Những cách làm quen với người nước ngoài qua mạng

Các cộng đồng nhỏ hầu như luôn luôn tốt hơn các cộng đồng lớn

Lý do khuyên bạn nên tham gia một cộng đồng nhỏ là vì nó dễ dàng hơn rất nhiều để tạo kết nối ở đó. Trong một cộng đồng nhỏ, mỗi thành viên đều rất quan trọng để giữ cho cộng đồng tồn tại và mọi người kết nối với nhau dễ dàng hơn. Trong một cộng đồng rộng lớn, bạn hòa nhập với đám đông và mọi người thậm chí có thể không nhận ra bạn trừ khi bạn là thành viên lâu năm.

Tìm bạn thông qua các trò chơi game trực tuyến

Chơi game trực tuyến là một trong những cách dễ nhất để kết bạn người nước ngoài qua mạng, nhất là với các game phổ biến toàn thế giới như PUBG, FIFA ONLINE,.... Với cách này, bạn luôn có một cái gì đó để nói chuyện - trò chơi mà cả hai bạn đều thích. Thậm chí có thể lập tổ đội, bang hội, nhóm chơi cùng nhau với các game nhập vai trực tuyến. Ngoài ra, trong hầu hết mọi trò chơi đều có một cộng đồng bạn có thể tham gia.

Chủ động tham gia các nhóm phù hợp trên phương tiện truyền thông xã hội

Ví dụ bạn yêu cây cảnh và hoa lan, bạn nên tham gia một vài nhóm về chủ đề đó trên Facebook. Chắc chắn bạn sẽ tìm thấy nhiều người bạn thông qua các nhóm này mà có thể vui vẻ nói về cây cảnh và hoa lan cả ngày cùng nhau.

Hoặc với Instagram, tương tự như Facebook, lập một tài khoản chỉ dành riêng về cây cảnh và hoa lan, theo dõi những tài khoản về cây cối khác, chăm chỉ thả tim, tương tác và bình luận. Sau một thời gian, có thể vài ngày hoặc vài tuần, các bạn sẽ tìm hiểu nhau sâu hơn qua những dòng bình luận và thích ảnh của nhau. Hoàn toàn là một cách làm quen đơn giản và dễ làm khi kết bạn với người nước ngoài qua mạng.

Sử dụng các ứng dụng di động hoặc trang web để tìm bạn bè trực tuyến

Nếu bạn thích hẹn hò trực tuyến, đây có thể là một trải nghiệm tuyệt vời. Các cuộc nói chuyện diễn ra khá nhanh và dễ dàng, mọi người sẵn sàng cởi mở và không che giấu tính cách bản thân nhưng nhược điểm vì là mạng "ảo" nên có thể sẽ gặp các tình huống lừa đảo, người nói chuyện không hợp,... Nếu bạn thấy thoải mái khi làm quen với một người nước ngoài chưa gặp bao giờ, đang độc thân thì cũng rất đáng để thử.

⇒ Quen nhau 2 tuần qua "Phây-búc" "máy bay bà già" bị "phi công trẻ" lừa tiền

2. Làm thế nào để bắt đầu một cuộc trò chuyện với người nước ngoài qua mạng?

Dưới đây là một số lời khuyên để các bạn có thể chủ động làm quen với người nước ngoài qua mạng trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau.

Làm quen với người nước ngoài qua mạng trên Facebook

Trong một nhóm Facebook, hoạt động chính thường là chia sẻ hình ảnh hoặc nội dung gì đó với nhóm. Hãy tham gia thường xuyên vào những phần nội dung đó, để lại một lượt thích và bình luận hoặc câu hỏi. Đơn cử như các bình luận ngắn gọn và tích cực như là Nice, hoặc một câu hỏi mà bạn tò mò về nội dung được chia sẻ.

Sau vài ngày đến vài tuần hoạt động trong nhóm, bạn sẽ bắt đầu nhận ra mọi người (và họ cũng sẽ nhận ra bạn).

Chủ động giữ trò chuyện với mọi người bạn nước ngoài, từ trả lời bình luận trên những chia sẻ công khai, có thể, người bạn kia sẽ chủ động nhắn tin trước cho bạn, thậm chí cả hẹn gặp nhau ngoài đời.

⇒ Buổi hẹn hò đầu tiên nên đi đâu?

Cách làm quen với người nước ngoài qua mạng trên Instagram

Instagram khá giống với Facebook, hãy bắt đầu bằng cách theo dõi những người có chung sở thích với bạn.

Bạn yêu thích thực vật? Hãy tìm những tài khoản bạn thích hoặc người bạn muốn làm quen, cũng yêu thích thực vật, thường xuyên thích bài viết của họ, để lại bình luận khen, bày tỏ yêu thích hoặc hỏi về nội dung bức ảnh/video họ chia sẻ. Sau một thời gian để họ quen và nhớ đến bạn, thật tự nhiên để nhắn tin cho họ, nội dung tin nhắn có thể là:

“Hi, I love what you’ve done with your garden! I’m especially curious about your fig tree. I’d love to visit your garden sometime in the coming weeks if you’re open to it?”

Hoặc là:

“Hi, I’m so curious about your orchids. Can I buy you lunch this weekend? I’d love to learn more about your collection!”

Nó không phức tạp để bắt đầu cuộc hội thoại với người nước ngoài qua mạng phải không? Không phải tất cả mọi người đều sẽ trả lời nhưng hầu hết sẽ chẳng ai từ chối một người bạn mới lịch sự cùng sở thích với mình cả.

Cách bắt đầu cuộc trò chuyện với người nước ngoài trên Discord

Trên Discord, bạn thường là một phần của nhóm trò chuyện trên mạng. Đó có thể là một nhóm lớn vài trăm người, hoặc cũng có thể là một nhóm nhỏ những người bạn chơi cùng nhau. (Các nhóm nhỏ hơn sẽ tốt hơn để kết bạn, nhưng các nhóm lớn bạn cũng nên tham gia hoạt động.)

Vì vậy, khi bạn đã tham gia một nhóm, không quá khó khăn để bắt đầu một cuộc trò chuyện. Lúc đầu, bạn có thể nói chủ yếu về trò chơi mà bạn đang chơi và xin lời khuyên về nó. Nhưng sau một thời gian, một khi bạn đã biết nhiều bạn bè chơi game trực tuyến tốt hơn một chút, bạn có thể bắt đầu hỏi nhiều câu hỏi cá nhân hơn.

Và từ đó, bạn thậm chí có thể mời một hoặc hai, ba người lập nhóm nói chuyện riêng cùng nhau. Nó rất dễ dàng để làm quen trong nhóm nhỏ. Ít nhất, các bạn có rất nhiều điều để nói về trò chơi đang chơi, vì vậy cuộc trò chuyện không bao giờ hết chủ đề.

Làm thế nào để làm quen với người nước ngoài qua mạng xã hội hay ứng dụng hẹn hò trực tuyến?

Đầu tiên, bạn cần viết hồ sơ bản thân thật thú vị. Giới thiệu bản thân của bạn là một phần quan trọng của quy trình kết bạn trực tuyến vì đó là ấn tượng đầu tiên của bạn với người kia. Đây là điều đầu tiên mọi người sẽ chú ý đến bạn và có thể xác định liệu họ có quan tâm đến việc phát triển tình bạn với bạn hay không.



Cách làm quen, hẹn hò với người nước ngoài qua mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò trực tuyến

Đầu tiên là tạo tên tài khoản, như với Facebook phải dùng tên thật có chút bất tiện, còn với các mạng xã hội khác các bạn có thể lựa những tên gắn với nhân vật hoạt hình, diễn viên nổi tiếng,..sẽ gây ấn tượng tốt hơn. Phần Giới thiệu về tôi cũng rất quan trọng, đừng nghĩ rằng, nó chỉ đơn giản là một nơi để nói với mọi người về bản thân bạn, nhưng trên thực tế, nó lại giúp người khác ấn tượng về bạn khá nhiều.

Sau đó, bạn có thể bắt đầu đọc những người khác, xem tài khoản của họ có chung sở thích với bạn không. Khi tìm thấy ai đó bạn thích, bước tiếp theo chính là nhắn tin cho họ. (Hãy cố gắng nhắn tin cho ít nhất 5-10 người để bắt đầu, không phải ai cũng sẽ là người phù hợp.)

Dưới đây là một số ví dụ về cách bạn có thể bắt đầu cuộc trò chuyện trên ứng dụng hoặc trang web hẹn hò bạn bè:

“Hi, how are you? I see we have a lot in common. I would love to get to know you better! Check out my profile and see if we match :)”

“Hello, I see you also love Disney movies. It would be fun to go watch the upcoming new Disney movie together at the cinema. Check out my profile to see if we match. Have a great day!”

Sau tin nhắn đầu tiên của bạn, họ sẽ trả lời nếu họ thấy thú vị và tiếp tục chủ đề nói chuyện về sở thích chung sẽ tương đối đơn giản để tiến xa hơn trong tình bạn mạng xã hội với người nước ngoài này.

3. Những sai lầm khi làm quen với người nước ngoài qua mạng

Nhiều người sợ kết bạn với người nước ngoài qua mạng, không chỉ khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ mà còn dễ mắc phải những sai lầm như:

Chỉ nói chuyện với một người

Khi bạn muốn thêm bạn nước ngoài, bạn nên giữ liên lạc với một vài người tiềm năng cùng một lúc. Như thế, bạn không bị phụ thuộc hay chờ đợi quá nhiều vào người kia, bởi vì luôn có một người khác mà bạn có thể trò chuyện hoặc gặp gỡ.

Nó cũng đảm bảo rằng bạn không tập trung nhiều quan tâm và cảm xúc quá mức vào mối quan hệ này, vốn là điều dễ khiến bạn cảm thấy áp lực.

Quan tâm mối quan hệ này nhiều hơn đối phương

- Bạn là người bắt đầu hầu hết các cuộc trò chuyện.

- Tin nhắn của bạn hầu như luôn dài hơn.

- Bạn đang cố gắng gặp gỡ nhiều lần, nhưng đối phương không quá nhiệt tình.

- Bạn chia sẻ về bản thân mình nhiều hơn.

- Bạn luôn trả lời tin nhắn ngay lập tức trong khi lại mất thời gian hơn.

Mong đợi (hoặc yêu cầu) trả lời ngay lập tức

Hầu hết những người đang làm việc hoặc học, với chênh lệch múi giờ đều trả lời tin nhắn trong vòng vài giờ sau khi nhận được. Đôi khi có thể mất vài ngày để nhận được hồi âm, và trong hầu hết các trường hợp, điều đó hoàn toàn bình thường. Đặc biệt là trong tình bạn mới. Bạn không nên đòi hỏi họ phải trả lời nhanh chóng, nó chỉ thể hiện rằng bạn đang khó tính với mối quan hệ này. Nếu bạn cảm thấy lo lắng và buồn khi ai đó không trả lời trên mạng, hãy dừng lại và tập trung vào những người khác trong cuộc sống của bạn.

Quá háo hức để gặp

Khi bạn đang cố gắng kết bạn trực tuyến, đặc biệt là với người nước ngoài, sẽ bình thường để hỏi có muốn gọi điện hay gặp nhau hay không. Vì vậy, đừng bao giờ ngại hỏi. Nhưng hãy kiên nhẫn chờ đợi để hai bạn hiểu nhau hơn trước. Nếu người kia không muốn gọi điện hay gặp mặt sẽ cảm thấy áp lực khi miễn cưỡng chấp nhận. Bạn không bao giờ muốn ai đó cảm thấy áp lực khi ở bên bạn vì sau đó khi nghĩ tới bạn sẽ gắn với cảm giác tồi tệ.

Chia sẻ chuyện bí mật, riêng tư quá sớm

Chia sẻ là tốt, nó thậm chí còn cần thiết để tạo thành liên kết chặt chẽ. Nhưng chia sẻ cần có sự phù hợp và hiểu nhau giữa hai bên, đã có sự gần gũi nhất định. Hãy chắc chắn rằng bạn cũng tập trung vào việc tìm hiểu người kia và cởi mở hơn về bản thân với tốc độ tương đương như họ.

Nói quá nhiều về bản thân

Hai trong số những nguyên tắc quan trọng nhất để kết bạn với ai đó là khiến họ cảm thấy được lắng nghe và đánh giá cao. Nếu bạn nói quá nhiều về bản thân, bạn từ chối cả hai nguyên tắc đó. Hãy chắc chắn rằng bạn mang lại cảm giác được lắng nghe cho người kia.

Viết câu trả lời dài như tiểu thuyết

Nó không sai khi viết câu trả lời dài, nhưng hãy chắc chắn rằng người ấy cũng đang viết trả lời nhiều như vậy.

4. Làm thế nào để làm quen với người nước ngoài qua mạng thú vị hơn





Cách làm quen với người nước ngoài thú vị và thông minh

Bí quyết để làm cho một cuộc trò chuyện thú vị ban đầu là tìm điểm tương đồng. Một điểm chung có thể là bất cứ điều gì, từ thành phố hai bạn sống, phim ảnh, đến việc chia sẻ cùng niềm đam mê với các trò chơi nhập vai.

Lợi thế trực tuyến so với đời thực là bạn thường biết nhiều hơn về người khác ngay từ đầu qua việc đọc hồ sơ trực tuyến của họ để xem bạn có sở thích gì chung trước khi bắt đầu nói chuyện. Hãy sử dụng thông tin đó để làm cho cuộc trò chuyện của bạn thú vị hơn.

Ví dụ: Nếu quan tâm đến cùng một chương trình truyền hình, bạn có thể hỏi:

- Who’s your favorite character in the show? Ai là nhân vật yêu thích của bạn trong chương trình?

- What did you first feel about the show when you saw the first episode? Cảm xúc lần đầu xem show?

- What do you think about the latest episode? Bạn nghĩ gì về tập phim mới nhất?

Một mẹo nhanh để trò chuyện sâu hơn giúp bạn gắn kết nhanh hơn nữa là thay vì hỏi về chủ đề, ví dụ: "Bạn sống ở đâu?" - Where do you live?. Hãy hỏi về mối quan hệ của họ với chủ đề, ví dụ: Bạn nghĩ gì về nơi ở của mình? - What do you think about your place of living?

Bằng cách hỏi về mối quan hệ của ai đó với chủ đề, bạn tạo ra một cuộc trò chuyện sâu sắc và có ý nghĩa hơn, mang tính riêng tư hơn. Việc đặt nhiều câu hỏi cá nhân sẽ giúp bạn gắn kết nhanh hơn.

Dưới đây là một số ví dụ về các câu hỏi cá nhân hơn:

- Where do you dream of living? Bạn mơ ước được sống ở đâu?

- What’s holding you back from living there today?

Làm quen và kết bạn với người nước ngoài qua mạng có thể là một trong những cách dễ và bổ ích nhất để làm phong phú cuộc sống của bạn nhưng với có bạn lại gặp nhiều lúng túng. Thật ra, nhiều người cũng gặp khó khăn khi kết bạn với người nước ngoài qua mạng. Bạn không phải người đầu tiên cũng không phải người cuối cùng. Những lời khuyên, hướng dẫn cách làm quen với người nước ngoài qua mạng sẽ giúp bạn được thêm kinh nghiệm và tự tin cho bản thân. Chúc các bạn thành công.