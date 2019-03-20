Choáng vì Mai Phương Thúy khoe hóa đơn chuyển khoản 700 triệu đồng làm từ thiện

Mai Phương Thúy khiến nhiều người xúc động khi đăng tải bức ảnh chụp hóa đơn chuyển khoản 700 triệu ủng hộ từ thiện.

Vài giờ trước, Mai Phương Thúy gây chú ý khi đăng tải lên mạng xã hội bức ảnh chụp hóa đơn chuyển khoản trị giá 700 triệu đồng cho mục đích làm từ thiện. Người đẹp cho biết định không chia sẻ với khán giả nhưng vì quá vui mừng trước việc làm ý nghĩa của mình nên đã chụp lại khoảnh khắc này. Cô tâm sự rằng sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền để tiếp tục giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh ở khắp mọi nơi. "Hồi trẻ tôi cũng xông xáo lắm, làm đại sứ cho hàng chục hay hàng trăm quỹ hay phong trào lớn nhỏ. Lớn lên rồi tôi cảm thấy cứ chuyển khoản như thế này lại hay nhất. Từ đại sứ đến đại sứ kiêm nhà tài trợ tôi cũng oai quá đi chứ. Có điều anh tôi, chị tôi và em tôi nói một mission là mổ cho bao nhiêu em tôi quên mất rồi.

Làm đầu tư lúc nào tôi cũng chăm chăm nghĩ đến huy động vốn, bảo toàn vốn, giúp tiền sinh lời. Đôi lúc tôi quên mất nó vốn dĩ có thể giúp ích cho rất nhiều người. Hi vọng con lười là tôi sẽ năng làm những chuyện tốt đẹp như thế này...", Mai Phương Thúy viết. Mai Phương Thúy bày tỏ sự hào hứng khi làm được một việc ý nghĩa - Ảnh: FBNV Việc làm của Mai Phương Thúy nhanh chóng nhận được những lời cảm ơn của khán giả từ khắp mọi miền đất nước. Ai nấy đều cảm kích trước tấm lòng bao dung, sống vì mọi người của Hoa hậu Việt Nam 2006. Đáp lại tình cảm của người hâm mộ, Mai Phương Thúy cũng cho biết bản thân cô rất sung sướng và hạnh phúc với việc ý nghĩa vừa làm.

"Tôi chuyển hôm qua, cũng định bụng không nói ai, nhưng rồi nghĩ lại khoe ầm lên vẫn cứ sướng hơn", Mai Phương Thúy trả lời một người bạn. Cư dân mạng cảm kích trước tấm lòng cao thượng của Hoa hậu Việt Nam 2006 - Ảnh: FBNV Mai Phương Thúy là một trong những sao Việt chăm chỉ làm từ thiện nhất showbiz - Ảnh: Internet Sau thời gian im hơi lặng tiếng, gần đây Mai Phương Thúy gây chú ý trở lại trên mạng xã hội bởi việc chăm chỉ selfie hoặc đăng ảnh gợi cảm. Ngoài ra, cô cũng khiến nhiều người choáng ngợp với những món đồ hiệu đắt tiền trên người. Cách đây ít lâu, người đẹp cũng chia sẻ về chiếc balo chỉ dùng đi cà phê có giá 900 triệu đồng. Trong khi những sao Việt khác thích mua túi xách, váy hiệu sang chảnh để đi sự kiện nhằm khoe với công chúng thì Mai Phương Thúy lại thích diện đồ hiệu trong đời thường. Nhiều người cho rằng, có thể việc làm ăn phất lên trong thời gian ngắn đã giúp Mai Phương Thúy có nhiều động lực làm từ thiện hơn trước.

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