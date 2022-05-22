Vừa qua, một số hình ảnh trong buổi tiệc cưới của Bùi Tiến Dũng cùng bạn gái Dianka Zakhidova đã xuất hiện trên MXH. Bà xã của Bùi Tiến Dũng được biết đến là người mẫu thời trang ngoại quốc hoạt động tại Việt Nam, cô nàng sinh năm 2000, quốc tịch Ukraina. Được biết, cả hai công khai hẹn hò từ tháng 9/2020 nhân dịp sinh nhật lần thứ 20 của Dianka Zakhidova.

Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Tuy nhiên hình ảnh đám cưới lần này, cả hai đã khiến dân tình một phen choáng váng. Bởi lẽ trước khi sự kiện trọng đại này diễn ra, cả hai không có thông báo hay bất kì động thái up mở nào.