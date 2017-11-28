'Cô Ba Sài Gòn' hút khách sau khi bị livestream trái phép: Khán giả chật kín, phải ngồi ghế phụ

Giải trí 28/11/2017 14:25

Sau những ồn ào liên quan vụ việc bị một thanh niên livestream lén, bộ phim "Cô Ba Sài Gòn" của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân càng ngày càng thu hút khán giả tới rạp.

Tối 27/11, khán giả tại Đà Nẵng ồ ạt kéo tới rạp phim Lê Độ để xem Cô Ba Sài Gòn, được công chiếu trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20.

Từ loạt ảnh được chụp tại hội trường, có thể thấy rất đông khán giả ngồi tràn ra cả lối đi để chờ đợi đến giờ chiếu phim. Lượng khách quá tải khiến ban tổ chức phải điều động thêm nhiều ghế phụ, đề nghị phụ huynh có con nhỏ ngồi chung ghế để tiết kiệm diện tích.

'Cô Ba Sài Gòn' hút khách sau khi bị livestream trái phép: Khán giả chật kín, phải ngồi ghế phụ - Ảnh 1
Khán giả ngồi chật kín hội trường để chờ đến giờ công chiếu phim Cô Ba Sài Gòn - Ảnh: Báo Tiền Phong

'Cô Ba Sài Gòn' hút khách sau khi bị livestream trái phép: Khán giả chật kín, phải ngồi ghế phụ - Ảnh 2
Nhiều người phải ngồi ghế phụ vì đến muộn - Ảnh: Báo Tiền Phong

'Cô Ba Sài Gòn' hút khách sau khi bị livestream trái phép: Khán giả chật kín, phải ngồi ghế phụ - Ảnh 3
Sau khi bị livestream lén, Cô Ba Sài Gòn dường như rất hút khách - Ảnh: Báo Tiền Phong

Cách đây khoảng vài tuần, khi bộ phim Cô Ba Sài Gòn vừa công chiếu được vài ngày đã dính phải ồn ào bị một thanh niên 19 tuổi livestream lén. Trong gần 1 tiếng đồng hồ xuất hiện trên mạng xã hội, clip quay lén bị ước tính gây thiệt hại cho nhà sản xuất hàng trăm triệu đồng, ảnh hưởng trầm trọng đến tinh thần của cả đoàn làm phim.

Đối tượng livestream sau đó đã thừa nhận hành vi và xin lỗi ekip. Sau nhiều lần làm việc với cơ quan công an, phía Ngô Thanh Vân đã tha thứ cho nam thanh niên để khép lại vụ việc.

Dù vậy, sự cố này đã vô tình giúp Cô Ba Sài Gòn trở nên ăn khách hơn bao giờ hết. Nhiều khán giả tò mò đến rạp để ngắm một Sài Gòn rất đẹp, rất xưa theo lời kể của nhiều ngôi sao nổi tiếng.

'Cô Ba Sài Gòn' hút khách sau khi bị livestream trái phép: Khán giả chật kín, phải ngồi ghế phụ - Ảnh 4
Nhiều khán giả phải ngồi ở lối đi nhưng vẫn kiên nhẫn đợi đến suất chiếu - Ảnh: Báo Tiền Phong

'Cô Ba Sài Gòn' hút khách sau khi bị livestream trái phép: Khán giả chật kín, phải ngồi ghế phụ - Ảnh 5
Đối tượng livestream lén phim Cô Ba Sài Gòn - Ảnh: Internet

Bị cho là cố tình dùng chiêu trò để PR cho phim Cô Ba Sài Gòn, Ngô Thanh Vân lên tiếng

Bị cho là cố tình dùng chiêu trò để PR cho phim Cô Ba Sài Gòn, Ngô Thanh Vân lên tiếng

Ngô Thanh Vân đã có những chia sẻ khá dài khi bị nhiều người cho rằng đang mượn việc nam thanh niên bị bắt vì dùng điện thoại livestream bộ phim Cô Ba Sài Gòn để PR cho phim.

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