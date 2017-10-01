Trong khi nhiều nghệ sĩ Việt cùng đến đền thờ tổ của Hoài Linh dâng hương thì Ngọc Trinh cũng vậy, cô khoe ảnh trong nhà thờ cùng đàn anh. Tuy nhiên, “Nữ hoàng nội y” lại bị dân mạng "soi mói", thậm chí chỉ trích vì hành động vô ý của mình.

Đến ngày 12/8 âm lịch hàng năm, các nghệ sĩ Việt ở mọi miền đất nước đều có một hoạt động để tôn vinh và tưởng nhớ tổ nghiệp.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Ngọc Trinh khoe ảnh cùng đồng nghiệp đến nhà thờ tổ của Hoài Linh để làm lễ cúng tổ nghề sân khấu.

Diễn viên "Vòng eo 56" vốn nổi tiếng với phong cách ăn mặc sexy, hở bạo song khi đến chốn linh thiêng để hành lễ, người đẹp diện trang phục đơn giản với áo sơ mi trắng và quần jean đóng thùng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-trang-phuc-kin-dao-lich-su-den-cung-to-nghiep-nhung-ngoc-trinh-lai-bi-soi-moi-chi-trich-vi-diem-nay-240299.html