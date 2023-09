Status hôm nay tôi buồn bằng tiếng Anh cho bạn gái hay nhất

There is just some days when it all seems to be wrong and nothing feels right :(

So sad when I let the pain from your past punish my present and paralyze my future.

- Thật buồn khi tôi đã để nỗi đau trong quá khứ trừng phạt hiện tại và phá huỷ tương lai của tôi.

Oh I’m sorry, I forgot I only exist when you want something from me.

- Xin lỗi, tôi quên mất rằng tôi chỉ có ý nghĩa với bạn khi bạn cần thứ gì đó từ tôi.

My silence spoke a thousand words, but you never heard them...

- Sự im lặng của tôi đã nói một ngàn từ, nhưng bạn chưa bao giờ nghe thấy chúng ...

I hate it when you talk to someone every single day and then it stops. All of a sudden neither of you say a word to each other

- Tôi ghét nó khi bạn nói chuyện với ai đó mỗi ngày và sau đó nó dừng lại. Đột nhiên cả hai bạn không nói với nhau lời nào

No one will ever understand how much it hurts

- Sẽ không ai hiểu được nó đau đến mức nào

Những Stt hôm nay tôi buồn bằng tiếng Anh cho bạn gái đăng Facebook

Every relationship is messed up. What makes it perfect is if you still want to be there when things really suck.

- Mọi mối quan hệ đều rối tung lên. Và điều khiến chúng lộn xộn một cách hoàn hảo khi bản thân bạn vẫn mắc kẹt trong mớ bòng bong đó.

Sometimes it’s better to be alone, No one can hurt you that way.

- Thỉnh thoảng ở một mình thật tốt, chẳng ai có thể khiến bạn bị tổn thương nữa.

People say never give up, but sometimes, giving up is the best option because, you realise you’re just wasting your time.

- Mọi người đều nói đừng bao giờ bỏ cuộc, nhưng đôi khi, từ bỏ là lựa chọn tốt nhất bởi vì bạn nhận ra rằng bạn chỉ đang lãng phí thời gian mà thôi.

You cannot protect yourself from sadness without protecting yourself from happiness.

- Bạn không thể tự bảo vệ mình khỏi nỗi buồn mà khi bạn chẳng hề hạnh phúc

Don’t cry over someone who wouldn’t cry over you.

- Đừng khóc vì một người không biết trân trọng bạn

Sometimes you need to run away just to see who will follow you.

- Đôi khi bạn cần phải đi thật xa để biết ai sẽ dõi theo bạn

There are days like that, quietly, not sad, not happy, slowly drift… the end of a day.

- Có những ngày như thế, lặng lẽ, không buồn, không vui, chầm chậm trôi… Qua hết một ngày.

It’s better to know and be disappointed, than to never know and always wonder.!

- Thà biết rồi thất vọng còn hơn không bao giờ biết và luôn băn khoăn.

Some people choose to stay single simply because they are tired of giving everything and ending up with nothing.

- Một số người chọn sống độc thân đơn giản vì họ quá mệt mỏi với việc cho đi tất cả mọi thứ và rốt cuộc chẳng được gì.

⇒ Tham khảo thêm: Gửi những lời yêu thương đến người yêu bằng tiếng Anh hay nhất

Status buồn cho bạn gái bằng tiếng Anh đăng Instagram



Tổng hợp Stt buồn bằng tiếng Anh hay nhất

I Feel Like A Balloon. Looking Bright & Cheerful But Empty & Lonely Inside.

- Tôi thấy bản thân như một quả bong bóng, nhìn thật đẹp, tươi sáng bên ngoài nhưng trống rỗng và cô độc bên trong.

Sometimes I Wish Someone Out There Will Find Me. Till Then I Walk Alone.

- Đôi khi tôi ước ngoài kia sẽ có ai đó tìm thấy tôi. Đến giờ đây, tôi vẫn độc hành cô đơn,

I Just Want To Feel That I’m Important To Someone.

- Tôi chỉ muốn cảm nhận rằng tôi thật quan trọng với ai đó.

No matter how hard I try you’re never satisfied.

- Dù tôi có cố gắng thế nào người ta cũng không bao giờ hài lòng về tôi.

The soul of sadness is self.

- Linh hồn của nỗi buồn là chính bản thân tôi.

As a rule, our/my minds are sad.

- Như một quy luật, tâm trí chúng ta/tâm trí tôi tràn ngập nỗi buồn

All gracefulness, it seems, is tinged with sadness.

- Mọi vẻ đẹp dường như đều nhuốm sự buồn bã

You sometimes think you want to disappear but all you really want is to be found.

- Đôi khi bạn nghĩ rằng bạn muốn biến mất nhưng tất cả những gì bạn thực sự muốn là được ai đó tìm thấy.

What’s the point in all this screaming, no one’s listening any way.

- Tất cả những tiếng la hét này, không ai quan tâm nghe thấy cả.

I feel crappy inside, like something just broke.

- Tôi cảm thấy trống rỗng bên trong, giống như một cái gì đó vừa vỡ.

Being lonely is like a storm with no rain, crying without tears.

- Cô đơn giống như một cơn bão không có mưa, khóc mà không có nước mắt.

Behind those fake smiles their lies a lonely heart.

- Đằng sau những nụ cười giả tạo đó là một trái tim cô đơn.

The worst loneliness is not to likes yourself.

- Nỗi cô đơn tồi tệ nhất là không thích chính mình.

My sadness has become an addiction when I’m not sad, I feel lost. I start to panic trying to find my way back which leads me back to my original state.

- Nỗi buồn của tôi đã trở thành một cơn nghiện khi tôi không buồn, tôi cảm thấy lạc lõng. Tôi bắt đầu hoang mang khi cố gắng tìm đường quay trở lại, điều đó đưa tôi trở lại trạng thái ban đầu.

Always feels like is going the wrong way on a one way street…

- Luôn cảm thấy như đang đi sai đường trên đường một chiều

Don’t trust too much, don’t love too much, don’t care too much because that ‘too much’ will hurt you so much!

- Đừng tin tưởng quá nhiều, đừng yêu quá nhiều, đừng quan tâm quá nhiều vì "quá nhiều" những điều đó sẽ làm tổn thương bạn rất nhiều!

Những khi tâm trạng, đọc Status hôm nay tôi buồn bằng tiếng Anh cho bạn gái sẽ giúp bạn giải tỏa cảm xúc, nhưng đừng để bản thân chìm trong nỗi buồn mãi, hãy quên đi buồn đau, giữ bản thân tươi vui với những suy nghĩ tích cực, rất nhiều niềm vui và điều thú vị đang chờ bạn trong tương lai. Chúc bạn thành công.