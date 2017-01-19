Angela Baby xinh đẹp xuất hiện sau khi sinh con

Giải trí 19/01/2017 17:10

Người đẹp Angela Baby vừa hạ sinh một tiểu hoàng tử tại một bệnh viện tại Hồng Kông, sau khi sinh ba ngày người đẹp đã xuất viện với vẻ đẹp không tì vết.

Ngày 17 tháng 1 Huỳnh Hiểu Minh thông báo Angela Baby đã sinh con trai tại Hồng Kông, ngay lập tức báo giới đã tập trung tại bệnht? viện này để đưa tin. Mặc dù khá mệt mỏi sau khi chăm sóc vợ con nhưng Huỳnh Hiểu Minh vẫn chu đáo quan tâm đến ký giả, anh tận tay mang bánh trao cho từng phóng viên vì họ đã vất vả túc trực để lấy tin và hứa rằng khi nào Angela Baby xuất viện sẽ thông báo đến mọi người.

Angela Baby xinh đẹp xuất hiện sau khi sinh con - Ảnh 1

Angela Baby xinh đẹp xuất hiện sau khi sinh con - Ảnh 2
Vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện trước đông đảo ký giả

Angela Baby xinh đẹp xuất hiện sau khi sinh con - Ảnh 3
Rất nhiều phóng viên đã tập trung tại bệnh viện để đưa tin về cặp đôi này

Angela Baby xinh đẹp xuất hiện sau khi sinh con - Ảnh 4
Mặc dù mới sinh xong nhưng Angela Baby vẫn rất xinh đẹp

Sau ba ngày nằm viện, ngày 19 tháng 1 vợ chồng Huỳnh Hiểu Mình – Angela Baby đã xuất hiện, trên tay Huỳnh Hiểu Minh là một chiếc nôi, còn Angela Baby luôn khoác tay chồng rất tình tứ. Mặc dù mới sinh con được mấy ngày nhưng bà mẹ trẻ Angela Baby vẫn rất xinh đẹp và thời trang. Nếu như không để ý đến phần bụng vẫn hơi lớn thì khó có thể biết là cô vừa mới sinh con.

Angela Baby xinh đẹp xuất hiện sau khi sinh con - Ảnh 5
Nếu không để ý phần bụng thì không thể nào phát hiện ra Angela Baby mới sinh con

Angela Baby xinh đẹp xuất hiện sau khi sinh con - Ảnh 6

Angela Baby xinh đẹp xuất hiện sau khi sinh con - Ảnh 7
Mẹ Huỳnh Hiểu Minh và mẹ Angela Baby phát phong bao đỏ cho ký giả

Xuất hiện cùng cặp đôi nổi tiếng còn có gia đình hai bên, mẹ Huỳnh Hiểu Minh và mẹ Angela Baby cùng phát phong bao đỏ cho toàn bộ phóng viên tại bệnh viện. Đại gia đình đều tỏ ra rất vui mừng và hạnh phúc.

 

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