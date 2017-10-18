Con gái Elly Trần hóa thân thành công chúa Bạch Tuyết khiến ai nấy đều ngỡ ngàng không thể rời mắt

Giải trí 18/10/2017 16:52

Trong bộ ảnh mới lần này, Cadie Mộc Trà - con gái hot girl Elly Trần hóa thân thành nàng công chúa Bạch Tuyết. Với khuôn mặt tròn trĩnh, đáng yêu, người mẫu nhí Mộc Trà khiến nhiều khán giả phải "tan chảy".

Trong loạt ảnh mẹ Elly Trần vừa chia sẻ trên trang cá nhân, bé Cadie Mộc Trà trông vô cùng xinh xắn và điệu đà khi diện trang phục giống với nàng công chúa Bạch Tuyết.

Con gái Elly Trần hóa thân thành công chúa Bạch Tuyết
Khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng mịn, đôi môi chúm chím của cô bé làm nhiều người say mê và nhìn mãi không thôi - Ảnh: FBNV

Về lý do chụp bộ ảnh này, Elly Trần cho biết, khi được mẹ kể cho nghe câu chuyện Nàng công chúa Bạch Tuyết, Cadie đã vô cùng thích thú và muốn được hóa thân thành nhân vật này.

Trên trang cá nhân, bà mẹ 2 con viết:

"Y như ước nguyện, chẳng lâu sau bà mang thai, sinh hạ được một cô con gái, da trắng như tuyết, môi đỏ như son và tóc đen nhánh như gỗ mun. Bà đặt tên con gái là Bạch Tuyết..."

- Mami ơi hôm nay con thích làm BẠCH TUYẾT! 

- Ok, Cadie".

Con gái Elly Trần hóa thân thành công chúa Bạch Tuyết cực dễ thương
Cadie Mộc Trà không chỉ thu hút bởi mang vẻ đẹp lai Tây mà còn rất có năng khiếu trong việc diễn xuất trước ống kính - Ảnh: FBNV

Con gái Elly Trần hóa thân thành công chúa Bạch Tuyết cực dễ thương
Dù còn nhỏ tuổi nhưng Cadie đã được thừa hưởng tố chất làm mẫu ảnh từ mẹ. Cô bé không e dè ống kính và rất tự tin tạo dáng - Ảnh: FBNV

Từ lâu, Cadie Mộc Trà đã trở thành nhóc tì được nhiều người biết đến, thậm chí sở hữu lượng người yêu mến luôn thuộc top đầu người nổi tiếng của làng giải trí Việt. Mọi thông tin, hình ảnh về Mộc Trà tại nhà hay khi tham gia sự kiện đều được mọi người quan tâm, theo dõi đặc biệt.

Cadie Mộc Trà được nhận xét là một bé gái hiền, thích tìm tòi khám phá và rất yêu thương mẹ. Đặc biệt, với vai trò là một người chị, Mộc Trà được Elly Trần dạy dỗ khá chỉn chu, biết nhường nhịn và yêu thương cậu em Alfie Túc Mạch.

Con gái Elly Trần hóa thân thành công chúa Bạch Tuyết cực dễ thương
Cadie Mộc Trà là con gái của người mẫu, diễn viên Elly Trần. Cô bé chào đời vào tháng 8/2014 - Ảnh: FBNV

Elly Trần cũng từng chia sẻ, con gái đẹp thôi vẫn chưa đủ mà còn phải thông minh và tự lập. Chính vì thế, người đẹp đã dạy con tính tự lập bằng những bài học nhỏ như: tự múc ăn, rửa rau quả, giặt quần áo, lau nhà...

Ngoài ra, từ khi chưa tròn 2 tuổi, cô bé đã có thể sử dụng cả tiếng Anh và tiếng Việt trong cuộc sống hàng ngày khiến nhiều người kinh ngạc.

Con gái Elly Trần hóa thân thành công chúa Bạch Tuyết cực dễ thương
Hiện tại, Cadie Mộc Trà là nhóc tì luôn đứng thứ hạng đầu tiên trong số những con cái của sao Việt có lượng người yêu mến nhiều nhất kể cả trong lẫn ngoài nước - Ảnh: FBNV

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Từ khóa:   Cadie Mộc Trà Con gái Elly Trần Mộc Trà

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