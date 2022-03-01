Người đẹp Ukraine gửi lời chúc ngọt ngào đến Bùi Tiến Dũng trong dịp sinh nhật

Tin tức giải trí 01/03/2022 15:37

Bạn gái người mẫu xinh đẹp Dianka Zakhidova gửi lời chúc sinh nhật đầy ngọt ngào đến Bùi Tiến Dũng

Mới đây, ngày 28/2, Bạn gái Bùi Tiến Dũng-Dianka vừa chia sẻ 2 bức ảnh tình cảm ngọt ngào bên Bùi Tiến Dũng trên trang cá nhân của mình và không quên đính kèm lời chúc mừng sinh nhật chàng cầu thủ. Để tạo bất ngờ cho chàng cũng như thể hiện tấm lòng của mình, nàng mẫu đã gửi lời chúc bằng tiếng Việt thay cho tiếng Anh hay tiếng mẹ đẻ của mình.

Người đẹp Ukraine gửi lời chúc ngọt ngào đến Bùi Tiến Dũng trong dịp sinh nhật - Ảnh 1

Cụ thể Dianka Zakhidova đã viết những dòng chữ ngọt ngào gửi đến người yêu Bùi Tiến Dũng: “Chúc mừng sinh nhật anh yêu. Trân trọng từng khoảnh khắc, tận hưởng cuộc sống trọn vẹn nhất và luôn mỉm cười dù gặp khó khăn. Hãy luôn vui vẻ như vậy nhé chàng trai, bởi vì em thực sự yêu nụ cười của anh và ánh mắt lấp lánh hạnh phúc của anh.

Chúc rằng mỗi năm anh sẽ thành công hơn và hạnh phúc hơn. Chúc anh có thật nhiều sức mạnh, sức khỏe tốt, những kế hoạch tươi sáng và tất cả những gì anh mong muốn cho bản thân! Em mong rằng mỗi năm anh sống sẽ được nhớ đến những điều tốt đẹp, và năm mới, tuổi mới của cuộc đời anh sẽ có ý nghĩa, em mong chờ những chiến thắng và thành tích mới của anh! ”.

Người đẹp Ukraine gửi lời chúc ngọt ngào đến Bùi Tiến Dũng trong dịp sinh nhật - Ảnh 2

Được biết, thủ thành Bùi Tiến Dũng và Dianka công khai hẹn hò vào cuối tháng 8/2019. Cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau và chia sẻ rất nhiều hình ảnh ngọt ngào.

Người đẹp Ukraine gửi lời chúc ngọt ngào đến Bùi Tiến Dũng trong dịp sinh nhật - Ảnh 3

Ngay khi Dianka Zakhidova gửi lời chúc mừng, Bùi Tiến Dũng cũng hồi đáp: “Cảm ơn rất nhiều, em là tất cả của anh”. Bùi Tiến Dũng cũng chia sẻ nhiều bài đăng ủng hộ bạn gái mình với những thông điệp kêu gọi chấm dứt chiến tranh.

Người đẹp Ukraine gửi lời chúc ngọt ngào đến Bùi Tiến Dũng trong dịp sinh nhật - Ảnh 4

Trên trang cá nhân của cả Bùi Tiến Dũng và Dianka không ít những hình ảnh ngọt ngào được đăng tải.

Người đẹp Ukraine gửi lời chúc ngọt ngào đến Bùi Tiến Dũng trong dịp sinh nhật - Ảnh 5

Dianka sở hữu gương mặt xinh đẹp, cùng phong cách thời trang hấp dẫn phù hợp với một người mẫu. Sánh vai bên Bùi Tiến Dũng, cặp đôi được cho là ''trai tài gái sắc'' và luôn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Người đẹp Ukraine gửi lời chúc ngọt ngào đến Bùi Tiến Dũng trong dịp sinh nhật - Ảnh 6

 

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