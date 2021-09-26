Ali Hoàng Dương tiết lộ từng phải cơ cực với khoản nợ lớn của gia đình

Chương trình truyền hình thực tế Cầu thủ nhí 2021 phát sóng vào lúc 15h10 thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3, từ ngày 18/09/2021 với sự góp mặt của ba đội trưởng là ST Sơn Thạch, Ali Hoàng Dương , Mâu Thuỷ cùng sự dẫn dắt của MC Sam và HLV trưởng Nguyễn Minh Phương.

Bên cạnh những tài năng trên sân cỏ lộ diện ở tập đầu tiên tại Cầu thủ nhí 2021, những câu chuyện về những hoàn cảnh khó khăn của các cầu thủ nhí khiến ST Sơn Thạch, Ali Hoàng Dương hay Mâu Thuỷ cũng không khỏi xúc động.

Cầu thủ nhí 2021 là cột mốc đánh dấu năm thứ 11 chương trình được ra mắt với khán giả. Ở năm nay, chương trình sẽ mang đến món ăn tinh thần hoàn toàn mới lạ khi vai trò bảo mẫu đã được thay thế bởi 3 chiếc ghế của 3 vị đội trưởng sẽ đối đầu với nhau, tương ứng là đại diện cho 3 đội bóng trên sân gồm ca sĩ ST Sơn Thạch, ca sĩ Ali Hoàng Dương và siêu mẫu Mâu Thuỷ. Mỗi đội gồm có 5 cầu thủ nhí sẽ đảm nhận ở các vị trị trên sân như tiền đạo, tiền vệ, hậu vệ và thủ môn.

Câu chuyện của cầu thủ nhí Lê Hữu Huy Hoàng (10 tuổi, TP.HCM) cũng khiến 3 vị đội trưởng và MC Sam xúc động khi chia sẻ những khó khăn của mình đến với bóng đá. “Mẹ con nhặt ve chai, ba con chạy xe ba gác để kiếm tiền cho con đi học đá bóng. Con hứa sau này trở thành cầu thủ nối tiếng để kiếm tiền trả nợ và mua nhà nuôi ba mẹ…”, Huy Hoàng rưng rưng nước mắt. Thấy cậu nhóc này nghẹn không nói thành lời, MC Sam và Mâu Thuỷ lập tức rời khỏi chỗ ngồi và chạy đến động viên cậu nhóc 10 tuổi này.

Ali Hoàng Dương cùng Sam và S.T chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của 1 tuyển thủ nhí. Ảnh: BTC

Để động viên Huy Hoàng, Ali Hoàng Dương cũng bất ngờ chia sẻ, trước khi trở thành ca sĩ nổi tiếng như hiện nay thì gia đình nam ca sĩ cũng gặp rất nhiều khó khăn thiếu thốn: “Con trai à, nhà chú cũng từng mắc nợ. Nhưng đó sẽ là động lực cho mình cố gắng khi con lớn lên để thay đổi cuộc đời. Bởi vì chú cũng từng trả nợ cho gia đình của mình”.

Sau tập 1, quá trình lập đội đã thành công và sẽ hướng đến các thử thách ở tập 2. Ảnh: BTC

Tập 2 Cầu thủ nhí 2021 sẽ lên sóng vào lúc 15h10 thứ 7 ngày 25/9/2021 hứa hẹn đầy kịch tính của trận đấu đầu tiên trong bảng đấu vòng tròn giữa các thành viên của đội ST Sơn Thạch, Ali Hoàng Dương và Mâu Thủy. Cả ba đã liên tục cổ vũ và chỉ đạo “đàn con” của mình trên sân cỏ đến khàn cả giọng. Còn phía Ali Hoàng Dương cũng nháo nhào trước những pha bóng nguy hiểm của đội đối thủ Mâu Thuỷ. Cũng trong tập này, các cầu thủ nhí sẽ cũng cùng ba vị đội trưởng trải qua những thử thách đặc biệt thú vị của chương trình.