Hình ảnh Cadie Mộc Trà - con gái Elly Trần biểu cảm siêu đáng yêu

Hình ảnh một em bé Việt Nam xinh tựa thiên thần từng được chia sẻ ngập tràn khắp mọi nơi. Hàng ngàn bà mẹ bỉm sữa thường xuyên tải ảnh của Cadie về máy tính riêng để ngắm mỗi ngày.

Cô nhóc Caide Mộc Trà nhà Elly từ lúc sinh ra đã nổi tiếng lấn lướt cả mẹ nhờ vẻ đẹp lai Tây cực đáng yêu. Bé Cadie sở hữu đôi má phúng phính, nước da trắng ngần như sữa và đôi mắt to lay láy từng tạo nên một cơn sốt cực lớn trên mạng xã hội.

Mới đó mà thấm thoắt đã 3 năm trôi qua, Cadie giờ đây đã lớn và thường xuyên được mẹ cho ăn mặc như thiếu nữ khiến nhiều fan, nhất là cánh chị em, nhiều lúc như muốn tan chảy cả trái tim. Càng lớn, Cadie càng xinh xắn, đáng yêu với mái tóc xoăn đặc trưng cùng làn da trắng hồng nhìn thôi đã muốn cắn.

Thừa hưởng những nét đẹp ngọt ngào từ người bố ngoại quốc cùng sự vui tính dạn dĩ của mẹ, bé Cadie nhanh chóng thể hiện khả năng diễn đạt trước ống kính với những bức hình siêu lung linh. Những biểu cảm đáng yêu, ngộ nghĩnh khi tạo dáng của cô nhóc 3 tuổi khiến hàng ngàn fan đổ đứ đừ và không thể rời mắt.

Cô công chúa nhỏ này thậm chí còn làm người mẫu riêng cho mẹ Elly để quảng bá cửa hàng thời trang. Mỗi lúc diện lên mình những bộ váy bồng bềnh, Cadie trông như một con búp bê nhỏ mà ai nhìn vào cũng muốn đến tận nơi để tận mắt ngắm nhìn.

Ngoài thời gian đi học và giúp mẹ chụp ảnh giới thiệu thời trang em bé, Cadie còn thể hiện mình là một người chị khéo chăm em khi thường xuyên đút cho em ăn hoặc trông em thay mẹ.

Nhìn ngắm bé Cadie vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn, thông minh, nhiều bà mẹ không khỏi xuýt xoa thèm muốn sau này mình cũng sẽ sinh được một em bé tuyệt vời thế này.

Cùng chiêm ngưỡng thhêm một số hình ảnh đáng yêu của bé Cadie Mộc Trà: