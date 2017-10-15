Bàn trang điểm của Ngọc Trinh khiến hội chị em ngỡ ngàng, nhìn sang của chị gái 'Nữ hoàng nội y' càng sốc hơn

Ngọc Trinh nổi tiếng với khả năng chi tiêu mạnh tay khi đầu tư mua xe hơi hạng sang, nhà tiền tỷ và hàng loạt đồ hàng hiệu sang trọng nhưng nhìn bàn trang điểm của cô nàng nhiều người khá sốc, và nêu thắc mắc rằng phải chăng do "Nữ hoàng nội y" đã dồn hết tiền để mua quần áo giày dép nên ngại mua mỹ phẩm?