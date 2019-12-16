Ca sĩ Bằng Cường hát 'Bình minh nơi hoàng hôn' tặng bệnh nhân ung thư

Giải trí 16/12/2019 16:13

Tối 14/12/2019, buổi công bố bộ phim “Bình minh nơi hoàng hôn” cùng với triển lãm tranh BCNV đã diễn ra tại TP.HCM. Đây là web drama do Nàng Pơ Lang Film thực hiện với sự đồng hành của mạng lưới ung thư vú Việt Nam BCNV.

Bộ phim do Nàng Pơ Lang làm giám đốc sản xuất, đạo diễn Trần Thế Nhân thực hiện với sự tham gia của NS Tấn Thi, NS Kim Hiền, Nàng Pơ Lang, Steven Nguyễn, Ba Tây, Njay Minh Nhựt, Lộc Trần, Nhật Củ Mì, Linh Suri, Hiền Nguyễn, Hoàng Yến, MC Thanh Phú, Phan Hùng Dũng, Trần Anh Tuấn.

Ca sĩ Bằng Cường hát 'Bình minh nơi hoàng hôn' tặng bệnh nhân ung thư - Ảnh 1
Khách mời đến chúc mừng Nàng Pơ Lang

Là một bệnh nhân ung thư não, Nàng Pơ Lang sản xuất bộ phim “Bình minh nơi hoàng hôn” làm nguồn cảm hứng cho các bệnh nhân ung thư khác. Trong buổi ra mắt, BTC đã nhận được 215 chữ ký tương đương số tiền 43 triệu đồng đóng góp vào quỹ BCNV dành cho bệnh nhân ung thư vú.

Ca sĩ Bằng Cường hát 'Bình minh nơi hoàng hôn' tặng bệnh nhân ung thư - Ảnh 2
Nàng Pơ Lang trả lời báo chí

Là phụ nữ, ai cũng ước mơ có một gia đình hạnh phúc, một mái ấm yên bình. Nhưng trớ trêu thay, ông trời lại không để chị em được thực hiện ước mơ đó. Căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi của chúng ta nhiều thứ, làm cho mẹ lìa xa con, vợ lìa xa chồng, con lìa xa ba mẹ. Nhưng những cái đó không thể dìm chúng ta xuống vũng bùn, dập tắt đi ngọn lửa hi vọng. Chúng ta còn sống, còn hơi thở thì phải sống cho trọn vẹn.

Ca sĩ Bằng Cường hát 'Bình minh nơi hoàng hôn' tặng bệnh nhân ung thư - Ảnh 3
Nghệ sĩ Thiên Kim đến chúc mừng Pơ Lang

Bộ phim "Bình minh nơi hoàng hôn" sẽ mang đến cho khán giả cái nhìn lạc quan, sự chiến đấu không ngừng nghỉ để chống lại bệnh tật, để dành lấy những tháng ngày hạnh phúc dù là ít ỏi. Câu chuyện tình cảm động giữa cô gái kém may mắn Thụy và chàng trai Việt kiều Eric là món quà dành cho tất cả những bệnh nhân đã và đang từng ngày chiến đấu với ung thư. Thông điệp gửi đến các bạn là: Đừng bao giờ bỏ cuộc, đừng bao giờ bi quan, liều thuốc chống lại ung thư tốt nhất chính là tinh thần vui vẻ lạc quan.

Ca sĩ Bằng Cường hát 'Bình minh nơi hoàng hôn' tặng bệnh nhân ung thư - Ảnh 4
Ekip thực hiện bộ phim 

Nàng Pơ Lang hi vọng bộ phim sẽ mang đến cái nhìn lạc quan hơn về căn bệnh ung thư cho tất cả mọi người. Bộ phim được phát sóng chính thức tập 1 vào lúc 20h00 ngày 19/12/2019 trên kênh Youtube Nàng Pơ Lang Film.

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