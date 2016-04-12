Danh ca Bằng Kiều gặp rắc rối với cảnh sát giao thông Hà Nội?

Giải trí 12/04/2016 13:02

Trên mạng xã hội, nhiều diễn đàn lan tỏa bức ảnh ca sĩ Bằng Kiều gặp rắc rối với công an Hà Nội.

Mới đây, hình ảnh ca sĩ Bằng Kiều bị công an bắt giữ được chia sẻ rộng rãi.

Thông qua hình ảnh, người xem có thể nhìn thấy rõ mặt của nam danh ca nổi tiếng, xung quanh là các chiến sĩ công an. Theo đó, địa điểm xảy ra sự việc là tại Hà Nội.

Dù chưa rõ thông tin nam ca sĩ bị giữ lại vì lý do gì, nhưng khoảnh khắc này hanh chóng được lan truyền và tiếp tục chờ đợi thông tin xác thực. 

Danh ca Bằng Kiều gặp rắc rối với cảnh sát giao thông Hà Nội? - Ảnh 1
Bức ảnh Bằng Kiều đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Ảnh: Beat.

Liên lạc với quản lí truyền thông của Bằng Kiều, anh cho biết ê kíp chưa rõ nam ca sĩ đang gặp sự cố gì. Hiện tại, anh vẫn đang liên tục liên lạc với Bằng Kiều nhưng vẫn chưa kết nối được.

Được biết, nam ca sĩ vừa từ nước ngoài trở về nước vào ngày hôm qua để ghi hình cho chương trình Vietnam Idol tại Hà Nội.

Ngoài Bằng Kiều, trước đó, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng gặp "rắc rối" tương tự khi lái xe trên phố Hà Nội.

 

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Từ khóa:   Bằng Kiều

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