Sáng 22/5 người hâm mộ bất ngờ với hàng loạt hình ảnh trong buổi tiệc cưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng cùng bạn gái Tây sinh năm 2000. Xuất hiện tại tiệc cưới còn có sự xuất hiện của dàn sao đình đám của showbiz Viêt.
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Vừa qua, một số hình ảnh trong buổi tiệc cưới của Bùi Tiến Dũng cùng bạn gái Dianka Zakhidova đã xuất hiện trên MXH. Bà xã của Bùi Tiến Dũng được biết đến là người mẫu thời trang ngoại quốc hoạt động tại Việt Nam, cô nàng sinh năm 2000, quốc tịch Ukraina. Được biết, cả hai công khai hẹn hò từ tháng 9/2020 nhân dịp sinh nhật lần thứ 20 của Dianka Zakhidova.
Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Tuy nhiên hình ảnh đám cưới lần này, cả hai đã khiến dân tình một phen choáng váng. Bởi lẽ trước khi sự kiện trọng đại này diễn ra, cả hai không có thông báo hay bất kì động thái up mở nào.
Xuất hiện trong tiệc cưới của cặp đôi này còn có sự tham gia của các nghệ sĩ đình đám, các cầu thủ thân thiết như hậu vệ Đoàn Văn Hậu, tiền đạo Hà Đức Chinh, tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Buổi tiệc được tổ chức tại một resort hạng sang ở Vũng Tàu, có sự xuất hiện và chứng kiến của cả gia đình hai bên. Bố mẹ chàng cầu thủ cũng đã từ quê nhà Thanh Hóa vào chung vui với con trai.
Ngày vui của Bùi Tiến Dũng khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ khi diễn ra đúng thời điểm U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 31 sẽ diễn ra vào tối 22/5 trên sân vận động Mỹ Đình. Hiện tại chính chủ cũng chưa thông báo gì về buổi tiệc cưới. Hình ảnh chỉ được tiết lộ khi bạn thân của anh là Phan Công Khanh đăng trên mạng xã hội kèm những lời chúc đẹp đẽ.