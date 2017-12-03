Á hậu Huyền My được báo Trung Quốc mệnh danh là 'Quốc bảo mỹ nữ Việt Nam'

Giải trí 03/12/2017 09:22

Thất bại trong cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017 nhưng Á hậu Huyền My lại được báo chí Trung Quốc mệnh danh là "Quốc bảo của Việt Nam".

Mới đây, tờ Sohu của Trung Quốc đã bất ngờ có bài viết khen ngợi về nhan sắc của người đẹp Việt Nam: Á hậu Huyền My. Bài viết có tựa "Quốc bảo mỹ nữ của Việt Nam" kèm với lời giới thiệu "mỹ nữ vốn ở trên tiên giới, cớ sao lại đi lạc chốn nhân gian".

Á hậu Huyền My được báo Trung Quốc mệnh danh là 'Quốc bảo mỹ nữ Việt Nam' - Ảnh 1
Bài viết dành nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc thanh tú của Huyền My - Ảnh: Internet

Á hậu Huyền My được báo Trung Quốc mệnh danh là 'Quốc bảo mỹ nữ Việt Nam' - Ảnh 2
Người đẹp Việt Nam được mô tả có làn da trắng nõn nà, chiếc cổ thon dài, gương mặt thanh tú... Bài viết cũng không ngần ngại khẳng định cô là người sở hữu nhan sắc của thần tiên - Ảnh: Internet

Á hậu Huyền My được báo Trung Quốc mệnh danh là 'Quốc bảo mỹ nữ Việt Nam' - Ảnh 3
Huyền My không phải người đầu tiên của Việt Nam được báo chí Trung Quốc hết lời khen ngợi. Song, cô là người đầu tiên được nhận danh hiệu "Quốc bảo mỹ nữ của Việt Nam" từ báo chí nước bạn - Ảnh: Internet

Á hậu Huyền My được báo Trung Quốc mệnh danh là 'Quốc bảo mỹ nữ Việt Nam' - Ảnh 4
Người đẹp sinh năm 1995 không chỉ được khán giả tại Việt Nam biết đến với vẻ ngoài mỹ miều, phong cách thời trang ấn tượng mà còn vì không ít scandal liên quan đến mình - Ảnh: Internet

Á hậu Huyền My được báo Trung Quốc mệnh danh là 'Quốc bảo mỹ nữ Việt Nam' - Ảnh 5
Khi tham gia Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017 được tổ chức tại Việt Nam, Huyền My bị chỉ trích vì không thân thiện với bạn bè quốc tế cũng như thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp trong cuộc thi - Ảnh: Internet

Á hậu Huyền My được báo Trung Quốc mệnh danh là 'Quốc bảo mỹ nữ Việt Nam' - Ảnh 6
Không chỉ vậy, sau khi cuộc thi kết thúc, một nhà thiết kế đã tố chân dài 9x ăn cắp ý tưởng của mình trong bộ trang phục dân tộc truyền thống - Ảnh: Internet

Á hậu Huyền My được báo Trung Quốc mệnh danh là 'Quốc bảo mỹ nữ Việt Nam' - Ảnh 7
Trước đó, Huyền My cũng từng hứng chịu nhiều "gạch đá" từ dư luận khi bị lộ những tin nhắn thân mật với một người đàn ông đã có vợ con. Vụ ồn ào này diễn ra ngay trước khi cô tham dự Hoa hậu Hòa bình Thế giới nên làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình tượng - Ảnh: Internet

Á hậu Huyền My được báo Trung Quốc mệnh danh là 'Quốc bảo mỹ nữ Việt Nam' - Ảnh 8
Ngoài ra, người đẹp Hà thành còn vướng vào nhiều lùm xùm khác như chơi xấu Hoa hậu Kỳ Duyên, là người thứ ba chen vào chuyện tình của Trà Ngọc Hằng và bạn trai đại gia... - Ảnh: Internet

Á hậu Huyền My được báo Trung Quốc mệnh danh là 'Quốc bảo mỹ nữ Việt Nam' - Ảnh 9
Trải qua nhiều "sóng gió", hiện tại, "Quốc bảo mỹ nữ của Việt Nam" đã trưởng thành hơn cũng như quyết tâm nói lời  tạm biệt với scandal nên đang nhận được nhiều tình cảm từ khán giả - Ảnh: Internet

Huyền My bất ngờ tuyên bố xuống tóc sau cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017

Huyền My bất ngờ tuyên bố xuống tóc sau cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017

Sau những ồn ào xoay quanh cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017, Huyền My bất ngờ tuyên bố xuống tóc làm nhiều người hoang mang.

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Từ khóa:   huyền my Á hậu Huyền My Hoa hậu Hòa bình thế giới 2017

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