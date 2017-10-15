Chưa xác nhận chia tay Hồ Bảo Anh nhưng Hồ Quang Hiếu đã vui vẻ bên cạnh dàn chân dài hở bạo khiến fan nhức mắt

Giải trí 15/10/2017 11:50

Sau chia tay, Bảo Anh vẫn cô đơn lẻ bóng thì Hồ Quang Hiếu đã khiến dư luận ngỡ ngàng khi nhanh chóng vui vẻ bên cạnh dàn chân dài, xinh đẹp mướt mắt.

Dư luận đang xôn xao trước thông tin Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh “đường ai nấy đi”. Tuy nhiên, hành động mới đây của nam ca sĩ giữa một dàn thiếu nữ lại cho thấy giống như không có dấu hiệu nào của việc mới chia tay người yêu khiến dân mạng ngỡ ngàng.

Dù thông tin chia tay vẫn chưa được cặp đôi chính thức xác nhận nhưng hành động của cả hai đã khiến người hâm mộ chắc chắn rằng thông tin chia tay là có thực. Trên tất cả các trang mạng xã hội, Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh dường như không có một tương tác nào, thậm chí trong ngày sinh nhật cả hai cũng không xuất hiện cạnh nhau.

Đặc biệt, hành động mới đây của nam ca sĩ khiến dân mạng bất ngờ vì sau chia tay Bảo Anh vẫn lẻ bóng thì anh lại vui vẻ bên hàng loạt chân dài.

Chưa xác nhận chia tay Hồ Bảo Anh nhưng Hồ Quang Hiếu đã vui vẻ bên cạnh dàn chân dài hở bạo khiến fan nhức mắt - Ảnh 1
Sau ồn ào chia tay bạn gái, Hồ Quang Hiếu bất ngờ chia sẻ hình ảnh vui vẻ bên dàn hot girl chân dài - Ảnh: Blogtamsu

Chưa xác nhận chia tay Hồ Bảo Anh nhưng Hồ Quang Hiếu đã vui vẻ bên cạnh dàn chân dài hở bạo khiến fan nhức mắt - Ảnh 2
Có lẽ nam ca sĩ đang rất vui vẻ...

Chưa xác nhận chia tay Hồ Bảo Anh nhưng Hồ Quang Hiếu đã vui vẻ bên cạnh dàn chân dài hở bạo khiến fan nhức mắt - Ảnh 3
... và không hề có dấu hiệu nào của một chàng trai vừa chia tay người yêu - Ảnh: Internet

Chưa xác nhận chia tay Hồ Bảo Anh nhưng Hồ Quang Hiếu đã vui vẻ bên cạnh dàn chân dài hở bạo khiến fan nhức mắt - Ảnh 4
Sau chia tay, nam ca sĩ tất bật chạy show, song cũng có những lúc anh làm cơm một mình thế này - Ảnh: Internet

Chưa xác nhận chia tay Hồ Bảo Anh nhưng Hồ Quang Hiếu đã vui vẻ bên cạnh dàn chân dài hở bạo khiến fan nhức mắt - Ảnh 5
Ngoài ra, anh cũng đăng tải một vài status ẩn ý khiến dân mạng hiếu kỳ, tò mò - Ảnh: Internet

Chưa xác nhận chia tay Hồ Bảo Anh nhưng Hồ Quang Hiếu đã vui vẻ bên cạnh dàn chân dài hở bạo khiến fan nhức mắt - Ảnh 6
Trong khi Hồ Quang Hiếu đăng ảnh vui vẻ bên mỹ nữ thì Bảo Anh lại toàn đăng ảnh lẻ bóng một mình - Ảnh: Internet

Chưa xác nhận chia tay Hồ Bảo Anh nhưng Hồ Quang Hiếu đã vui vẻ bên cạnh dàn chân dài hở bạo khiến fan nhức mắt - Ảnh 7
Lúc khoe xe mới tậu, cũng chỉ có Bảo Anh tự tận hưởng niềm vui - Ảnh: Intenet

Chưa xác nhận chia tay Hồ Bảo Anh nhưng Hồ Quang Hiếu đã vui vẻ bên cạnh dàn chân dài hở bạo khiến fan nhức mắt - Ảnh 8
Ngoài ra, Bảo Anh cũng tích cực chạy show và vui vẻ bên fan. Dù cả hai vẫn chưa chính thức xác nhận thông tin chia tay nhưng người hâm mộ vẫn hy vọng có một cái kết đẹp ở cặp đôi - Ảnh: Internet

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