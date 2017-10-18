Con gái Elly Trần hóa thân thành công chúa Bạch Tuyết khiến ai nấy đều ngỡ ngàng không thể rời mắt

Trong loạt ảnh mẹ Elly Trần vừa chia sẻ trên trang cá nhân, bé Cadie Mộc Trà trông vô cùng xinh xắn và điệu đà khi diện trang phục giống với nàng công chúa Bạch Tuyết.

Về lý do chụp bộ ảnh này, Elly Trần cho biết, khi được mẹ kể cho nghe câu chuyện Nàng công chúa Bạch Tuyết, Cadie đã vô cùng thích thú và muốn được hóa thân thành nhân vật này.

"Y như ước nguyện, chẳng lâu sau bà mang thai, sinh hạ được một cô con gái, da trắng như tuyết, môi đỏ như son và tóc đen nhánh như gỗ mun. Bà đặt tên con gái là Bạch Tuyết..."

- Mami ơi hôm nay con thích làm BẠCH TUYẾT!

- Ok, Cadie".

Từ lâu, Cadie Mộc Trà đã trở thành nhóc tì được nhiều người biết đến, thậm chí sở hữu lượng người yêu mến luôn thuộc top đầu người nổi tiếng của làng giải trí Việt. Mọi thông tin, hình ảnh về Mộc Trà tại nhà hay khi tham gia sự kiện đều được mọi người quan tâm, theo dõi đặc biệt.

Cadie Mộc Trà được nhận xét là một bé gái hiền, thích tìm tòi khám phá và rất yêu thương mẹ. Đặc biệt, với vai trò là một người chị, Mộc Trà được Elly Trần dạy dỗ khá chỉn chu, biết nhường nhịn và yêu thương cậu em Alfie Túc Mạch.

Elly Trần cũng từng chia sẻ, con gái đẹp thôi vẫn chưa đủ mà còn phải thông minh và tự lập. Chính vì thế, người đẹp đã dạy con tính tự lập bằng những bài học nhỏ như: tự múc ăn, rửa rau quả, giặt quần áo, lau nhà...

Ngoài ra, từ khi chưa tròn 2 tuổi, cô bé đã có thể sử dụng cả tiếng Anh và tiếng Việt trong cuộc sống hàng ngày khiến nhiều người kinh ngạc.