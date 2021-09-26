Ali Hoàng Dương tiết lộ từng phải cơ cực với khoản nợ lớn của gia đình

Giải trí 26/09/2021 15:35

Góp mặt với vai trò đội trưởng tại Cầu thủ nhí 2021, Ali Hoàng Dương và ST Sơn Thạch bất ngờ kể về câu chuyện đời tư khiến khán giả xúc động.

Chương trình truyền hình thực tế Cầu thủ nhí 2021 phát sóng vào lúc 15h10 thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3, từ ngày 18/09/2021 với sự góp mặt của ba đội trưởng là ST Sơn Thạch, Ali Hoàng Dương, Mâu Thuỷ cùng sự dẫn dắt của MC Sam và HLV trưởng Nguyễn Minh Phương.

Ali Hoàng Dương tiết lộ từng phải cơ cực với khoản nợ lớn của gia đình - Ảnh 1

Cầu thủ nhí 2021 là cột mốc đánh dấu năm thứ 11 chương trình được ra mắt với khán giả. Ở năm nay, chương trình sẽ mang đến món ăn tinh thần hoàn toàn mới lạ khi vai trò bảo mẫu đã được thay thế bởi 3 chiếc ghế của 3 vị đội trưởng sẽ đối đầu với nhau, tương ứng là đại diện cho 3 đội bóng trên sân gồm ca sĩ ST Sơn Thạch, ca sĩ Ali Hoàng Dương và siêu mẫu Mâu Thuỷ. Mỗi đội gồm có 5 cầu thủ nhí sẽ đảm nhận ở các vị trị trên sân như tiền đạo, tiền vệ, hậu vệ và thủ môn.

Ali Hoàng Dương tiết lộ từng phải cơ cực với khoản nợ lớn của gia đình - Ảnh 2
Ali Hoàng Dương cực kỳ điển trai trong vai trò mới tại "Cầu thủ nhí" 2021. Ảnh: BTC

Bên cạnh những tài năng trên sân cỏ lộ diện ở tập đầu tiên tại Cầu thủ nhí 2021, những câu chuyện về những hoàn cảnh khó khăn của các cầu thủ nhí khiến ST Sơn Thạch, Ali Hoàng Dương hay Mâu Thuỷ cũng không khỏi xúc động.

Ali Hoàng Dương tiết lộ từng phải cơ cực với khoản nợ lớn của gia đình - Ảnh 3

Câu chuyện của cầu thủ nhí Lê Hữu Huy Hoàng (10 tuổi, TP.HCM) cũng khiến 3 vị đội trưởng và MC Sam xúc động khi chia sẻ những khó khăn của mình đến với bóng đá. “Mẹ con nhặt ve chai, ba con chạy xe ba gác để kiếm tiền cho con đi học đá bóng. Con hứa sau này trở thành cầu thủ nối tiếng để kiếm tiền trả nợ và mua nhà nuôi ba mẹ…”, Huy Hoàng rưng rưng nước mắt. Thấy cậu nhóc này nghẹn không nói thành lời, MC Sam và Mâu Thuỷ lập tức rời khỏi chỗ ngồi và chạy đến động viên cậu nhóc 10 tuổi này.

Ali Hoàng Dương tiết lộ từng phải cơ cực với khoản nợ lớn của gia đình - Ảnh 4
Ali Hoàng Dương cùng Sam và S.T chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của 1 tuyển thủ nhí. Ảnh: BTC

Để động viên Huy Hoàng, Ali Hoàng Dương cũng bất ngờ chia sẻ, trước khi trở thành ca sĩ nổi tiếng như hiện nay thì gia đình nam ca sĩ cũng gặp rất nhiều khó khăn thiếu thốn: “Con trai à, nhà chú cũng từng mắc nợ. Nhưng đó sẽ là động lực cho mình cố gắng khi con lớn lên để thay đổi cuộc đời. Bởi vì chú cũng từng trả nợ cho gia đình của mình”.

Ali Hoàng Dương tiết lộ từng phải cơ cực với khoản nợ lớn của gia đình - Ảnh 5Ali Hoàng Dương tiết lộ từng phải cơ cực với khoản nợ lớn của gia đình - Ảnh 6

Ali Hoàng Dương tiết lộ từng phải cơ cực với khoản nợ lớn của gia đình - Ảnh 7
Sau tập 1, quá trình lập đội đã thành công và sẽ hướng đến các thử thách ở tập 2. Ảnh: BTC

Tập 2 Cầu thủ nhí 2021 sẽ lên sóng vào lúc 15h10 thứ 7 ngày 25/9/2021 hứa hẹn đầy kịch tính của trận đấu đầu tiên trong bảng đấu vòng tròn giữa các thành viên của đội ST Sơn Thạch, Ali Hoàng Dương và Mâu Thủy. Cả ba đã liên tục cổ vũ và chỉ đạo “đàn con” của mình trên sân cỏ đến khàn cả giọng. Còn phía Ali Hoàng Dương cũng nháo nhào trước những pha bóng nguy hiểm của đội đối thủ Mâu Thuỷ. Cũng trong tập này, các cầu thủ nhí sẽ cũng cùng ba vị đội trưởng trải qua những thử thách đặc biệt thú vị của chương trình.

Phạm Băng Băng đang 'nghèo mạt' đến nỗi không thuê được nhiếp ảnh gia chụp một bức ảnh cho nên hồn?

Phạm Băng Băng đang 'nghèo mạt' đến nỗi không thuê được nhiếp ảnh gia chụp một bức ảnh cho nên hồn?

Đại hoa đán một thời của Cbiz khiến các fan hâm mộ phải bàng hoàng khi đi sự sự kiện mà không có nổi một tấm hình cho nên hồn nên thân.

Xem thêm
Từ khóa:   Ali Hoàng Dương Trúc Nhân và Ali Hoàng Dương ca sĩ Ali Hoàng Dương

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 33 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết