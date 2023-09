Những status hay viết cho tháng 6 đong đầy yêu thương

2, Tháng 6 là mùa chia ly, tạm biệt bạn bè, thầy cô, hồi hộp và lo lắng cuốn theo những kì thi, còn đó những bỡ ngỡ, lạ lẫm trước những ngã rẽ quan trọng của cuộc đời, chấp cánh cho ước mơ tương lai. Và trong tháng 6, vào giây phút lặng yên nào đó, của ngoài guồng học tập thi cử, có ai đó lặng lẽ buồn nơi đây.

3, Thỉnh thoảng em lại nghĩ về cách mình vượt qua nỗi buồn, yếu đuối, cảm xúc tiêu cực, sự chán chường mệt mỏi như thế nào. Có những lúc em khóc tức tưởi một mình, có lúc lại tức giận đến run người. Rồi thời gian đúng là liều thuốc chữa lành tất cả, tất cả rồi cũng qua. Nhìn lại mới thấy bản thân non nớt và ngây thơ như thế nào. Tháng 6 đến rồi, trời trong xanh, nắng vàng tươi rực rỡ, cây vẫn xanh, chim vẫn hót,... Em vẫn còn cả một tương lai tươi sáng chờ em khám phá ở phía trước mà.

4, Tạm biệt tháng 5 đầy rẫy những drama. Những bài học giúp ta nhận ra được nhiều điều trong cuộc sống... Nghĩ đơn giản, sống chân thành rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi...#hellojune

5, Tháng 6, tháng của những kẻ mộng mơ...! #Hellojune

6, Tháng 6 đến, trời trong xanh, phía trước là bầu trời nên phải luôn tin rằng, còn những con đường khác, còn những điều tốt đẹp khác đang chờ đợi. Vươn mình đi qua những cơn bão! Tuổi trẻ có những câu chuyện buồn nhưng sẽ xanh mãi...Luôn giữ vững niềm tin.

7, Tháng Sáu rực rỡ nhất trời hạ và lưng chừng giữa bốn mùa.

Tháng Sáu là những ngày yên ả nhất dưới cánh quạt mỏng, cũng hừng hực nhất bên chiếc máy tính trên bàn.

Tháng Sáu là mùa của màu phượng đỏ, màu nắng, màu gió, mùi của bàn ghế cũ đầy bụi, mùi của sự chia tay.

Tháng Sáu, tượng trưng cho thanh xuân đã qua và sự trưởng thành gần đến.

Tháng Sáu cho người thương xa...

8, Nắng tháng Sáu đối với ta là thứ nắng trinh nguyên, như dòng mật vàng tay ải tay ai vừa vắt siết lấy Mặt Trời. Những cơn mưa rào tháng Sáu lại bất chợt giống như ly nước mát trong gột rửa xoa dịu trái tim.

Ta đừng mong mưa tháng Sáu lăn tăn rầm rì như mưa mùa xuân, hay giống mưa ngâu nhanh nhảu rải một lớp nước mát lành rồi dạt về nơi khác.

Nắng tháng Sáu hừng hực như đổ lửa, thì mưa tháng Sáu cũng khí thế sầm sập chẳng nể nang ai. Chỉ mưa mùa này mới trị được cái nắng nóng mùa này. Mưa rào mùa hạ rơi nhanh, đập mạnh nhưng phũ phàng, dứt khoát.

Ta không sợ, cũng chẳng trốn tránh cơn mưa. Ta còn muốn mình và những trận mưa đầu hè này hòa thành một thể.

9. Giữa cái nắng inh ỏi của thành phố khi vào hạ, đan xen giữa tiếng râm ran ve ngân, bầu trời trong vắt vẻo, có cô gái nhỏ đạp xe chở đầy hoa lăng tăng theo con nắng cuối chiều hoàng hôn, loáng thoáng chút dư vị của sự vấn vương về một tháng sáu chơi vơi cảm xúc.

10. Mùa hạ chỉ thực sự tỏa hương khi có tiếng ve ngân, có ánh nắng rọi vàng trên những chùm phượng vĩ đỏ rực. Cô gái tháng 6 mang trong mình trái tim màu lửa, luôn giữ nụ cười ấm áp như nắng và dịu êm như gió.

11. Cô gái tháng Sáu của tôi, em về rồi đấy ư? Em mang theo sắc đỏ rực cháy của chùm phượng góc sân, sắc tím thủy chung ngọt ngào của dãy bằng lăng cuối phố. Những tia nắng vàng reo rắt trước hiên nhà, bầu trời trong vắt một khoảng cao và xa, vội vã - Tháng 6 đã gõ cửa.

12. Một sáng thức giấc, vơ vội tay lật tờ lịch nơi bàn làm việc, em chợt nhận ra tháng 6 đã vẫy tay chào, em thoáng chút ngỡ ngàng, thời gian trôi nhanh quá, em vẫn còn đắm chìm trong nỗi nhớ chùng chình, vậy mà kim đồng hồ đã quay hết một phần hai vòng trong năm. Tháng 6, em nhớ nhất điều gì, em yêu nó vì sao? Chẳng phải bởi vì em là cô gái tháng sáu, anh là chàng trai tháng sáu và chúng ta chạm tay nhau vào tháng sáu ngày ấy.

Status Tiếng Anh chào tháng 6 hay - Lời chúc tháng mới bằng tiếng Anh

Status tiếng Anh chào tháng Sáu hay

1, Suddenly you know it's time to start something new and trust the magic of beginnings... Very excited but so nervous at the same time... Hope you will treat me well June!

2, A new month is coming to take back all the negativity from this month and shower you with all the positivity in this world to make you your life even more wonderful.

(Một tháng mới đang đến, xua tan mọi phiền muộn và mỏi mệt của tháng này và tưới tắm cho bạn bằng mọi cơ hội trên thế giới này để làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn.)

3, Wishing you a colorful new month with lots of achievement and promises fulfilled. You never know what tomorrows have in store for you

(Chúc bạn tháng mới rạng rỡ, đạt được nhiều thành tự và thực hiện được lời hứa của chính mình. Bạn sẽ không bao giờ biết ngày mai mang đến cho bạn những điều tốt đẹp nào đâu!)

4. I smell the change in the air already. I can see the colors replacing the black and white memories of the past. Be sure my friend, June is bringing the best for you.

5, As June is knocking on the door, I promise you, my dear, I will always come up with new ways to impress you. I love you.

(Tháng Sáu đang gõ cửa rồi, anh yêu, em hứa với anh, em sẽ luôn tìm cách mới để yêu anh. I love you!)

6, For every tear you cried in the past, every pain you felt and every challenge you faced. June bring you none of these but only goodness and goodies.

Những bài thơ Chào tháng 6 yêu thương: Chào tháng 6 với vần thơ hay



Lời chúc và thơ hay Tháng Sáu

1, Tháng 6 đến rồi em ơi

Đời đảo điên như thế

Em hãy sống phần mình

Hồn nhiên và mạnh mẽ

Có buồn cũng phải xinh

***

2, Tháng Sáu đến rồi bạn ơi

Hãy đến gặp người mà bạn thích

Khi mặt trời còn toả nắng

Khi cơn gió còn đong đầy

Và khi bạn còn đủ trẻ

Thanh xuân của người ấy vẫn chưa trôi..

***

3. Là em, cô gái nhỏ tháng 6

Thích rong chơi, cứng đầu và ương bướng

Cô gái của nắng, của trời xanh, mây trắng

Cô gái hay cười nhưng lệ dễ tuông rơi.

***

4. Tháng 6 về nồng nàn đầy tiếc nuối

Mùa chia ly rực cháy những ngọt ngào

Lác đác niềm nhớ, chú ve ngân điệu buồn

Ru dịu tâm hồn tháng 6 đa mang...

***

5. Tháng Sáu mưa rơi lệ đẫm một dòng

Vấn vương nhành phượng bùi ngùi nôn nao

Đỏng đảnh dệt hồng mộng ước sợi nhớ

Bến nhỏ liêu xiêu luyến lưu mảnh tình

Tháng sáu mùa yêu nắng thắm màu mắt.

***

6. Tháng Sáu rồi mình chẳng thể bên nhau

Tim bồi hồi ngước mắt đời tĩnh lặng

Phượng rũ cánh mùa chia li ùa về

Tháng sáu về sợi buồn len qua vai

Gió đìu hiu lay khẽ khóe mi cay

Nắng hanh hao trải vàng chiều tháng Sáu.

Viết cho tháng 6 yêu thương mang may mắn và những điều tốt đẹp cho chính bản thân bạn và những người xung quanh. Cùng chào đón tháng mới với tinh thần hứng khởi và nhiều niềm vui bất ngờ đang chờ bạn.