Mới đây, các fan của Thủy Tiên đã tự tay tổ chức một buổi tiệc mừng sinh nhật cho thần tượng tại một phòng trà ở TP.HCM. Đảm nhiệm vai trò MC chương trình chính là trưởng fanclub của giọng ca Cô bé mùa đông. Vì khá thân thiết nên MC rất thoải mái làm khó thần tượng, giúp mọi người hiểu thêm về Thủy Tiên ngoài những thông tin cô từng công khai trên báo chí.

Ngoài ra, nữ ca sĩ đã vô cùng bất ngờ khi xem đoạn clip do các fan kết hợp cùng mẹ cô thực hiện nhân dịp sinh nhật. Cụ thể, trong đoạn clip bà kể: "Bố Tiên mất sớm. Tôi không muốn con sống xa nhà vì lo sợ cháu gặp nhiều cạm bẫy và vất vả. Tiên hứa không làm mẹ mất mặt, làm cha ngậm cười nơi chín suối. Nhưng sau đó, làm ca sĩ vài năm thì Tiên gặp scandal ảnh nóng".

Thời điểm ấy, mẹ nữ ca sĩ 8x từng rất buồn và giận con trong một thời gian dù con gái đã xin lỗi rất nhiều về tai nạn nghề nghiệp này. Thậm chí, Thủy Tiên đã từng tuyệt vọng đến mức nói với mẹ: "Nếu mẹ không tha thứ, chắc con chỉ có nước tự vẫn".

Kết thúc đoạn clip, ánh đèn vụt tắt, mẹ Thủy Tiên đã bất ngờ xuất hiện cùng chiếc bánh kem và cùng các fan của con gái hát bài chúc mừng sinh nhật. Giọng ca Giấc mơ tuyết trắng đã bật khóc và ôm chầm lấy mẹ khi lần đầu tiên được mẹ chúc mừng trong ngày sinh nhật.

Mẹ nữ ca sĩ cho biết bà chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho con gái mà thay vào đó là đưa cô đi làm từ thiện hay phóng sanh. Bà giải thích với Thủy Tiên: "Từ nhỏ đến lớn mẹ không tổ chức sinh nhật cho con vì không muốn con nhận được nhiều phước đức, để dành khi lớn lên còn phước mà hưởng. Thay vào đó, mẹ làm từ thiện để tạo nền tảng tích đức cho con".

Bên cạnh những vấn đề liên quan đến thần tượng, hầu hết người hâm mộ đều đặc biệt quan tâm đến bé Bánh Gạo - con gái Thủy Tiên và Công Vinh. Trước những câu hỏi của fan, bà xã Công Vinh hào hứng chia sẻ về con gái với tất cả niềm tự hào.

Thủy Tiên chia sẻ: "Bé là người rất tình cảm, chịu khó quan sát. Chẳng hạn Bánh Gạo trước khi đi học sẽ chuẩn bị 1 ly nước ấm để mẹ uống khi thức dậy. Hoặc khi có đồ ăn ngon thì không ăn một mình mà mang mời mọi người. Thậm chí bé quen nhiều hàng xóm trong khu nhà còn hơn cả mẹ".