Những điều cần biết khi đi du lịch tại Cuba

Thủ tục xin visa đến Cuba rất đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị hộ chiếu, hình thẻ, giấy xác nhận đặt phòng và vé máy bay đến Cuba, và nộp hồ sơ tại Sứ quán/Tổng lãnh sự quán Cuba tại VN, hoặc làm dịch vụ visa thông qua các công ty du lịch.

• Tiền tệ

Khi du lịch Cuba, một điều đáng chú ý là ngân hàng nơi đây không chấp nhận thẻ ghi nợ hay tín dụng được phát hành từ các ngân hàng Mỹ (ví dụ, American Express). Do đó, nếu bạn có sử dụng những loại thẻ tín dụng này thì nên thay đổi phương thức thanh toán.

Thêm nữa, vì tiền tệ quốc tế ít được giao dịch tại Cuba nên bạn cần thay đổi tiền mặt sang đồng peso của Cuba trước khi “vi vu” ở quốc gia này, hoặc có thể đổi ngay tại sân bay ở Cuba mới có thể giao dịch được.

• Ngôn ngữ

Người dân Cuba sử dụng tiếng Tây Ban Nha để giao tiếp nên nếu có thể, bạn cần chuẩn bị sẵn một số câu giao tiếp bằng ngôn ngữ này để dễ dàng trao đổi với người bản xứ.

Ảnh: internet

• Phương tiện di chuyển

Có thể nói rằng, xe buýt là sự lựa chọn tốt nhất dành cho bạn khi muốn khám phá khắp nơi ở Cuba. Bạn cũng có thể thuê xe tự lái hoặc xe có người lái nhưng giá khá đắt đỏ do phải trả thêm cả tiền bảo hiểm bắt buộc theo quy định.

Ảnh: internet

• Lưu trú

Nhà tour sẽ lo cho bạn từ A đến Z trong suốt hành trình. Nếu tự đi, bạn nên đặt phòng khách sạn trên mạng từ sớm sẽ rẻ hơn một nửa so với đến tận nơi đặt trực tiếp. Mặc dù phòng ốc khách sạn ở Cuba đa phần không sang trọng lắm. Tuy nhiên, bạn cũng đừng vội thất vọng bởi không ở đâu trên thế giới mà người dân lại thân thiện và nồng hậu như ở đây.

Ngoài ra, bạn cũng có thể xin ở nhờ nhà của người dân địa phương. Đây được xem là cách làm tốt nhất để bạn trải nghiệm nếp sống bình dị của người bản địa với chi phí vô cùng tiết kiệm.

Ảnh: internet

• Trang phục

Các bạn gái không cần phải lo lắng về việc che đậy kín thân thể như ở các nước Hồi Giáo. Do đó, bạn có thể tự do mặc quần short, áo thun…miễn sao thoải mái, đẹp mắt và không quá khêu gợi là được.

Đối với phái mạnh, bạn nên mặc áo sơ mi và áo khoác ngoài khi đến các nhà hàng sang trọng.

Ảnh: internet

• Ăn uống

Đến Cuba, bạn nên thưởng thức những món ăn đặc trưng của Cuba như món Paella Habana(dạng cơm hơi nhão, nặng mùi nghệ, nấu chung với chem chép, nghêu để cả vỏ, mực, tôm), món Quesadilla (bánh pizza kẹp thịt bò băm cùng với xốt cà), Jamon Serrano con melon (thịt heo xông khói cán mỏng ăn với dưa lê và ôliu), cá hồi nướng ăn với khoai tây và mù tạt Parillada de un…

Ngoài ra, nếu đã ngán các món Âu, bạn cũng có thể thưởng thức các món Hoa, Thái khá phổ biến ở Cuba.

Ảnh: internet

Đối với vấn đề nước uống, khách du lịch được khuyến cáo không nên uống nước từ vòi nước ở khắp các đường phố ở Cuba. Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, tốt nhất là bạn nên dùng nước uống đóng chai được sản xuất và bày bán tại những cửa hàng uy tín.

• Khi rời Cuba

Bạn nên nhớ giữ lại 25 CUCs để trả tiền thuế rời đất nước này. Khi nộp khoản tiền này xong, bạn sẽ được cơ quan hải quan đóng dấu xác nhận vào vé lên máy bay để rời quốc gia này.

Ảnh: internet