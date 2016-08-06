Được mẹ Hà Hồ khen, Cường Đô la hành động "lạ" để an ủi Hạ Vi

Cường Đô la lần đầu hành động "lạ" sau lời khen của mẹ Hà Hồ để khiến Hạ Vi yên lòng.

Dù công khai hẹn hò từ lâu nhưng rất ít khi Cường Đô la chia sẻ ảnh cận mặt của bạn gái trên trang cá nhân. Từ trước đến nay, cả hai vẫn thường đăng tải nhiều hình ảnh về nhau tuy nhiên đa phần họ chọn cách giấu mặt hoặc chỉ up mở bằng status nhiều ẩn ý.

mới đây, vị đại gia phố núi bất ngờ đăng tải hình ảnh của Hạ Vi kèm theo bình luận ngắn gọn nhưng ý nghĩa rõ ràng: "Xinh!". Cộng đồng mạng và những người quan tâm đến cặp đôi cũng không quên gửi những lời chúc tốt đẹp và hy vọng cả hai sẽ sớm về chung một nhà.

Trong ảnh, Hạ Vi gần như để mặt mộc, tóc uốn lọn xõa tự nhiên và mặc bộ váy khoe vai trần gợi cảm. Đây là lần hiếm hoi Cường Đô La đăng ảnh rõ mặt người yêu kể từ khi cả hai ngầm thừa nhận mối tình này hồi năm ngoái. Hành động lạ này của Cường Đô la khiến cộng đồng mạng liên tưởng đếnt? việc mẹ Hà Hồ vừa mới khen ngợi con rể cũ là người rất tốt, sống chân thành và có tâm. Việc Cường Đô la khen bạn gái mới ngay sau khi được mẹ vợ cũ khen ngợi chính là cách đáp trả cao tay của anh và cũng là để "an ủi" bạn gái.

Cường Đô La và Hạ Vi yêu nhau đã gần 1 năm nhưng cả hai ít khi lộ diện trước công chúng, Hạ Vi cũng không chia sẻ quá nhiều về bạn trai lên truyền thông. Cặp đôi mặc dù dính nhiều nghi án "đường ai nấy đi", tuy nhiên cả hai vẫn chứng minh tình cảm cả hai hoàn toàn tốt đẹp. Được biết Hạ Vi rất được lòng mẹ của Cường Đô La, cô cũng hạn chế tham gia showbiz để có được cuộc sống tình cảm bình yên. Sau bộ phim "Tấm Cám" sắp ra mắt khán giả, cô cũng không tham gia bất cứ dự án nghệ thuật nào mà chủ yếu đi event và đóng quảng cáo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duoc-me-ha-ho-khen-cuong-do-la-hanh-dong-la-de-an-ui-ha-vi-150929.html