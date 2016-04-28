Xách tim lên và yêu, và vỗ về luôn cả những nỗi đau. Rồi tự ủi an và vuốt ve những vết sẹo. Và để biết ai cũng có những nỗi buồn phải giấu, can đảm lên, mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi. Sẽ có những ngày như thế đấy. Những ngày trái tim bẹp dí và lý trí mệt nhoài. Những ngày chỉ muốn vùi mình trong chăn để chạy trốn những khoảng không ngập ngụa cô đơn. Những ngày không biết mình đang tồn tại hay đang sống. Những ngày bất giác thấy mình như bị cả thế giới bỏ rơi, chẳng ai đoái hoài và chẳng ai nhung nhớ. Những ngày không có vị, thấy mình nhạt nhẽo và buồn thay, đời cũng lãng nhách đi qua!



Phan Hiển: Hai chúng mình ở nhà đợi mẹ đi công tác về





và khoảnh khắc Khánh Thi cùng con trai: Mẹ mệt chứ kubi thì không

Thanh Hằng "bánh bèo" lạ thường, cô viết: "Công chúa công chúa cho mình hỏi anh Hằng của tụi em đâu rồi".



Quế Vân: Tình yêu là danh dự, đã một lần mất đi thì không bao giờ trở lại.....!





Tăng Thanh Hà hội ngộ bên những người bạn







Văn Mai Hương xuống phố: Sài Gòn đầy nắng và gió



Diễm My khoe style mới: Dạo này My thích sặc sỡ..



Xuân Lan: Hạnh phúc nhất khi em có con mà không bị ràng buộc. Mạnh dạn nhìn

vào sự thật, chấp nhận thất bại, đối diện với nó, rồi đóng cổng giao lưu những mối

quan hệ hết vui. Tự nhiên có nhiều cánh cửa khác mở ra rủ ta tung tăng đón chào

niềm vui mới. Vui thôi nha, buồn là em đi liền á.. Em hứa với anh, không để bất kỳ

một gã đàn ông nào làm em đau khổ nữa, kể cả anh.





Vợ Đăng Khôi - Thủy Anh hân hoan bên con trai thứ 2:

Hôm nay trời nắng to...Cứ để mẹ che cho...





Hồng Ngọc trải lòng về giây phút kỷ niệm tình yêu với chồng 12 năm trước:

Tôi luôn tin định mệnh và duyên số là Ông trời sắp đặt, 12 năm trước đôi trẻ đã gặp nhau.....em biết làm nghệ sỹ và

khùng khùng như em mà anh đã phải chịu đựng để vuợt qua 12 năm không dễ chút nào phải không anh?...

Và còn rất nhiều sóng gióvà chông gai phía trước, vậy chúng ta hãy nắm chặt tay nhau hơn nữa để bước tiếp

quãng đời còn lại anh nhé...cám ơn anh đã đến cuộc đời của em..













Kim Hiền hào hứng chia sẻ niềm vui: Bao năm không có giải thưởng, giờ thì mình đã

sở hữu 2 giải thưởng lớn như vậy! Con xin cám ơn Tổ nghiệp đã cho con được làm

nghề và cho con được ngày hôm nay, dù con phải tạm xa showbiz

để lo cho các em nhỏ!!!





Lam Trường: Tạm biệt Hà Nội mong gặp khán giả Sài Gòn nhé!





Ngọc Quyên đưa con trai đi thăm danh lam thắng cảnh nước Mỹ

Chi Pu vừa hoàn thành bộ ảnh cùng mèo cưng theo phong cách kiêu sa, ma mị.