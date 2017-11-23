Những cách bày hoa quả đẹp mắt khiến cả gia đình ngất ngây

Du lịch 23/11/2017 08:53

Không chỉ vào ngày tết, biết cách bày hoa quả đẹp còn giúp chị em “ăn điểm” trước mẹ chồng và khiến cả nhà phải sửng sốt vì sự khéo léo, đảm đang “hết nấc” đấy.

Không khó gì để tìm thấy một cách bày hoa quả đẹp khi Internet đầy rẫy các bài chia sẻ về công thức hay các bước làm tỉ mỉ. Tuy nhiên, để giúp chị em tiết kiệm thời gian tìm kiếm, dưới đây là một số cách đơn giản và ấn tượng nhất.

1. Cách bày giỏ hoa quả tổng hợp đẹp

Cách bày giỏ hoa quả tổng hợp đẹp
Cách bày giỏ hoa quả tổng hợp đẹp. Nguồn: Afamily.vn.

Bước 1: Lấy quả đu đủ tỉa thành giỏ hoa.

Bước 2: Tỉa dâu tây thành bông hoa hồng. Dùng dao gọt các lớp cánh mỏng từ trên chóp nhọn của quả dâu xuống dưới.

Bước 3: Tỉa những lát dứa tròn thành bông hoa 5 cánh và gắn nhụy là 1/2 quả nho hay hình sao, trái tim. Xiên quả nho bằng que nhọn lại với nhau.

Bước 4: Tỉa quả táo thành bông hoa 5 cánh. Cắm hoa vào que xiên nhọn và gắn vào lẵng, trang trí thêm lá bằng dưa chuột hay vỏ quả ổi.

2. Cách bày đĩa hoa quả đẹp từ quả hồng ngâm

Cách bày đĩa hoa quả đẹp từ quả hồng ngâm
Cách bày đĩa hoa quả đẹp từ quả hồng ngâm. Nguồn: Afamily.vn.

Các bước làm khá đơn giản: dùng dao nhọn tách hình răng cưa ở giữa quả hồng thành 2 bông hoa. Sau đó, lấy vỏ hồng cắt làm lá, cắt những sợi dài để đan giỏ.

3. Cách bày hoa quả đẹp từ dứa

Cách bày hoa quả đẹp từ dứa
Cách bày hoa quả đẹp từ dứa. Nguồn: Afamily.vn.

Bước 1: Cắt dứa thành những khoanh tròn tỉa thành bông hoa 5 cánh.

Bước 2: Dùng ½ quả nho làm nhụy. Dùng que nhọn xiên vào tâm bông hoa dứa rồi căm vào thân quả dứa, trang trí thêm lá xà lách.

4. Cách bày hoa quả đẹp, đa sắc màu

Cách bày hoa quả đẹp, đa sắc màu
Cách bày hoa quả đẹp, đa sắc màu. Nguồn: Afamily.vn.

  • Bước 1: Cắt lát quả dâu theo chiều dọc rồi xếp thành bông hoa.
  • Bước 2: Xếp úp từng múi quýt vào nhau.
  • Bước 3: Thái lát táo hình thoi xếp thành hoa.
  • Bước 4: Xoài thái lát mỏng cuộn vào nhau thành bông hoa hồng.
  • Bước 5: Lẵng hoa là 2/3 hình tròn của bánh pancake, điểm thêm lá đinh lăng, rau mùi tuỳ thích.

5. Cách bày giỏ hoa quả đơn giản

  • Dụng cụ: Khuôn inox các hình; muôi khoét loại cầu, lòng sâu; 1 chậu cắm hoa; 10 chiếc que xiên dài .
  • Các loại hoa quả : ½ trái dưa lưới vàng, 1/2 trái dưa lưới xanh, kiwi, dâu tây, dứa (có thể biến tấu với một số loại hoa quả sắn có, không sử dụng những loại dễ bị thâm như táo, lê,…).
  • Rau xanh: Rau bắp cải ½ cái , 2 cây rau xà lách.

Cách bày giỏ hoa quả đơn giản
Cách bày giỏ hoa quả đơn giản. Nguồn: Internet.

Các bước thực hiện:

  • Bước 1: Đặt nửa cây bắp cải vào chậu để cắm hoa hoặc đặt vào khối bọt biển đậy nilon phía trên để cắm hoa.
  • Bước 2: Cắt ngang dứa, kiwi, dưa lưới thành những lát tròn dày 1cm, dùng khuôn cắt thành những bông hoa với hình dạng, kích thước khác nhau .
  • Bước 3: Múc dưa lưới thành những viên nhỏ tạo thành nhụy hoa .
  • Bước 4: Rửa sạch dâu tây bỏ bớt phần cuống làm thành nụ hoa .
  • Bước 5: Cắt nửa dưa lưới màu cam còn lại thành 6 miếng dài, xiên dưa vào que.
  • Bước 6: Xếp xà lách vào bát làm sao tạo độ tự nhiên nhất định cho giỏ hoa.
  • Bước 7: Cắm những miếng dưa lên phía trên, quay mặt trong của miếng dưa hướng vào nhau.
  • Bước 8: Xiên hoa bằng dứa, dưa, kiwi, dâu tây vào que cắm lên bình.

Muốn bày hoa quả đẹp thì chị em cũng phải biết cách lựa chọn hoa quả và nắm được ý nghĩa của chúng để chọn loại quả kết hợp phù hợp.

  • Những loại rau có màu xanh lá như quả kiwi, bắp cải xanh, xà-lách, cải xoăn, quả bơ… chứa rất nhiều lutein và zeaxanthin. Đây là hai loại caroteniod giúp bảo vệ thị lực và làm giảm nguy cơ đục thủy tinh thể, dễ dẫn đến mù lòa.
  • Màu đỏ từ cà chua, hành đỏ, dưa hấu, dâu tây.... Lycopene, hợp chất có trong cà chua, dưa hấu, giúp làm giảm triệt để nguy cơ mắc bệnh về tim mạch.
  • Màu cam từ cà rốt, quả mơ, xoài, cam, khoai lang màu cam… Các loại rau củ mang gam màu này giàu beta-carotene. Chúng kích thích hệ kháng thể hoạt động tích cực, duy trì làn da, xương cốt khỏe mạnh và thị lực tốt.
  • Màu trắng từ quả lê, chuối, bông cải trắng, nấm, hành trắng, tỏi… Allicin, thành phần có nhiều nhất trong hành trắng và tỏi giúp chặn đứng sự sinh sôi, nảy nở của các tế bào ung thư.
  • Màu đen từ nho đen, dâu ta đen… chứa nhiều sinh tố C, chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào, chống lại sự hình thành gốc tự do, giúp trẻ lâu, giảm nếp nhăn, tăng sức đề kháng...

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