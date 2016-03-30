Đừng làm người nổi tiếng, nếu có thể!

"Ai trong số các ngươi không có tội, hãy ném đá người này trước đi" - Kinh Thánh thuật lại lời chúa Jesus nói với đám đông khi đòi ném đá một người đàn bà ngoại tình.

"Cũng như vậy, câu chuyện của diễnt? viên Minh Béo lan truyền đến mức chóng mặt, rất nhiều người như được dịp "mèo mù gặp cá rán" lên án, chửi bới một cách rất nặng lời. Vâng, chúng ta có quyền phán xét, nhưng chừng mực. Chúng ta có quyền tẩy chay, chỉ trích, nhưng phải dựa trên diễn biến sự việc để tránh dồn người khác vào bước đường cùng - đó cũng là giá trị nhân văn của văn hoá Việt.

Tôi không muốn bàn luận sâu, hoặc thêm dầu vào chảo lửa đang nóng ran các mặt báo. Diễn viên Minh Béo có tội trên đất Mỹ, chắc chắn sẽ nhận mức án phù hợp với tội danh của anh ta. Mặt khác ở quê nhà, hàng hàng lớp lớp người share nhau chóng mặt và ném đá không thương tiếc lỗi lầm của diễn viên nổi tiếng này. Thật kinh khủng.

Ngẫm người mà nghĩ đến ta, nếu một ngày nào đó chính chúng ta cũng rơi vào hoàn cảnh như Minh Béo có chắc rằng ta sống nổi ở mảnh đất "cày xới để tìm thú mua vui" này không ?! Tôi nghĩ không, không đời nào. Diễn viên Minh Béo cũng là con người, cũng sẽ mắc sai phạm như chính mỗi người trong chúng ta, vì bản chất con người đã là yếu đuối. Chỉ có điều, anh ấy là một người nổi tiếng nên sự việc bội nhân, thế thôi. Người nổi tiếng ở đâu cũng vậy.

Thật, làm người nổi tiếng được không ít mà mất thì vô kể, sướng chưa thấy đâu đã phải cực khổ bon chen theo nghiệp sân khấu, giải trí, vất vả đủ đường mong ngày rạng danh. Khi có danh, chỉ sơ sẩy tích tắc sẽ nhận ngay hậu quả khôn lường ở xứ sở xem thần tượng theo hạn ngày này.

Tôi trộm nghĩ. Nếu là người nổi tiếng hãy cẩn trọng mọi đường, từ hình ảnh, phát ngôn, đi đứng đến đời sống riêng tư.

Và tốt hơn thì, xin đừng làm người nổi tiếng, chí ít ở Việt Nam".

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-lam-nguoi-noi-tieng-neu-co-the-69920.html