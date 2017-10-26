Choáng váng mục sở thị nội thất bên trong biệt thự triệu đô của Minh Hằng

Không hổ danh là một đại gia ngầm của showbiz Việt, ca sĩ - diễn viên Minh Hằng khiến nhiều người choáng ngợp khi ngắm căn biệt thự triệu đô xa hoa của mình.
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Minh Hằng hiện đang sống trong căn biệt thự triệu đô xa hoa, bề thế tại quận 2 (TP.HCM). Dù còn khá trẻ nhưng nữ ca sĩ đã khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu khối tài sản "khổng lồ".
Minh Hằng là người khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Người đẹp hầu như không vướng vào tin đồn cặp kè đại gia hay có người chống lưng phía sau, nhưng khối tài sản “khủng” mà cô kiếm được sau nhiều năm hoạt động miệt mài khiến không ít người phải sửng sốt.
Căn biệt thự bề thế nằm trên khu đất “vàng” có giá trị lên đến vài chục tỷ đồng. Minh Hằng chia sẻ, cô đã rất thích ngôi nhà này khi vừa bước chân vào xem. Vì giá trị của nó quá lớn nên cô đã phải rất cố gắng và làm việc chăm chỉ: “Giá trị của nó là con số rất lớn nhưng may mắn chủ nhà đồng ý cho trả dần số còn lại trong các tháng tiếp theo. Tôi hoàn tất nợ nần trong vòng 2 năm và có được căn nhà mơ ước cho cả gia đình”.