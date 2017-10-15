Đặc biệt là hành động trái đạo đức này được cho là đã xảy ra khoảng hơn 2 năm và chỉ mới được phát hiện vào mấy ngày gần đây. Tuy nhiên, vụ việc đang có dấu hiệu chìm vào quên lãng do sự bất hợp tác từ phía mẹ ruột bé gái.

Mới đây, câu chuyện về một bé gái tên N.Q. đang học lớp 4 tại Trường tiểu học Nghĩa Thành, huyện Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) nghi bị cha dượng đánh và xâm hại tình dục khiến cho không ít người phải đau xót.

Theo VTC, nhân một buổi học về giáo dục giới tính trong tháng 5 vừa qua, bé Q. đã vô tình chia sẻ chuyện bị cha dượng xâm hại với một người bạn. Từ đó, mọi chuyện dần hé lộ.

"Lúc đó, cậu (cha dượng bé Q. - PV) dỗ con rằng nếu mà nói với ai là bị đánh 50 roi. Vì con thấy sợ nên tới tháng 5 vừa rồi con mới nói. Lúc đó, con cảm thấy mình hết sợ rồi nên con mới nói" - bé Q. bộc bạch.

Ngày 18/9 vừa qua, bé Q. bị cha dượng đá vào mặt làm vỡ xương hàm và gãy 5 răng cửa phải vào bệnh viện khâu 8 mũi. Thế nhưng, cũng như những lần mời phụ huynh trước đây, mẹ của bé luôn phủ nhận việc này khiến công tác xác minh hành vi đánh đập và xâm hại con gái của cha dượng bé Q. càng đi vào bế tắc.

Trao đổi với PV VTC, cô giáo bé Q. chia sẻ: "Nó nói với bạn nó trên đường đi học về, rồi một thời gian lâu sau bạn nó mới kể với cô, chứ nó không trực tiếp kể với cô. Bây giờ phải mời phụ huynh lên thì chỉ có mẹ nó thôi. Khi mời mẹ nó lên, cô giả bộ đi ra ngoài rửa mặt để mẹ con nó nói chuyện với nhau. Sau đó, cô vào thì mẹ nó đề nghị giữ kín chuyện này".

"Nếu chúng ta phát hiện ngay và kịp thời thì có thể đưa bé đi giám định và có những cơ sở pháp lý để giải quyết chuyện này. Sự việc đã xảy ra quá lâu rồi và đặc biệt là gia đình không hợp tác, luôn tránh né nên chính quyền địa phương cũng bất lực" - Anh Đỗ Quốc Lập, Phụ trách Công tác xã hội - UBND xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết.

Bé Q. rồi sẽ lớn lên theo năm tháng nhưng có lẽ nỗi sợ hãi và mất mát vẫn luôn ám ảnh trong tâm hồn em. Đặc biệt là khi những kẻ xâm hại kia vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

"Ước mơ của con là có gia đình hạnh phúc. Vì con hay gặp rắc rối với cậu. Cậu hay chửi con lắm, con không muốn ở với cậu" - bé Q. nghẹn ngào nói.