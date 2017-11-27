Bị lộ ảnh nóng, Thủy Tiên từng muốn tự tử vì xin lỗi nhiều lần mà không được mẹ ruột tha thứ

Giải trí 27/11/2017 14:37

Trong buổi tiệc sinh nhật tuổi 32 của Thủy Tiên, mẹ nữ ca sĩ đã bất ngờ xuất hiện và lần đầu chia sẻ về việc con gái từng bị lộ ảnh nóng trước đây.

Mới đây, các fan của Thủy Tiên đã tự tay tổ chức một buổi tiệc mừng sinh nhật cho thần tượng tại một phòng trà ở TP.HCM. Đảm nhiệm vai trò MC chương trình chính là trưởng fanclub của giọng ca Cô bé mùa đông. Vì khá thân thiết nên MC rất thoải mái làm khó thần tượng, giúp mọi người hiểu thêm về Thủy Tiên ngoài những thông tin cô từng công khai trên báo chí. 

Bị lộ ảnh nóng, Thủy Tiên từng muốn tự tử vì xin lỗi nhiều lần mà không được mẹ ruột tha thứ - Ảnh 1
Thủy Tiên trong buổi offline chúc mừng sinh nhật do fan tổ chức cho mình - Ảnh: 2Sao

Ngoài ra, nữ ca sĩ đã vô cùng bất ngờ khi xem đoạn clip do các fan kết hợp cùng mẹ cô thực hiện nhân dịp sinh nhật. Cụ thể, trong đoạn clip bà kể: "Bố Tiên mất sớm. Tôi không muốn con sống xa nhà vì lo sợ cháu gặp nhiều cạm bẫy và vất vả. Tiên hứa không làm mẹ mất mặt, làm cha ngậm cười nơi chín suối. Nhưng sau đó, làm ca sĩ vài năm thì Tiên gặp scandal ảnh nóng".

Bị lộ ảnh nóng, Thủy Tiên từng muốn tự tử vì xin lỗi nhiều lần mà không được mẹ ruột tha thứ - Ảnh 2
Mẹ Thủy Tiên từng rất giận và thất vọng với việc ảnh nóng của con gái bị công khai - Ảnh: Internet 

Thời điểm ấy, mẹ nữ ca sĩ 8x từng rất buồn và giận con trong một thời gian dù con gái đã xin lỗi rất nhiều về tai nạn nghề nghiệp này. Thậm chí, Thủy Tiên đã từng tuyệt vọng đến mức nói với mẹ: "Nếu mẹ không tha thứ, chắc con chỉ có nước tự vẫn".

Kết thúc đoạn clip, ánh đèn vụt tắt, mẹ Thủy Tiên đã bất ngờ xuất hiện cùng chiếc bánh kem và cùng các fan của con gái hát bài chúc mừng sinh nhật. Giọng ca Giấc mơ tuyết trắng đã bật khóc và ôm chầm lấy mẹ khi lần đầu tiên được mẹ chúc mừng trong ngày sinh nhật.

Bị lộ ảnh nóng, Thủy Tiên từng muốn tự tử vì xin lỗi nhiều lần mà không được mẹ ruột tha thứ - Ảnh 3
Nữ ca sĩ vô cùng hạnh phúc và xúc động khi lần đầu tiên được mẹ tặng bánh kem và chúc mừng sinh nhật - Ảnh: 2Sao

Mẹ nữ ca sĩ cho biết bà chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho con gái mà thay vào đó là đưa cô đi làm từ thiện hay phóng sanh. Bà giải thích với Thủy Tiên: "Từ nhỏ đến lớn mẹ không tổ chức sinh nhật cho con vì không muốn con nhận được nhiều phước đức, để dành khi lớn lên còn phước mà hưởng. Thay vào đó, mẹ làm từ thiện để tạo nền tảng tích đức cho con".

Bị lộ ảnh nóng, Thủy Tiên từng muốn tự tử vì xin lỗi nhiều lần mà không được mẹ ruột tha thứ - Ảnh 4
Thủy Tiên ôm chầm lấy mẹ khi biết được lý do bà không tổ chức sinh nhật cho mình từ nhỏ đến lớn - Ảnh: 2Sao

Bên cạnh những vấn đề liên quan đến thần tượng, hầu hết người hâm mộ đều đặc biệt quan tâm đến bé Bánh Gạo - con gái Thủy Tiên và Công Vinh. Trước những câu hỏi của fan, bà xã Công Vinh hào hứng chia sẻ về con gái với tất cả niềm tự hào.

Thủy Tiên chia sẻ: "Bé là người rất tình cảm, chịu khó quan sát. Chẳng hạn Bánh Gạo trước khi đi học sẽ chuẩn bị 1 ly nước ấm để mẹ uống khi thức dậy. Hoặc khi có đồ ăn ngon thì không ăn một mình mà mang mời mọi người. Thậm chí bé quen nhiều hàng xóm trong khu nhà còn hơn cả mẹ".

Bị lộ ảnh nóng, Thủy Tiên từng muốn tự tử vì xin lỗi nhiều lần mà không được mẹ ruột tha thứ - Ảnh 5
Đáp lại tình cảm của các fan, Thủy Tiên đã trình diễn những ca khúc tạo nên tên tuổi của cô cũng như một số bài trong album bolero vừa mới phát hành - Ảnh: 2Sao

Bị lộ ảnh nóng, Thủy Tiên từng muốn tự tử vì xin lỗi nhiều lần mà không được mẹ ruột tha thứ - Ảnh 6
Thủy Tiên xúc động trước những món quà tuy không mang giá trị vật chất cao nhưng lại giàu tình cảm từ người hâm mộ - Ảnh: 2Sao

Nhìn lại toàn bộ scandal lộ ảnh nóng từng khiến Thủy Tiên muốn bỏ nghề

Nhìn lại toàn bộ scandal lộ ảnh nóng từng khiến Thủy Tiên muốn bỏ nghề

Sau nhiều năm, cuối cùng Thủy Tiên cũng đã được minh oan về bộ ảnh bán khỏa thân chưa qua chỉnh sửa với Công Vinh thời mới vào nghề.

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Từ khóa:   Thủy Tiên bà xã Công Vinh

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