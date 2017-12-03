Á hậu Huyền My được báo Trung Quốc mệnh danh là 'Quốc bảo mỹ nữ Việt Nam'

Thất bại trong cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017 nhưng Á hậu Huyền My lại được báo chí Trung Quốc mệnh danh là "Quốc bảo của Việt Nam".

Mới đây, tờ Sohu của Trung Quốc đã bất ngờ có bài viết khen ngợi về nhan sắc của người đẹp Việt Nam: Á hậu Huyền My. Bài viết có tựa "Quốc bảo mỹ nữ của Việt Nam" kèm với lời giới thiệu "mỹ nữ vốn ở trên tiên giới, cớ sao lại đi lạc chốn nhân gian".

Huyền My bất ngờ tuyên bố xuống tóc sau cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017 Sau những ồn ào xoay quanh cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017, Huyền My bất ngờ tuyên bố xuống tóc làm nhiều người hoang mang.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/a-hau-huyen-my-duoc-bao-trung-quoc-menh-danh-la-quoc-bao-my-nu-viet-nam-259736.html