Xuân Trường hạnh phúc thông báo sắp có con gái đầu lòng: "Không biết việc làm bố có khó hơn chơi bóng không nhỉ?"

Tin tức giải trí 25/02/2022 07:14

Chàng cầu thủ điển trai Lương Xuân Trường đã có những chia sẻ về cô con gái đầu lòng của mình.

Xuân Trường và Nhuệ Giang làm lễ ăn hỏi vào ngày 9/4/2021 sau 5 năm yêu nhau. Cặp đôi dự định sẽ làm đám cưới sau khi tuyển Việt Nam kết thúc vòng loại thứ hai World Cup 2022 vào tháng 6/2021. Thế nhưng do tình hình dịch bệnh nên đến hiện tại, vợ chồng Xuân Trường vẫn chưa chính thức làm đám cưới. Tiền vệ HAGL vốn là người kín tiếng, hiếm khi chia sẻ chuyện riêng tư.

Xuân Trường hạnh phúc thông báo sắp có con gái đầu lòng: 'Không biết việc làm bố có khó hơn chơi bóng không nhỉ?' - Ảnh 1

Điều khiến Xuân Trường hạnh phúc trong năm 2021 là việc vợ sắp cưới của anh Nhuệ Giang đã mang thai con đầu lòng, hai người chọn sẵn tên ở nhà cho con là Daisy.

Xuân Trường hạnh phúc thông báo sắp có con gái đầu lòng: 'Không biết việc làm bố có khó hơn chơi bóng không nhỉ?' - Ảnh 2

Mới đây, trên trang cá nhân Xuân Trường hạnh phúc chia sẻ: "Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, một cột mốc nữa mà mình rất hạnh phúc khi được thông báo đến mọi người và cũng là một trong những điều kỳ diệu nhất mà mình đang được trải nghiệm, đó là sự có mặt của Little Daisy. Trong tương lai gần gia đình mình sẽ đón chào một thành viên mới. 

Mình thấy như được tiếp thêm một nguồn năng lượng to lớn từ cô công chúa này vậy. Không biết việc làm bố có khó hơn chơi bóng không nhỉ? Haha… Chia sẻ với mọi người là mình lúc nào cũng không giấu nổi niềm hạnh phúc và sự xúc động mỗi khi nhìn thấy Daisy qua màn hình siêu âm. Chỉ mong con khỏe mạnh, mọi thứ cứ để bố mẹ lo".

Xuân Trường hạnh phúc thông báo sắp có con gái đầu lòng: 'Không biết việc làm bố có khó hơn chơi bóng không nhỉ?' - Ảnh 3

Rất nhiều đồng nghiệp, cầu thủ như Trần Minh Vương, Hà Đức Chinh, thủ môn Bùi Tấn Trường đã vào bình luận chia sẻ và gửi lời chúc mừng đến Lương Xuân Trường.

Xuân Trường hạnh phúc thông báo sắp có con gái đầu lòng: 'Không biết việc làm bố có khó hơn chơi bóng không nhỉ?' - Ảnh 4

Trong công việc, năm 2021 cũng đánh dấu bước ngoặt lớn với Xuân Trường khi anh thành lập Trung tâm hồi phục chấn thương thể thao IRC tại Hà Nội. Bên cạnh đó, anh cùng HAGL có màn thể hiện thăng hoa tại V-League trước khi giải đấu bị hoãn vì Covid-19.

Xuân Trường hạnh phúc thông báo sắp có con gái đầu lòng: 'Không biết việc làm bố có khó hơn chơi bóng không nhỉ?' - Ảnh 5

Xuân Trường và Nhuệ Giang dự định sẽ làm đám cưới sau khi tuyển Việt Nam kết thúc vòng loại thứ hai World Cup 2022 vào tháng 6/2021. Tuy nhiên, do dịch Covid-19, đám cưới vẫn chưa diễn ra.

Xuân Trường hạnh phúc thông báo sắp có con gái đầu lòng

Xuân Trường hạnh phúc thông báo sắp có con gái đầu lòng

Tối 23/2, tiền vệ Lương Xuân Trường tâm sự trên Facebook cá nhân những điều hạnh phúc với anh trong năm 2021 đã qua.

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