Bàn trang điểm của Ngọc Trinh khiến hội chị em ngỡ ngàng, nhìn sang của chị gái 'Nữ hoàng nội y' càng sốc hơn

Ngọc Trinh nổi tiếng với khả năng chi tiêu mạnh tay khi đầu tư mua xe hơi hạng sang, nhà tiền tỷ và hàng loạt đồ hàng hiệu sang trọng nhưng nhìn bàn trang điểm của cô nàng nhiều người khá sốc, và nêu thắc mắc rằng phải chăng do "Nữ hoàng nội y" đã dồn hết tiền để mua quần áo giày dép nên ngại mua mỹ phẩm?
Dù kiếm được tiền tỷ nhưng nhìn bàn trang điểm của Ngọc Trinh nhiều khán giả cũng phải thốt lên rằng: Quá sơ sài! Có lẽ ngoài sở thích sưu tập giày dép, túi xách hàng hiệu đắt tiền thì “Nữ hoàng nội y” không phải là người cuồng mỹ phẩm.
Trong khi Ngọc Trinh khá tiết kiệm trong việc mua mỹ phẩm thì nhìn bàn trang điểm của chị gái Ngọc Bích khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.