Những món ăn Hàn Quốc khiến du khách lần đầu nhìn thấy đều phải khiếp sợ, có một món chỉ cần ngửi mùi ai cũng bỏ chạy

Du lịch 28/11/2022 10:28

Mọi đất nước trên thế giới đều có những món ăn kì lạ, thậm chí là đáng sợ và Hàn Quốc cũng không ngoại lệ.

1. Gaejang

Thay vì được nấu chín, những con cua nhỏ này được ướp và ngâm với nhiều loại nước sốt khác nhau và ăn sống. Vỏ của sau khi ướp đủ lâu sẽ mềm và dễ tách vỏ. Tuy nhiên với những người ăn không quen sẽ cảm thấy món này hơi tanh và khó ăn.

Những món ăn Hàn Quốc khiến du khách lần đầu nhìn thấy đều phải khiếp sợ, có một món chỉ cần ngửi mùi ai cũng bỏ chạy - Ảnh 1
Ảnh Internet

 

2. Haemultang

Nhiều người gọi Haemultang là súp hải sản sống, tuy nhiên đây là định nghĩa không hoàn toàn đúng. Hải sản sống sẽ được đặt trên cùng của một nồi lẩu nóng với rất nhiều nguyên liệu khác nhau để thực khách thưởng thức.

Những món ăn Hàn Quốc khiến du khách lần đầu nhìn thấy đều phải khiếp sợ, có một món chỉ cần ngửi mùi ai cũng bỏ chạy - Ảnh 2
Ảnh: Internet

 

3. Dotorimook

Mặc dù quả sồi có độc nhưng chất độc có thể được loại bỏ khi nấu chín. Ở Hàn Quốc loại quả này được nấu chín và nghiền thành bột để làm thạch, phủ lên trên là nước tương hoặc nước sốt cay ăn cùng rau. Ngoài ra, nó có thể được chế biến thành một món súp lạnh, một món ngon được yêu thích nhất trong mùa hè.

Những món ăn Hàn Quốc khiến du khách lần đầu nhìn thấy đều phải khiếp sợ, có một món chỉ cần ngửi mùi ai cũng bỏ chạy - Ảnh 3
Ảnh: Internet

 

4. Hong-uh

Hong-uh là một món ăn được tạo ra bằng cách lên men cá skate, một loại cá phân tán axit uric qua da. Chính vì điều này mà món ăn này có mùi hôi thối nồng nặc của ammoniac. Nếu không ngại mùi vị của nó, bạn có thể thử món ăn này ở nhiều nhà hàng Hàn Quốc.

 

Những món ăn Hàn Quốc khiến du khách lần đầu nhìn thấy đều phải khiếp sợ, có một món chỉ cần ngửi mùi ai cũng bỏ chạy - Ảnh 4
Ảnh: Internet

 

5. Bbundaegi

Bbundaegi là món ăn làm từ con nhộng tằm. Mặc dù món ăn này có vẻ gây sợ hãi với một số người nhưng nó lại là món ăn đường phố phổ biến ở Hàn Quốc, được chế biến theo nhiều cách khác nhau. Nếu bạn vượt qua được nỗi sợ hãi về ngoại hình của những con nhộng tằm thì hãy thưởng thức nếu có cơ hội bởi nó có hương vị bùi béo và thơm ngon.

 

Những món ăn Hàn Quốc khiến du khách lần đầu nhìn thấy đều phải khiếp sợ, có một món chỉ cần ngửi mùi ai cũng bỏ chạy - Ảnh 5
Ảnh: Internet

 

6. Haebool

 

Haebool là món ăn làm từ giun thìa sống hay còn được gọi là cá dương vật. Khi được mang ra phục vụ thực khách, những con giun thìa này vẫn còn ngọ nguậy trên đĩa. Khi ăn chúng sẽ tan ra trong miệng và có vị như nước muối.

 

Những món ăn Hàn Quốc khiến du khách lần đầu nhìn thấy đều phải khiếp sợ, có một món chỉ cần ngửi mùi ai cũng bỏ chạy - Ảnh 6
Ảnh: Internet

 

7. Sannakge

Bạch tuộc sống là món ăn điển hình của Hàn Quốc. Những con bạch tuộc này vẫn còn sống và ngoe nguẩy trên đĩa khi bạn ăn. Chúng thường được ăn cùng với dầu để ngăn chặn việc xúc tu của chúng dính vào miệng hoặc cổ họng người ăn.

 

Những món ăn Hàn Quốc khiến du khách lần đầu nhìn thấy đều phải khiếp sợ, có một món chỉ cần ngửi mùi ai cũng bỏ chạy - Ảnh 7
Ảnh: Internet

 

Công dụng tuyệt vời của giấy vệ sinh khi đặt vào tủ lạnh, triệu người học theo

Công dụng tuyệt vời của giấy vệ sinh khi đặt vào tủ lạnh, triệu người học theo

Trước khi đi ngủ, chỉ cần bạn bỏ một cuộn giấy vệ sinh vào tủ lạnh, ngày mai thức dậy, điều bất ngờ sẽ xảy ra.

Xem thêm
Từ khóa:   món ăn Hàn Quốc món ăn đáng sợ đồ ăn hàn quốc

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 1 giờ 13 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 3 giờ 13 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 4 giờ 13 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 5 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào