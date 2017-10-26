Choáng váng mục sở thị nội thất bên trong biệt thự triệu đô của Minh Hằng

Minh Hằng hiện đang sống trong căn biệt thự triệu đô xa hoa, bề thế tại quận 2 (TP.HCM). Dù còn khá trẻ nhưng nữ ca sĩ đã khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu khối tài sản "khổng lồ".

Minh Hằng là người khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Người đẹp hầu như không vướng vào tin đồn cặp kè đại gia hay có người chống lưng phía sau, nhưng khối tài sản “khủng” mà cô kiếm được sau nhiều năm hoạt động miệt mài khiến không ít người phải sửng sốt.