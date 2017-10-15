Bàn trang điểm của Ngọc Trinh khiến hội chị em ngỡ ngàng, nhìn sang của chị gái 'Nữ hoàng nội y' càng sốc hơn

Giải trí 15/10/2017 10:27

Ngọc Trinh nổi tiếng với khả năng chi tiêu mạnh tay khi đầu tư mua xe hơi hạng sang, nhà tiền tỷ và hàng loạt đồ hàng hiệu sang trọng nhưng nhìn bàn trang điểm của cô nàng nhiều người khá sốc, và nêu thắc mắc rằng phải chăng do "Nữ hoàng nội y" đã dồn hết tiền để mua quần áo giày dép nên ngại mua mỹ phẩm?

Dù kiếm được tiền tỷ nhưng nhìn bàn trang điểm của Ngọc Trinh nhiều khán giả cũng phải thốt lên rằng: Quá sơ sài! Có lẽ ngoài sở thích sưu tập giày dép, túi xách hàng hiệu đắt tiền thì “Nữ hoàng nội y” không phải là người cuồng mỹ phẩm.

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Trái ngược với bộ sưu tập giày dép, quần áo "khủng", bàn trang điểm của Ngọc Trinh lại "vắng vẻ" thế này đây - Ảnh: Internet

Bàn trang điểm
Không những ít về số lượng, người đẹp còn sử dụng sản phẩm của những nhãn hàng hết sức bình dân - Ảnh:Internet

Bàn trang điểm
Một lần khác, nữ diễn viên Vòng eo 56 lại vô tình để lộ bàn mỹ phẩm ít ỏi của mình. Nhiều khán giả cho rằng "Nữ hoàng nội y" không có sở thích săn mỹ phẩm như nhiều chị em khác - Ảnh: Internet

Trong khi Ngọc Trinh khá tiết kiệm trong việc mua mỹ phẩm thì nhìn bàn trang điểm của chị gái Ngọc Bích khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Bàn trang điểm
Mới đây, cô nàng Ngọc Bích (chị gái Ngọc Trinh) vô tình để lộ bàn trang điểm của mình khi khoe ảnh tập luyện để có vóc dáng cân đối - Ảnh: Internet

Bàn trang điểm
Ngọc Bích khoe vòng eo thon gọn của mình nhưng vô tình để lộ góc bàn trang điểm - Ảnh: Internet

Bàn trang điểm
Góc bàn trang điểm của Ngọc Bách có rất nhiều mỹ phẩm - Ảnh: Internet

Bàn trang điểm
Các lọai son, phấn hay cọ được người đẹp phân loại một cách tỉ mỉ - Ảnh: Internet

Bàn trang điểm
Ngọc Bích khiến nhiều chị em cảm thấy ngưỡng mộ và ao ước muốn sở hữu bàn trang điểm như thế này - Ảnh: Internet

Bàn trang điểm
Không những vượt mặt em về bộ sưu tập mỹ phẩm...

Bàn trang điểm
... mà Ngọc Bích còn dìm hàng em gái khi ăn mặc táo bạo khoe vòng 1 khủng của mình - Ảnh: Internet

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