Khách sạn 'hoang dã' bậc nhất thế giới: Nằm trên cây cầu treo hơn trăm tuổi, giá phòng lên tới hơn 32 triệu đồng/đêm

Khách sạn mang đến cho du khách trải nghiệm độc đáo, thỏa sức ngắm nhìn các loài động vật hoang dã như voi, sư tử, tê giác, báo, trâu, v.v.

Khách sạn "Kruger Shalati – The Train on the Bridge (Tàu trên cầu)" tọa lạc tại thị trấn Skukuza, ở phía Đông Nam Phi. Nơi đây thuộc Vườn Quốc gia Kruger, một trong những khu bảo tồn động vật hoang dã lớn nhất Châu Phi và được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

Khách sạn "Kruger Shalati – The Train on the Bridge (Tàu trên cầu)" tại Skukuza, phía Đông Nam Phi - Ảnh: Khách sạn Kruger Shalati

Khách sạn "Kruger Shalati" tận dụng thân một con tàu hơi nước cũ đã dừng hoạt động trên cây cầu hơn trăm tuổi bắc qua sông Sabie, cải tạo thành một khách sạn sang trọng gồm 24 phòng dãy phòng hiện đại có ban công với cửa sổ kính trong suốt nhìn bao quát ra con sông Sabie và khuôn viên của Vườn Quốc gia Kruger.

Các phòng có tầm nhìn bao quát ra sông Sabie và khuôn viên của Vườn Quốc gia Kruger - Ảnh: Khách sạn Kruger Shalati

Tại đây, du khách có thể nhìn thấy nhiều loài động vật hoang dã như voi, sư tử, tê giác, báo, trâu và nhiều loài động vật khác. Khách sạn có sân ngắm cảnh chuyên dụng và hồ bơi nhô ra ngoài đường ray xe lửa, cho phép du khách tận dụng tối đa tầm nhìn hoàn hảo với khung cảnh khu vườn đẹp như tranh vẽ.

Du khách có thể ngắm nhìn các loài động vật hoang dã như voi, sư tử, tê giác, báo, trâu, v.v. - Ảnh: Khách sạn Kruger Shalati

Khách sạn có mức giá phải chăng nếu bạn dự định lưu trú. Một phòng đôi bên trong tàu sẽ có giá 1.000 bảng/đêm (khoảng 32 triệu đồng/đêm). Theo khách sạn "Kruger Shalati", trong thời gian lưu trú qua đêm, du khách sẽ quây quần quanh lửa trại dưới mặt đất để ăn tối, sau đó quay trở lại toa tàu trên cầu để ngủ.

