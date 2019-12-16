Là một bệnh nhân ung thư não, Nàng Pơ Lang sản xuất bộ phim “Bình minh nơi hoàng hôn” làm nguồn cảm hứng cho các bệnh nhân ung thư khác. Trong buổi ra mắt, BTC đã nhận được 215 chữ ký tương đương số tiền 43 triệu đồng đóng góp vào quỹ BCNV dành cho bệnh nhân ung thư vú.

Nàng Pơ Lang trả lời báo chí

Là phụ nữ, ai cũng ước mơ có một gia đình hạnh phúc, một mái ấm yên bình. Nhưng trớ trêu thay, ông trời lại không để chị em được thực hiện ước mơ đó. Căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi của chúng ta nhiều thứ, làm cho mẹ lìa xa con, vợ lìa xa chồng, con lìa xa ba mẹ. Nhưng những cái đó không thể dìm chúng ta xuống vũng bùn, dập tắt đi ngọn lửa hi vọng. Chúng ta còn sống, còn hơi thở thì phải sống cho trọn vẹn.

Nghệ sĩ Thiên Kim đến chúc mừng Pơ Lang

Bộ phim "Bình minh nơi hoàng hôn" sẽ mang đến cho khán giả cái nhìn lạc quan, sự chiến đấu không ngừng nghỉ để chống lại bệnh tật, để dành lấy những tháng ngày hạnh phúc dù là ít ỏi. Câu chuyện tình cảm động giữa cô gái kém may mắn Thụy và chàng trai Việt kiều Eric là món quà dành cho tất cả những bệnh nhân đã và đang từng ngày chiến đấu với ung thư. Thông điệp gửi đến các bạn là: Đừng bao giờ bỏ cuộc, đừng bao giờ bi quan, liều thuốc chống lại ung thư tốt nhất chính là tinh thần vui vẻ lạc quan.