẹ cô hiện đang có chuyến du lịch tại Paris nên không hay biết việc này. Sau khi vụ việc được phát hiện, gia đình đã báo cơ quan công an vào cuộc điều tra.

Hiện tại, nữ ca sĩ cho biết lực lượng chức năng đã truy được danh tính kẻ xấu xâm nhập trái phép vào trang cá nhân của mẹ cô để lừa đảo tiền. 

Đã tìm ra danh tính kẻ xấu hack Facebook mẹ ca sĩ Thanh Thảo lừa fan hàng trăm triệu đồng - Ảnh 2
Thanh Thảo chia sẻ thủ đoạn lừa đảo tiền tinh vi của người xấu trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Đã tìm ra danh tính kẻ xấu hack Facebook mẹ ca sĩ Thanh Thảo lừa fan hàng trăm triệu đồng - Ảnh 3
Trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Thanh Thảo cho biết số tiền bị lừa đã lên đến 100 triệu đồng - Ảnh: FBNV

Đã tìm ra danh tính kẻ xấu hack Facebook mẹ ca sĩ Thanh Thảo lừa fan hàng trăm triệu đồng - Ảnh 4
Bên dưới bài viết, nhiều dân mạng bức xúc về hành động lừa đảo này - Ảnh: Internet

Đã tìm ra danh tính kẻ xấu hack Facebook mẹ ca sĩ Thanh Thảo lừa fan hàng trăm triệu đồng - Ảnh 5
Mới đây, nữ ca sĩ vui mừng thông báo đến mọi người rằng đã tìm ra danh tính kẻ lừa đảo - Ảnh: FBNV

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