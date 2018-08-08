Nhiều phụ nữ có gia đình băn khoăn rằng khi nằm mơ thấy người yêu cũ của chồng liệu có phải là điềm báo xấu hay không? Bài viết này sẽ giúp bạn giải mã giấc mơ thấy người yêu cũ của chồng.

Ngủ mơ là chuyện thường thấy ở mỗi người Trong cuộc sống, việc nằm mơ thấy những giấc mơ kì lạ là điều vô cùng bình thường. Có những giấc mơ vô thưởng vô phạt, chỉ đơn giản là những giấc mơ. Tuy nhiên, có nhiều quan niệm tâm linh cho rằng, những giấc mơ có ý nghĩa tương đối quan trọng đối với chúng ta. Có những giấc mơ mang lại điềm báo về những sự việc sắp xảy ra trong tương lai gần đối với chúng ta. Có thể giấc mơ đó là điềm tốt, báo tài báo lợi báo bình an. Nhưng cũng có thể giấc mơ đó là điềm xấu, báo rằng trong tương lai cuộc sống của bạn và người thân xung quanh sẽ gặp những điều bất lợi, không lành. Nằm mơ là chuyện bình thường của mỗi người - Ảnh minh họa: Internet Nằm mơ thấy người yêu cũ của chồng mang điềm báo gì? Nhiều phụ nữ có gia đình đã phải băn khoăn lo lắng về những giấc mơ liên quan đến hạnh phúc gia đình. Dựa trên thực tế, người vợ không muốn chồng mình có bất kì mối quan hệ nào đối với những người yêu cũ. Do đó, khi nằm mơ thấy người yêu cũ của chồng, họ lo sợ rằng, giấc mơ này là điềm báo hôn nhân của họ đang trong một mối nguy nào đó. Có thể chồng họ đang nhớ nhung người cũ hoặc không còn chung thủy với họ nữa. Các cụ xưa có câu: "Người làm sao, của chiêm bao làm vậy”. Thế nên khi gặp giấc mơ như vậy họ thường rơi vào trạng thái lo lắng, bất an bởi không biết liệu chồng họ có đang làm điều có lỗi với họ không. Nhiều người nhạy cảm quá đã không thể lí trí để nhìn nhận sự việc, nhất nhất tin vào những giấc mơ như vậy, làm ảnh hưởng đến hạnh phúc thực sự của gia đình.

Nằm mơ thấy người yêu cũ của chồng - Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên, thực tế lại không hẳn là như vậy. Việc nằm mơ thấy người yêu cũ của chồng thực tế không hề đại diện cho việc chồng bạn đang có những tư tưởng không tốt đối với cuộc hôn nhân của hai người. Cũng như không đại diện cho việc cuộc hôn nhân này sẽ gặp vấn đề. Để hiểu rõ hơn, dưới đây sẽ là những giải mã các giấc mơ liên quan đến điềm báo trong hôn nhân gia đình sẽ giúp bạn hiểu thêm về giấc mơ thấy người yêu cũ của chồng. Đầu tiên, giấc mơ “vũ lực” Giấc mơ vũ lực nghĩa là bạn mơ thấy mình đánh nhau với một ai đó, hơn nữa lại là đánh nhau dưới nước. Trong quá trình tranh đấu, bạn cảm thấy sức lực của mình ngày một cạn kiệt, càng lúc càng không thể chống cự được. Đến khi tỉnh dậy, bạn cũng cảm thấy hụt hơi như vừa trải qua một trận chiến thực sự. Giấc mơ này cho thấy bạn sẽ phải đối mặt với những khó khăn trong tình cảm vợ chồng, sẽ có người thứ ba xen vào hạnh phúc của gia đình bạn và bạn phải tranh giành hạnh phúc ấy.

Thứ hai là giấc mơ đổ vỡ Bạn mơ thấy một bức tường đổ ập ngay trước mặt mình hoặc đè lên người bạn, khiến bạn không thể gượng dậy ngay được. Giấc mơ này là điểm báo mạnh về việc hôn nhân của bạn chắc chắn đang gặp vấn đề. Bạn cần phải đề phòng khả năng người khác xen vào cuộc hôn nhân của mình. Xem thêm: - Nằm mơ thấy người yêu cũ sinh con là điềm gì? Mơ thấy người yêu cũ của chồng là điềm báo gì? - Ảnh minh họa: Internet Thứ ba, giấc mơ lá rụng Khi bạn nằm mơ thấy một cái cây nào đó, đặc biệt là cái cây mà mình yêu thích rụng lá thì bạn cần phải cẩn trọng. Bởi đây là điềm báo cho thấy rằng hôn nhân của gia đình bạn đang có nguy cơ trục trặc. Bạn và chồng sẽ vướng phải những trận cãi vã không điểm dừng bởi một vài mâu thuẫn nào đó, dù là nhỏ nhất. Ngoài ra cũng còn một số trường hợp nằm mơ thấy những giấc mơ khác như mơ thấy trăng tàn, mơ thấy bệnh tật nan y,... cũng được xem như là điềm báo về sự đổ vỡ hôn nhân. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên quá tin vào những giấc mơ và những điềm báo bởi về cơ bản thì những giấc mơ là do đầu óc chúng ta suy nghĩ nhiều mà tạo thành. Có thể bạn đang quá lo lắng hay quá nhạy cảm về mối quan hệ vợ chồng hiện tại nên chúng mới xuất hiện trong giấc mơ. Bất kì một mối quan hệ hôn nhân nào cũng cần có sự vun đắp và tin tưởng lẫn nhau. Điều bạn cần làm là tin tưởng vào hạnh phúc của chính mình và cùng chồng vun đắp cho hạnh phúc ấy ngày một trọn vẹn hơn. *Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Vợ chồng nên ngủ chung hay riêng - câu hỏi tưởng dễ lại khiến vợ chồng loay hoay Từ trước đến nay, có nhiều cặp vợ chồng vẫn luôn thắc mắc về câu hỏi "Vợ chồng nên ngủ chung hay riêng để có được hạnh phúc lâu bền?". Có nhiều cặp đôi quyết định cho nhau không gian riêng để làm những điều mình thích. Nhưng cũng có những cặp đôi luôn bám với nhau như sam.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-mo-thay-nguoi-yeu-cu-cua-chong-lieu-co-phai-la-diem-bao-xau-292502.html