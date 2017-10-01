Diện trang phục kín đáo, lịch sự đến cúng tổ nghiệp nhưng Ngọc Trinh lại bị 'soi mói', chỉ trích vì điểm này

Giải trí 01/10/2017 09:34

Trong khi nhiều nghệ sĩ Việt cùng đến đền thờ tổ của Hoài Linh dâng hương thì Ngọc Trinh cũng vậy, cô khoe ảnh trong nhà thờ cùng đàn anh. Tuy nhiên, “Nữ hoàng nội y” lại bị dân mạng "soi mói", thậm chí chỉ trích vì hành động vô ý của mình.

Đến ngày 12/8 âm lịch hàng năm, các nghệ sĩ Việt ở mọi miền đất nước đều có một hoạt động để tôn vinh và tưởng nhớ tổ nghiệp. 

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Ngọc Trinh khoe ảnh cùng đồng nghiệp đến nhà thờ tổ của Hoài Linh để làm lễ cúng tổ nghề sân khấu.

Diễn viên "Vòng eo 56" vốn nổi tiếng với phong cách ăn mặc sexy, hở bạo song khi đến chốn linh thiêng để hành lễ, người đẹp diện trang phục đơn giản với áo sơ mi trắng và quần jean đóng thùng.

Diện trang phục kín đáo, lịch sự đến cúng tổ nghiệp nhưng Ngọc Trinh lại bị 'soi mói', chỉ trích vì điểm này - Ảnh 1
Ngọc Trinh khoe ảnh dâng hương tại đền thờ tổ nghiệp do đàn anh Hoài Linh xây dựng - Ảnh: Internet

Diện trang phục kín đáo, lịch sự đến cúng tổ nghiệp nhưng Ngọc Trinh lại bị 'soi mói', chỉ trích vì điểm này - Ảnh 2
Người đẹp Vòng eo 56 ăn mặc giản dị chụp hình bên cạnh mâm cúng tổ nghiệp - Ảnh: Internet

Diện trang phục kín đáo, lịch sự đến cúng tổ nghiệp nhưng Ngọc Trinh lại bị 'soi mói', chỉ trích vì điểm này - Ảnh 3
Bên cạnh những lời khen về việc ăn mặc phù hợp khi đến cúng tổ...

Diện trang phục kín đáo, lịch sự đến cúng tổ nghiệp nhưng Ngọc Trinh lại bị 'soi mói', chỉ trích vì điểm này - Ảnh 4
... Thì Ngọc Trinh cũng nhận không ít lời chỉ trích khi quay lưng trước bàn thờ để chụp ảnh - Ảnh: Internet

Diện trang phục kín đáo, lịch sự đến cúng tổ nghiệp nhưng Ngọc Trinh lại bị 'soi mói', chỉ trích vì điểm này - Ảnh 5
Chưa hết, Ngọc Trinh còn bị "soi" vì cánh tay đặt không đúng chỗ - Ảnh: Internet

Diện trang phục kín đáo, lịch sự đến cúng tổ nghiệp nhưng Ngọc Trinh lại bị 'soi mói', chỉ trích vì điểm này - Ảnh 6
Anh bạn kế bên chắp tay lạy thì Ngọc Trinh lại để tay phía trước một cách vô ý - Ảnh: Internet

Diện trang phục kín đáo, lịch sự đến cúng tổ nghiệp nhưng Ngọc Trinh lại bị 'soi mói', chỉ trích vì điểm này - Ảnh 7
Ngọc Trinh chụp hình lưu niệm với danh hài Vân Sơn - Ảnh: Internet

Diện trang phục kín đáo, lịch sự đến cúng tổ nghiệp nhưng Ngọc Trinh lại bị 'soi mói', chỉ trích vì điểm này - Ảnh 8
Cô cũng tranh thủ chụp ảnh cùng đàn anh - Ảnh:Internet

Diện trang phục kín đáo, lịch sự đến cúng tổ nghiệp nhưng Ngọc Trinh lại bị 'soi mói', chỉ trích vì điểm này - Ảnh 9
Được biết đây là năm thứ 2 "Nữ hoàng nội y"đến cùng tổ nghiệp tại nhà thờ tổ của Hoài Linh - Ảnh: Internet

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