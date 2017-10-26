Choáng váng mục sở thị nội thất bên trong biệt thự triệu đô của Minh Hằng

Giải trí 26/10/2017 14:55

Không hổ danh là một đại gia ngầm của showbiz Việt, ca sĩ - diễn viên Minh Hằng khiến nhiều người choáng ngợp khi ngắm căn biệt thự triệu đô xa hoa của mình.

Minh Hằng hiện đang sống trong căn biệt thự triệu đô xa hoa, bề thế tại quận 2 (TP.HCM). Dù còn khá trẻ nhưng nữ ca sĩ đã khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu khối tài sản "khổng lồ".

Minh Hằng là người khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Người đẹp hầu như không vướng vào tin đồn cặp kè đại gia hay có người chống lưng phía sau, nhưng khối tài sản “khủng” mà cô kiếm được sau nhiều năm hoạt động miệt mài khiến không ít người phải sửng sốt.

Choáng váng mục sở thị nội thất bên trong biệt thự triệu đô của Minh Hằng - Ảnh 1
Minh Hằng sở hữu khối tài sản siêu "khủng", đáng chú ý nhất là căn biệt thự triệu đô nằm ở quận 2, TP.HCM - Ảnh: Internet

Căn biệt thự bề thế nằm trên khu đất “vàng” có giá trị lên đến vài chục tỷ đồng. Minh Hằng chia sẻ, cô đã rất thích ngôi nhà này khi vừa bước chân vào xem. Vì giá trị của nó quá lớn nên cô đã phải rất cố gắng và làm việc chăm chỉ: “Giá trị của nó là con số rất lớn nhưng may mắn chủ nhà đồng ý cho trả dần số còn lại trong các tháng tiếp theo. Tôi hoàn tất nợ nần trong vòng 2 năm và có được căn nhà mơ ước cho cả gia đình”.

Choáng váng mục sở thị nội thất bên trong biệt thự triệu đô của Minh Hằng - Ảnh 2
Không gian sang trọng bên trong căn biệt thự xa hoa của nữ ca sĩ - Ảnh: Internet

Choáng váng mục sở thị nội thất bên trong biệt thự triệu đô của Minh Hằng - Ảnh 3
Phòng bếp được thiết kế khá ấm cúng và sang trọng - Ảnh: Internet

Choáng váng mục sở thị nội thất bên trong biệt thự triệu đô của Minh Hằng - Ảnh 4
Không gian bếp được tách biệt hoàn toàn với phòng khách - Ảnh: Internet

Choáng váng mục sở thị nội thất bên trong biệt thự triệu đô của Minh Hằng - Ảnh 5
Trên trang Facebook cá nhân, Minh Hằng ngầm hé lộ cho dân mạng biết về căn biệt thự sang trọng của mình - Ảnh: Internet

Choáng váng mục sở thị nội thất bên trong biệt thự triệu đô của Minh Hằng - Ảnh 6
Nhiều chị em ao ước có được một tủ đồ hàng hiệu xa xỉ như của Minh Hằng - Ảnh: Internet

Choáng váng mục sở thị nội thất bên trong biệt thự triệu đô của Minh Hằng - Ảnh 7
Căn biệt thự còn có phòng tập gym riêng - Ảnh: Internet

Choáng váng mục sở thị nội thất bên trong biệt thự triệu đô của Minh Hằng - Ảnh 8
Không gian thư giãn khá thoải mái và thoáng bên trong căn biệt thự của Minh Hằng - Ảnh: Internet

Choáng váng mục sở thị nội thất bên trong biệt thự triệu đô của Minh Hằng - Ảnh 9
Phòng ăn bên trong khá rộng và thoáng - Ảnh: Internet

Choáng váng mục sở thị nội thất bên trong biệt thự triệu đô của Minh Hằng - Ảnh 10
Cô nàng còn thường xuyên mở tiệc cùng bạn bè, đồng nghiệp tại nhà - Ảnh: Internet

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