Cười Xuyên Việt – Tiếu Lâm Hội - tập 2: Giám khảo Minh Nhí tặng 1 triệu đồng chia cho 3 đội xuất sắc

Bởi, theo giám khảo Thanh Thủy, “lố” ở đây không phải là lố lăng mà là cách thể hiện mới mẻ, lạ lẫm và nhiều màu sắc nhưng phải đảm bảo được ý nghĩa và tiếng cười cho tiểu phẩm. So với đêm chào sân, trong đêm thi này, các Giám khảo có phần khó tính hơn trong việc nhận xét và sẵn sàng tranh cãi với nhau kịch liệt. NSƯT Kim Xuân và nghệ sĩ Minh Nhí đã đứng lên để phản đối nghệ sĩ Thanh Thủy khi chị quyết định trừ điểm của nhóm Buffalo để nhóm nỗ lực hơn trong tuần sau.

Tập 2 của chương trình Cười Xuyên Việt – Tiếu Lâm Hội vừa phát sóng vào tối qua trên kênh THVL1 với chủ đề “Lố”. Chủ đề khá lạ này là cơ hội để các nhóm kịch thoải mái sáng tạo và tự do trong việc chọn kịch bản, song cũng là một “chiếc bẫy” nếu như các nhóm không định nghĩa đúng chữ “lố”.

Tuy khó tính nhưng các giám khảo của Cười Xuyên Việt luôn đưa ra những góp ý đóng góp, xây dựng và thể hiện tình cảm, sự động viên dành cho các nhóm kịch trẻ. 3 thành viên của ban bình luận Tiếu lâm hội là Lê Dương Bảo Lâm, Nam Thư và Huỳnh Lập tuần này cũng quyết liệt hơn trong việc đưa ra ý kiến dù cả 3 đều thừa nhận đây là một việc không thoải mái chút nào vì các nhóm kịch tham gia chương trình đều là bạn bè, đồng nghiệp và cả đàn anh, đàn chị của mình.

Trong đêm thi tối qua, Buffalo là nhóm thể hiện sự bứt phá nhiều nhất với tiểu phẩm Hậu cung kỳ án, nói về cuộc đấu đá của Hoàng hậu Cherry và Quý phi Kiwi trong cung.

Khởi đầu, cả hai có mối quan hệ thân thiết như chị em ruột, song trong một tai nạn bất ngờ, khiến cả Hoàng hậu và Quý phi bị thương thì mối quan hệ này bắt đầu rạn nứt. Nguyên do của sự rạn nứt xuất phát từ những lời đồn đại của những người hầu thân cận, cho rằng Hoàng hậu rắc phấn độc vào đôi giày của Quý phi và ngược lại, Quý phi cũng rắc phấn độc vào chiếc áo mà mình tặng cho Hoàng hậu nên khiến cả hai, người thì bị ngứa mà ngã xuống hồ sen, người thì bị gãy... móng tay.

Những tin đồn này được Bắp cải tổng quản lượm lặt và đưa vào nhật báo hoàng cung với những tình tiết gay cấn, sai sự thật được thêm thắt vào để câu khách.

So với tuần trước, tiểu phẩm tuần này của Buffalo được đầu tư nhiều hơn về mặt kịch bản, dàn dựng và trang phục. Đặc biệt, âm nhạc mà nhóm sử dụng trong tiểu phẩm cũng đa dạng và gần gũi hơn với khán giả. Ngoài opera, nhóm còn đưa nhạc trẻ và cả nhạc rap vào.

Nhận xét về tiết mục, giám khảo Minh Nhí cho rằng anh rất hưng phấn và sảng khoái khi xem tiết mục của Buffalo bởi nhóm rất duyên dáng, sử dụng từ ngữ rất hay, “mise-en-scène” tức sắp xếp bố cục hình ảnh sân khấu rất đẹp và đặc biệt là Buffalo đã chứng minh được Nhạc kịch vẫn có thể làm hài.

NSƯT Kim Xuân cho rằng ban đầu khi biết Buffalo tham gia Cười Xuyên Việt – Tiếu Lâm Hội, chị có phần ái ngại nhưng với tiết mục đầy sáng tạo này, chị nhận thấy nhóm đã có bước đi mạnh mẽ, thuyết phục và đặc biệt nhóm đã làm hết sức mình để chứng minh rằng vẫn có một nhóm người trẻ muốn mang đến một làn gió mới về nhạc kịch. “Các bạn đã mang đến một tiết mục văn minh. Cảm ơn các bạn đã thổi một làn gió mới cho hài kịch” – NSƯT Kim Xuân.

Giám khảo Thanh Thủy cho rằng chị không có gì để chê Buffalo nhưng chị đòi hỏi nhiều hơn nữa về mặt diễn xuất nên quyết định trừ bớt 0,5 điểm của nhóm. Quyết định này đã gặp sự phản đối kịch liệt từ 2 giám khảo Kim Xuân và Minh Nhí. Nghệ sĩ Minh Nhí cho rằng “bà giám khảo Thanh Thủy” quá khó tính! Trong khi đó, ở ban bình luận, diễn viên Huỳnh Lập và Nam Thư đánh giá rất cao sự tỉ mỉ, chi tiết của nhóm Buffalo khi chú ý đến từng chi tiết nhỏ của đạo cụ như tờ nhật báo hoàng cung được thiết kế đẹp mắt với hình rồng phượng, từng dấu hỏi trong tiêu đề của nhật báo...

Quán quân Cười Xuyên Việt mùa đầu Lê Dương Bảo Lâm thì bày tỏ sự ngưỡng mộ với trưởng nhóm Khắc Duy, cũng là đàn anh của Bảo Lâm trong trường Sân khấu điện ảnh. Với tiểu phẩm này, Buffalo nhận được số điểm 39,5.

Video clip nhóm Buffalo:



Nhóm kịch cổ trang Chuồn Chuồn Giấy cũng có tiết mục ấn tượng trong đêm thi tối qua với tiểu phẩm “Liên hoàn kế” - một tiểu phẩm cải biên dựa trên câu chuyện về Điêu Thuyền và Lữ Bố. Nội dung tiểu phẩm nói về nàng Điêu Thuyền xinh đẹp bày mưu chia rẽ Đổng Trác và Lữ Bố, tuy nhiên mưu kế không thành và ngược lại cô còn bị mắc mưu của 2 cha con Lữ Bố.

Tiết mục được dàn dựng hoành tráng nhất trong đêm thi tối qua với những màn đấu võ cuốn hút, trang phục đẹp mắt. Tiết mục có sự góp mặt của diễn viên BB Trần trong vai Tiểu long não, một diễn viên thế thân cho Tiểu long nữ. Tuy nhân vật của BB Trần không liên quan đến cốt truyện chính nhưng anh đã mang đến những tiếng cười sảng khoái cho khán giả bằng nét duyên của mình.

Bộ 3 diễn viên Hoài Tân vai Đổng Trác, Thái Duy vai Điêu Thuyền và Đoan Trang vai Lữ Bố đã hóa thân xuất sắc vào vai diễn, vừa hát vừa diễn xuất.

Nhận xét về tiết mục, ban bình luận đánh giá rất cao về trang phục, diễn xuất của Chuồn Chuồn Giấy. Đặc biệt, Dương Lâm cho rằng diễn viên Đoan Trang vào vai Lữ Bố rất ra dáng đàn ông và “chuẩn men” hơn cả mình.

NSƯT Kim Xuân khen ngợi cách xử lý đạo cụ trên sân khấu của nhóm rất khéo léo, dàn dựng giỏi, diễn viên diễn xuất sắc. Nghệ sĩ Thanh Thủy cho rằng nhóm đã mang đến nhiều bất ngờ, tự tin, hồn nhiên và đoàn kết. Nghệ sĩ Minh Nhí thích cách đưa yếu tố hiện đại vào tích cổ. Nhóm cũng nhận được số điểm 39,5.

Video clip nhóm Chuồn Chuồn Giấy:





Trẻ trung và sinh động, nhóm kịch trẻ nhất trong 5 nhóm C.M.V mang đến cho khán giả nhiều tiếng cười với tiểu phẩm “Chợ thẩm mĩ”. Nội dung tiểu phẩm nói về những hậu quả khôn lường của việc phẩu thuật thẩm mĩ không an toàn, tuy không mới mẻ nhưng lại khiến giám khảo và khán giả cười nghiêng ngả.

Nghệ sĩ Kim Xuân cho rằng C.M.V đã thể hiện đúng chủ đề Lố của chương trình. Tiểu phẩm vừa hài hước nhưng mang tính châm biếm cao. Nghệ sĩ Minh Nhí cũng đánh giá cao tiết mục của C.M.V nhưng anh góp ý nhóm về phần tiếng nói sân khấu, việc bị chồng thoại.

Giám khảo khó tính Thanh Thủy cho rằng đây là tiết mục không làm chị thất vọng vì lố về phần ý nghĩa và cả phần diễn xuất. Diễn viên Nam Thư cho rằng cách sử dụng những bức màn bóng trong tiểu phẩm rất thông minh, chủ đề cũ nhưng được làm lại rất hiện đại. Điều thú vị là trong tiểu phẩm, tính đoàn kết của C.M.V rất đoàn kết, các mảng miếng đều chia đều cho các thành viên. Nhóm nhận được số điểm 39,5.

Video clip nhóm C.M.V:

Không quá cầu kì về nội dung, nhóm kịch chỉ có 7 thành viên nam X - PRO mang đến tiểu phẩm Làng lô sắc, nói về một bộ lạc thổ dân lạc hậu nhưng rất vui nhộn. Vì tin vào lời tiên tri rằng ai không có lá bạc hà trong tay sẽ bị nguyền rủa đến chết nên các thổ dân đã phải đi tìm lá bạc hà. Đến một ngày, cả làng không còn lá nên vị tộc trưởng buộc phải vượt qua ngọn núi ngăn giữa bộ lạc với thế giới hiện đại mà nhiều người cho rằng vượt qua nó sẽ chết.

Tuy nhiên, khi qua được ngọn núi, tộc trưởng mới phát hiện đó chỉ là những lời đồn không căn cứ và cả lời nguyền về lá bạc hà chỉ là nhảm nhí.

Theo NSƯT Kim Xuân, tiểu phẩm của X-Pro có ý tưởng lạ, thú vị nhưng chưa thật đã.

Nghệ sĩ Thanh Thủy cho rằng nhóm đưa nhiều tình tiết phi lý vào tiểu phẩm nhưng chưa lý giải được vì sao.

Nghệ sĩ Minh Nhí cho rằng nhóm đã chứng minh được sự sáng tạo. Và như anh nói, có xàm mới vui nhưng phải lý giải được cái xàm sao cho hợp lý và logic để khán giả hiểu được. Anh nhấn mạnh: “chủ đề tư tưởng trong tiểu phẩm rất quan trọng!”. Với tiểu phẩm này, X-Pro nhận được 35 điểm.

Video clip nhóm X.Pro:





Cũng gặp phải vấn đề về nội dung tư tưởng như X.Pro là nhóm Đời với tiểu phẩm “Cưới xịn”.

So với tiểu phẩm tuần trước, tuần này Đời đã tuột phong độ khi tiểu phẩm của nhóm khiến người xem khó hiểu và các mảng miếng chưa tạo được tiếng cười.

Theo nghệ sĩ Minh Nhí, kỹ thuật biểu diễn của từng thành viên trong nhóm rất tốt nhưng khi tựu thì lại rất rời rạc.

NSƯT Kim Xuân cho rằng, biểu diễn cũng giống như thời trang. Mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn khác nhau. Ở đây, chị không nhìn thấy sự mới mẻ trong cách diễn của nhóm Đời.

Quán quân Cười Xuyên Việt Lê Dương Bảo Lâm có phần hụt hẫng so với những gì mà anh đã từng xem nhóm diễn trước đó. Nhóm nhận được số điểm 33,5, thấp nhất trong đêm thi.

Video clip nhóm Đờii:





Kết quả đêm thi thứ 2 của Cười Xuyên Việt – Tiếu Lâm Hội có đến 3 nhóm kịch cùng đạt điểm cao nhất đó là Buffalo, Chuồn Chuồn Giấy và C.M.V. Theo thể lệ, mỗi đêm đội giành được số điểm cao nhất sẽ nhận được phần thưởng là 20 triệu đồng tiền mặt. Cả 3 đội đã quyết định chia ba số tiền này nhưng lại rất khó xử vì bị lẻ. Trước tình huống đó, Giám khảo Minh Nhí đã quyết định tặng thêm 1 triệu đồng để có thể chia đều cho cả 3 nhóm.

Chương trình Cười Xuyên Việt – Tiếu Lâm Hội do Đài Truyền hình Vĩnh Long và công ty truyền thông Khang thực hiện với sự tài trợ của nước tăng lực Numer1 Chanh. Tập thứ 3 của chương trình sẽ phát sóng vào lúc 21h thứ Năm ngày 31/3 trên kênh THVL1.