Dư luận đang xôn xao trước thông tin Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh “đường ai nấy đi”. Tuy nhiên, hành động mới đây của nam ca sĩ giữa một dàn thiếu nữ lại cho thấy giống như không có dấu hiệu nào của việc mới chia tay người yêu khiến dân mạng ngỡ ngàng.

Dù thông tin chia tay vẫn chưa được cặp đôi chính thức xác nhận nhưng hành động của cả hai đã khiến người hâm mộ chắc chắn rằng thông tin chia tay là có thực. Trên tất cả các trang mạng xã hội, Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh dường như không có một tương tác nào, thậm chí trong ngày sinh nhật cả hai cũng không xuất hiện cạnh nhau.