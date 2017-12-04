Đã tìm ra danh tính kẻ xấu hack Facebook mẹ ca sĩ Thanh Thảo lừa fan hàng trăm triệu đồng

Chuyện giả mạo người nổi tiếng để lừa đảo trên các trang mạng xã hội không còn xa lạ, nhưng vì kẻ xấu dùng thủ đoạn ngày càng tinh vi nên rất nhiều dân mạng đã bị đánh lừa.

Mới đây, nữ ca sĩ Thanh Thảo bất ngờ cảnh báo fan và bạn bè về việc Facebook của mẹ cô bị kẻ xấu xâm nhập và lừa đảo hàng trăm triệu đồng. Sự việc khiến nữ ca sĩ vô cùng hoang mang.