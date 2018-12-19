Hướng dẫn cách làm quà Giáng sinh handmade ý nghĩa tặng người yêu

Du lịch 19/12/2018 11:59

Với những cách làm quà Giáng sinh handmade ý nghĩa tặng người yêu dưới đây, bạn sẽ có món quà Giáng sinh độc đáo, tình cảm sâu sắc và tinh tế gửi tặng người thương trong dịp noel này.

Giáng sinh là thời điểm tốt nhất giúp mọi người gần gũi, thêm gắn bó, yêu thương nhau. Và chọn một món quà tặng Giáng sinh người yêu có thể khiến nhiều bạn thấy đây là một nhiệm vụ khó khăn. Vì vậy, thay vì đổ xô đến các cửa hàng tìm kiếm trong hàng tá món quà Giáng sinh na ná nhau, tại sao lại không tham khảo thử những hướng dẫn cách làm quà Giáng sinh handmade ý nghĩa tặng người yêu trong bài để tự làm một món quà Giáng sinh thật đặc biệt, hoàn hảo, thể hiện tình yêu độc đáo.

Hướng dẫn cách làm quà Giáng sinh handmade ý nghĩa tặng người yêu

Nếu bạn vẫn chưa có gợi ý về quà tặng Giáng sinh handmade thì đừng bỏ qua bài viết này nhé, có hàng tá trợ giúp cho bạn về những quà Giáng sinh handmade dễ thương tặng người yêu dưới đây.

1. Tự làm thiệp Giáng sinh tặng người yêu độc đáo và dễ thương

Không phải lo lắng rằng bản thân không khéo léo, bạn hoàn toàn có thể tự làm những tấm thiệp Giáng sinh handmade dễ thương với ngàn lời nhắn gửi yêu thương đến người yêu với hướng dẫn sau.

Mách bạn cách làm thiệp Giáng sinh từ que kem đơn giản
Mách bạn cách làm thiệp Giáng sinh từ que kem đơn giản

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 

- Que kem

- Keo

- Ruy băng 

- Thiệp trắng 

- Ngôi sao và đồ nhựa trang trí (nếu có)

Hướng dẫn cách làm thiệp Giáng sinh handmade đơn giản

Bước 1: Chọn một tấm thiệp đồng màu, một tờ giấy trắng hay bìa cứng đều có thể tận dụng. 

Bước 2: Đính phần que kem lên chính giữa thiệp.

Bước 3: Dán ruy băng dọc theo đường chéo dọc theo thân que kem để mô phỏng tán cây thông, lưu ý đảm bảo dán ruy băng theo hình tam giác cân để hình cây thông Noel handmade được tự nhiên và cân đối nhất. 

Bước 4: Dán trang trí ngôi sao lên đỉnh thân cây thông vừa tạo thành, viết thêm những lời yêu thương nhắn nhủ trong tấm thiệp là các bạn đã học xong cách làm thiệp Giáng sinh Handmade tặng người yêu độc đáo rồi.

2. Hướng dẫn cách làm hộp quà Giáng sinh handmade đẹp dễ thương

Người yêu bạn sẽ thấy thật bất ngờ và hạnh phúc khi nhận được những hộp quà Giáng sinh Handmade dễ thương dưới đây, khi không ngờ người yêu mình lại kì công và khéo tay như vậy đấy. Thật ra cách làm món quà tặng Giáng sinh cho người yêu này lại rất dễ làm.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 

- Mẫu hộp quà 

- Giấy bìa trắng, 

- Giấy màu

- Quả bông nhỏ gắn trang trí phía đầu hộp quà. 

- Băng keo, kéo, keo dán

Cách làm hộp quà Giáng sinh handmade dễ làm

Bước 1: Đầu tiên, in hình mẫu hộp quà Giáng sinh hình ông già Noel lên giấy cứng, nếu máy có chế độ in màu thì có thể chọn in màu luôn phần mũ ông già Noel, nếu không thì phần mũ đó sau sẽ được dán phần giấy màu lên. 

In phần giấy hộp quà lên giấy cứng và dùng kéo cắt theo hình in sẵn
In phần giấy hộp quà lên giấy cứng và dùng kéo cắt theo hình in sẵn

Bước 2: In xong, dùng kéo cắt theo đường in giấy, rồi gấp theo các nếp gấp in trên đường mẫu. 

Bước 3: Đặt quà vào trong hộp rồi dùng keo dán phần mép hai cạnh của tấm giấy với nhau để hoàn thành xong hộp quà Giáng sinh đơn giản.

Làm hộp quà tặng - Món quà Giáng sinh handmade độc đáo 
Làm hộp quà tặng - Món quà Giáng sinh handmade độc đáo 

3. Bật mí cách làm quà giáng sinh handmade tặng người yêu - Cốc Giáng sinh đẹp

Cốc hình ông già Noel sẽ là món quà rất đáng yêu mà bạn có thể tự tay làm tặng cho người yêu để đựng đồ dùng nhỏ hay những chiếc bút, làm vật trang trí dễ thương trên bàn làm việc. Thật tuyệt hơn khi bạn làm thành cốc đôi cho mỗi người một cốc thì món quà càng trở nên ý nghĩa và thêm khăng khít tình cảm.

Hướng dẫn cách làm quà Giáng sinh handmade tặng người yêu mới lạ
Hướng dẫn cách làm quà Giáng sinh handmade tặng người yêu mới lạ

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Màu đỏ thực phẩm

- Keo sữa

- Cốc thủy tinh

- Vải dạ/nỉ

- Sơn acrylic trắng

Cách làm quà Giáng sinh handmade đơn giản 

Bước 1: Cho màu thực phẩm hòa với keo sữa trắng trong một cốc nhựa, đảo cho keo có màu đồng nhất.

Nhỏ vài giọt màu thực phẩm vào keo sữa trong cốc nhựa và đảo đều
Nhỏ vài giọt màu thực phẩm vào keo sữa trong cốc nhựa và đảo đều

Bước 2: Cho màu vào cốc thủy tinh 

Đổ màu vào cốc thủy tinh
Đổ màu vào cốc thủy tinh

Bước 3: Láng cho keo chảy đều khắp cốc

Đảm bảo keo chảy đều khắp cốc
Đảm bảo keo chảy đều khắp cốc

Bước 4: Để cốc ở nơi khô ráo chờ keo khô 

Bước 5: Trong lúc chờ keo khô thì các bạn cắt một mảnh vải dạ đen làm thắt lưng 

Chuẩn bị sẵn kéo và một miếng vải dạ màu đen
Chuẩn bị sẵn kéo và một miếng vải dạ màu đen

Bước 6: Cắt thêm một miếng vải dạ màu vàng làm đai, cắt thêm hai đường hai bên miếng vải dạ vàng tạo đường xỏ vải dạ màu đen. 

Cắt nhỏ đường dọc hai bên trên miếng vải dạ vàng
Cắt nhỏ đường dọc hai bên trên miếng vải dạ vàng

Bước 7: Cốc khô xong, pha sơn acrylic trắng ra vẽ trang trí trên thành cốc. 

Dùng sơn vẽ trang trí thành cốc 
Dùng sơn vẽ trang trí thành cốc 

Bước 8: Gắn thêm phần đai lưng vào cốc trang trí là chúng ta đã hoàn thành xong quà giáng sinh ý nghĩa handmade tặng người yêu rồi.

Thành phẩm là quà giáng sinh handmade tặng người yêu độc đáo
Thành phẩm là quà giáng sinh handmade tặng người yêu độc đáo

Ngoài ra còn có những món quà giáng sinh handmade tặng người yêu mà các bạn có thể tham khảo như: 

4. Quà giáng sinh handmade cho bạn trai

Bật mí cách làm cây thông Noel độc đáo 

Cây thông Noel làm bằng giấy nhún tặng người yêu trưng bày nổi bật
Cây thông Noel làm bằng giấy nhún tặng người yêu trưng bày nổi bật

Ngày Noel còn gì thích hợp hơn món quà là một cây thông Noel handmade cầu kì và nổi bật như này, nó rất thích hợp khi để trang trí trong phòng, cạnh bàn, thậm chí là trong phòng ngủ của bạn trai bạn đấy. Chắc chắn rằng người yêu bạn sẽ rất ấn tượng khi nhận được món quà Giáng sinh ý nghĩa này. 

Làm người tuyết từ nắp bia làm quà Giáng sinh độc đáo

Tận dụng những nắp chai bia làm thành móc chìa khóa ngộ nghĩnh cho bạn trai ngày Giáng sinh
Tận dụng những nắp chai bia làm thành móc chìa khóa ngộ nghĩnh cho bạn trai ngày Giáng sinh

Làm khung chữ tặng người yêu ngày Giáng sinh

Tặng quà Giáng sinh handmade dễ làm
Tặng quà Giáng sinh handmade dễ làm

Gây ngạc nhiên cho bạn trai của bạn với bộ độ xếp chữ này sẽ luôn nhắc nhở anh ấy về tình cảm bạn dành cho anh ấy. Sẽ thật hoàn hảo nếu cả bạn và bạn trai của bạn đều thích trò xếp chữ này.

Tặng cốc tình yêu ngày Giáng sinh ngọt ngào cho bạn trai

Cốc handmade với họa tiết đẹp ngày Giáng sinh
Cốc handmade với họa tiết đẹp ngày Giáng sinh

Đây là một món quà Giáng sinh Handmade vừa đơn giản, dễ làm mà không kém phần ngọt ngào tặng bạn trai. Ấn thêm dấu vân tay rất riêng của bạn trên cốc này sẽ giúp món quà của bạn thêm độc đáo và bạn trai bạn có thêm cốc trang trí, đựng đồ, để bút ở văn phòng đặc biệt và dễ thương vô cùng.

5. Quà giáng sinh handmade cho bạn gái

Làm gối tặng bạn gái ngày Giáng sinh

Gối tình yêu - Món quà Giáng sinh handmade tặng bạn gái đầy tình cảm
Gối tình yêu - Món quà Giáng sinh handmade tặng bạn gái đầy tình cảm

Hãy tưởng tượng người yêu bé thức dậy bên cạnh chiếc gối này? Bạn nghĩ phản ứng của người ấy sẽ là gì? Thật ngọt ngào và hạnh phúc phải không nào? Hình trái tim dễ thương trên gối cũng là một cách để tình yêu các bên thêm bền vững và nồng cháy đấy nhé.

Tặng lọ kẹo Giáng sinh ngọt ngào cho người yêu

Quà tặng Giáng sinh handmade ý nghĩa
Quà tặng Giáng sinh handmade ý nghĩa

Lọ kẹo ngọt ngào này sẽ đổi lại một nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt bạn gái bạn. Đây còn là một trong những món quà Giáng sinh handmade đơn giản, làm chỉ trong nháy mắt là xong. 

Vòng tay - Món quà Giáng sinh dễ làm trong nháy mắt tặng người yêu

Quà Giáng sinh handmade cho bạn gái dễ thương
Quà Giáng sinh handmade cho bạn gái dễ thương

Những vòng tay móc này rất dễ thương với vô vàn màu sắc đa dạng! Hãy chọn ngay màu sắc và họa tiết mà bạn gái bạn yêu thích lựa chọn làm quà Giáng sinh handmade đơn giản.

Cốc tuần lộc - Món quà giáng sinh Handmade độc đáo tặng bạn gái

Quà Giáng sinh handmade tặng bạn gái
Quà Giáng sinh handmade tặng bạn gái

Món quà dễ thương này chắc chắn sẽ làm bạn gái của bạn thích mê lên, là một món quà Giáng sinh ngộ nghĩnh tặng người yêu.

Những món quà Giáng sinh handmade tặng người yêu luôn được trân trọng và đánh giá cao vì tấm lòng, tình cảm và nỗ lực hoàn thành nó. Chúc các bạn có một Giáng sinh an lành và vui vẻ. 

Những món ăn truyền thống không thể thiếu trong ngày lễ Giáng sinh

Những món ăn truyền thống không thể thiếu trong ngày lễ Giáng sinh

Đối với người công giáo, bữa tối trong đêm Giáng sinh là một trong những bữa ăn lớn nhất trong năm, cùng với lễ Phục sinh và Lễ Tạ ơn. Và tất nhiên không thể thiếu những món ăn truyền thống trong ngày lễ Giáng sinh sau đây.

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