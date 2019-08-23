Đàm Vĩnh Hưng trao giải Super Icon cho Mỹ Tâm

Giải trí 23/08/2019 17:58

Tối 22/8, Lễ trao giải Elle Style Awards 2019 – giải thưởng thời trang thường niên và danh giá của Tạp chí Elle đã diễn ra, quy tụ gần 100 nghệ sĩ và đông đảo tín đồ thời trang.

Elle Style Awards 2019 với sự góp mặt của đông đảo các ngôi sao, nghệ sĩ: Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Đoan Trang, Trương Ngọc Ánh, Xuân Lan, Thanh Hằng, Hari Won, Hoàng Thùy Linh, Văn Mai Hương, Bùi Anh Tuấn, nhóm Monstar, hoa hậu Tiểu Vy, Á hậu Phương Nga, Quang Đại, Châu Bùi, MC Liêu Hà Trinh…. và đông đảo các ca sĩ, diễn viên, người mẫu, Fashionista khác.

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Siêu mẫu Thanh Hằng tại sự kiện

Với chủ đề đậm chất Việt “Celebrating VietSouls – Tôn vinh tâm hồn Việt”, Elle Style Awards 2019 không chỉ vinh danh những nhân vật tài năng, sở hữu phong cách cá nhân ấn tượng mà còn tôn vinh các cá nhân đại diện cho một thế hệ trẻ Việt Nam luôn nỗ lực, cầu tiến và vươn xa, những tài năng mang dấu ấn nghệ thuật Việt Nam, mang bản sắc tinh hoa dân tộc Việt vào trong từng sản phẩm và đạt được thành công ở quốc tế.

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Ca sĩ Mỹ Tâm lên nhận giải

Elle Style Awards 2019 diễn ra trong không gian sang trọng, đậm chất nghệ thuật. Không chỉ gồm những phần tôn vinh, trao giải, chương trình còn có các tiết mục âm nhạc đậm chất Việt.

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Ca sĩ Hoàng Thùy Linh lên nhận giải

Nhiều giải thưởng quan trọng được trao cho những gương mặt tài năng và phong cách hoàn toàn xứng đáng. Nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh lần thứ 2 trở lại trình diễn tại Elle Style Awards nhưng lại là lần đầu tiên nhận giải thưởng thời trang và phong cách. Đàm Vĩnh Hưng đầy thân mật và hài hước khi trao giải Super Icon cho Mỹ Tâm – giải thưởng lần đầu tiên xuất hiện nhằm tôn vinh nhân vật có đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải trí, không những được công chúng mến mộ mà còn làm đẹp hình ảnh Việt với bạn bè quốc tế.

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Liên Bỉnh Phát lên nhận giải

Ngoài ra chương trình còn vinh danh các cá nhân đoạt giải thưởng ở các hạng mục khác: Nam diễn viên phong cách nhất của năm: Liên Bỉnh Phát; nữ diễn viên phong cách nhất của năm: Ninh Dương Lan Ngọc; nam ca sĩ phong cách nhất của năm: Sơn Tùng MTP; nữ ca sĩ phong cách nhất của năm: Hoàng Thùy Linh...

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Từ khóa:   Elle Style Awards 2019 Mỹ Tâm hoàng thùy linh

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