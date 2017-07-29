Trước đó, sáng 29/7, Phạm Hương đã nhờ công an vào cuộc để điều tra làm rõ vụ việc quán trà sữa của cô bị tạt sơn đen và mắm tôm trong ngày khai trương.

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, hoa hậu đã đăng tải dòng trạng thái cảm ơn đồng nghiệp liên quan vụ việc không may xảy ra cho cơ sở kinh doanh của cô.

Như Phụ Nữ & Gia Đình đã thông tin, tối 28/7, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Phạm Hương chính thức khai trương quán trà sữa của mình tại đường Huỳnh Thúc Kháng, quận 1, TP.HCM. Đến dự buổi khai trương có rất nhiều sao Việt, bạn bè thân thiết và đồng nghiệp.

Nhưng khi tiệc khai trương đang diễn ra thì bất ngờ có một nhóm người chạy xe máy đến tạt sơn đen và mắm tôm rồi phóng xe đi mất.

Sự việc càng nghiêm trọng hơn khi, vào lúc sáng sớm, cửa hàng của Phạm Hương đã xảy ra tình trạng tương tự, khiến nhiều người hoài nghi là Hoa hậu có khả năng bị người ta ghét nên thuê du côn dằn mặt, bôi xấu nơi làm ăn.

Nhóm thanh niên tạt sơn trước cửa hàng làm cho một số khách và fan của Phạm Hương bị dính đầy sơn, trong đó có một bé khoảng 13 - 14 tuổi được mẹ đưa về gấp trước tình huống không hay này. Thậm chí, những xe máy dựng bên ngoài đều dính sơn.

Theo Một thế giới, cửa hàng trà sữa của Phạm Hương đã hoạt động nửa tháng, tuy nhiên đến ngày khai trương mới xảy ra sự việc này.

Là khách mời đến dự tiệc khai trương, Stylist Diệp Linh Châu kể lại: “Gần kết thúc tiệc thì có một đám người chạy đến tạt sơn, đám người này nhanh quá nên không ai kịp trở tay. May mắn là tôi đứng ở trong nên không dính sơn như những khách hàng khác”.

Trong lúc đó, Phạm Hương đang bận tiếp khách nên không biết sự việc đang xảy ra. Khi tiệc kết thúc, Hoa hậu mới hoảng sợ và ekip của cô đã nhanh chóng báo với công an can thiệp vào vụ việc này.

Tưởng rằng Hoa hậu sẽ một phen hú hồn và lo lắng vì có kẻ xấu hãm hại nhưng đổi lại là thái độ bình thản, phớt lờ mọi thứ.

Ngay khi tiệc khai trương kết thúc, Phạm Hương vô tư đi hát karaoke cùng bạn bè và trên trang cá nhân của Hoa hậu chỉ đăng tin cảm ơn đến đồng nghiệp chứ không hề đề cập đến vấn đề này.

Phải chinh do điều này mà đã ít nhiều khiến dấy lên tin đồn là chính Phạm Hương đã cố tình tạo ra scandal hòng PR cho cửa hàng trà sữa của mình, không hề có ai chơi bẩn?

Chúng tôi sẽ theo dõi, cập nhật và thông tin vụ việc.