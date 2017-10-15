Sau chia tay, Bảo Anh vẫn cô đơn lẻ bóng thì Hồ Quang Hiếu đã khiến dư luận ngỡ ngàng khi nhanh chóng vui vẻ bên cạnh dàn chân dài, xinh đẹp mướt mắt.
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Dư luận đang xôn xao trước thông tin Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh “đường ai nấy đi”. Tuy nhiên, hành động mới đây của nam ca sĩ giữa một dàn thiếu nữ lại cho thấy giống như không có dấu hiệu nào của việc mới chia tay người yêu khiến dân mạng ngỡ ngàng.
Dù thông tin chia tay vẫn chưa được cặp đôi chính thức xác nhận nhưng hành động của cả hai đã khiến người hâm mộ chắc chắn rằng thông tin chia tay là có thực. Trên tất cả các trang mạng xã hội, Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh dường như không có một tương tác nào, thậm chí trong ngày sinh nhật cả hai cũng không xuất hiện cạnh nhau.
Đặc biệt, hành động mới đây của nam ca sĩ khiến dân mạng bất ngờ vì sau chia tay Bảo Anh vẫn lẻ bóng thì anh lại vui vẻ bên hàng loạt chân dài.