Những món ăn Hàn Quốc khiến du khách lần đầu nhìn thấy đều phải khiếp sợ, có một món chỉ cần ngửi mùi ai cũng bỏ chạy

Thay vì được nấu chín, những con cua nhỏ này được ướp và ngâm với nhiều loại nước sốt khác nhau và ăn sống. Vỏ của sau khi ướp đủ lâu sẽ mềm và dễ tách vỏ. Tuy nhiên với những người ăn không quen sẽ cảm thấy món này hơi tanh và khó ăn.

2. Haemultang

Nhiều người gọi Haemultang là súp hải sản sống, tuy nhiên đây là định nghĩa không hoàn toàn đúng. Hải sản sống sẽ được đặt trên cùng của một nồi lẩu nóng với rất nhiều nguyên liệu khác nhau để thực khách thưởng thức.

Ảnh: Internet

3. Dotorimook

Mặc dù quả sồi có độc nhưng chất độc có thể được loại bỏ khi nấu chín. Ở Hàn Quốc loại quả này được nấu chín và nghiền thành bột để làm thạch, phủ lên trên là nước tương hoặc nước sốt cay ăn cùng rau. Ngoài ra, nó có thể được chế biến thành một món súp lạnh, một món ngon được yêu thích nhất trong mùa hè.

Ảnh: Internet

4. Hong-uh

Hong-uh là một món ăn được tạo ra bằng cách lên men cá skate, một loại cá phân tán axit uric qua da. Chính vì điều này mà món ăn này có mùi hôi thối nồng nặc của ammoniac. Nếu không ngại mùi vị của nó, bạn có thể thử món ăn này ở nhiều nhà hàng Hàn Quốc.

Ảnh: Internet

5. Bbundaegi

Bbundaegi là món ăn làm từ con nhộng tằm. Mặc dù món ăn này có vẻ gây sợ hãi với một số người nhưng nó lại là món ăn đường phố phổ biến ở Hàn Quốc, được chế biến theo nhiều cách khác nhau. Nếu bạn vượt qua được nỗi sợ hãi về ngoại hình của những con nhộng tằm thì hãy thưởng thức nếu có cơ hội bởi nó có hương vị bùi béo và thơm ngon.

Ảnh: Internet

6. Haebool

Haebool là món ăn làm từ giun thìa sống hay còn được gọi là cá dương vật. Khi được mang ra phục vụ thực khách, những con giun thìa này vẫn còn ngọ nguậy trên đĩa. Khi ăn chúng sẽ tan ra trong miệng và có vị như nước muối.

Ảnh: Internet

7. Sannakge

Bạch tuộc sống là món ăn điển hình của Hàn Quốc. Những con bạch tuộc này vẫn còn sống và ngoe nguẩy trên đĩa khi bạn ăn. Chúng thường được ăn cùng với dầu để ngăn chặn việc xúc tu của chúng dính vào miệng hoặc cổ họng người ăn.