Bất ngờ trước cách xưng hô của Phi Nhung và con gái nuôi, hỏi ra mới biết cố nghệ sĩ tâm lý thế nào

Đoạn clip con gái nuôi kể về Phi Nhung trong chương trình "Thiếu niên nói" đang được chia sẻ lại khiến nhiều khán giả xót xa về những tâm tư tình cảm mà cô dành cho con gái mình.

Cư dân mạng vừa truyền tay nhau đoạn clip về phần trò chuyện của Phi Nhung và con gái nuôi trong chương trình "Thiếu niên nói" cách đây chưa lâu. Hình ảnh Phi Nhung trong vai trò người mẹ được bé Phi Như, con gái nuôi Phi Nhung kể lại đầy chân thực. Theo như đoạn clip cho thấy, Phi Như tâm sự: "Ở nhà mẹ là người rất nghiêm khắc với các anh chị. Khi anh chị làm sai, mẹ Nhung nghiêm khắc phạt. Nhưng mẹ Nhung cũng rất yêu thương các con.” Khi MC Đại Nghĩa hỏi đã có bao giờ Phi Như cùng mẹ đi lưu diễn hay chưa, cô bạn nhỏ vô tư trả lời: "Dạ có, con thấy mẹ khổ".

Bé Phi Như xuất hiện cùng mẹ trong chương trình "Thiếu niên nói". Ảnh: Chụp màn hình Ở phía dưới quan sát con mình, mẹ nuôi Phi Nhung nghẹn ngào nước mắt đáp lại: "Bé Như là cô bé sống nội tâm. Mẹ sợ con khổ, mẹ muốn con hồn nhiên, học giỏi, tập trung học tốt tất cả các môn. Mẹ sẽ đi làm, con đừng có sợ mẹ khổ. Mẹ muốn con đi học phải tốt, hết mình với bạn bè, đặc biệt là đừng làm cho bạn bè hay thầy cô phải buồn". Cạnh đó Phi Nhung còn cho biết lý do vì sao cô phải nghiêm khắc với các con là vì bản thân cô gánh trên vai áp lực vừa làm cha, vừa làm mẹ. Vậy nên cô cần dạy dỗ nghiêm khắc để các con hiểu rõ vấn đề, từ đó không mắc phải những sai lầm.

Ở phía dưới, mắt mẹ Phi Nhung rưng rưng ngấn lệ khi nghe con mình liên tiếp nói thương mẹ cực khổ. Ảnh: Chụp màn hình "Mặc dù nghiêm khắc là vậy nhưng mẹ vẫn luôn vui vẻ với các con, lúc nào chơi ra chơi, lúc nào dạy ra dạy. Bên cạnh việc làm mẹ thì đôi khi mẹ Nhung cũng thường xưng chị Nhung, em Như đó, con biết mà đúng không?", Phi Nhung đáp lại lời con gái của mình giải thích về cách xưng hô tâm lý. Cuối buổi trò chuyện "chị Nhung" ôm "em Như" khóc nấc thế này đây. Ảnh: Chụp màn hình Sự tâm lý của bà mẹ 24 con Phi Nhung cũng từng được lột tả rõ rệt trong cuộc trò chuyện với siêu mẫu Xuân Lan. Khi chia sẻ với siêu mẫu Xuân Lan về các con của mình, Phi Nhung không muốn dùng hai chữ “con nuôi” để nói về bọn trẻ: "Các con bắt đầu lớn hết, chị không muốn nhắc đến 2 chữ "con nuôi" trên cộng đồng nữa. Chị sợ các con tủi thân, đi đâu ai cũng nói là con nuôi. Có 5 đứa mới được 2, 3, 4 và 6 tuổi, các con đang nghĩ chị là mẹ ruột, đi học có người chọc là mồ côi mà về khóc quá chừng. Nên chị muốn im lặng cho các con có cuộc sống bình thường rồi lớn lên tính sau. Bây giờ mà ngồi kể thì có quá nhiều chuyện chị kể nhưng vì các con. Sợ các đi học tổn thương”. Ngoài Phi Như, Phi Nhung còn có 22 người con nuôi khác cũng yêu quý mẹ không kém. Ảnh: Internet

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