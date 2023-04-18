Góc check-in nổi tiếng tại Đà Lạt bị biến đổi, giới trẻ nửa mừng thầm vì đã kịp "sống ảo", nửa còn lại tiếc nuối

Mới đây, cây cầu check in tại chợ Đà Lạt mới đây bất ngờ thay đổi diện mạo, nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra xung quanh sự thay đổi này. Tọa lạc ở số 1 đường Nguyễn Thị Minh Khai phường 1của thành phố Đà Lạt, gần ngã ba của khu Hòa Bình nối với đường Phan Bội Châu, đồng thời cách hồ Xuân Hương khoảng vài trăm mét, cây cầu nối chợ Đà Lạt với chợ đồ cũ mang vẻ đẹp tựa như góc Hong Kong luôn khiến giới trẻ bị mê hoặc khi ghé thăm.



Đây là địa điểm được xem là không thể bỏ lỡ khi tới Đà Lạt của giới trẻ với Lan can và đèn đường cũ kỹ - Ảnh: @diihamss_

Góc Hong Kong ở chợ Mới Đà Lạt còn là nơi giúp bạn thu trọn vào tầm mắt vẻ đẹp thơ mộng của thành phố sương mù này nữa đấy. Vừa được chiêm ngưỡng cảnh đẹp lại vừa được thu về bao nhiêu ảnh xịn xò để khoe với bạn bè, chuyến đi như vậy còn gì mà hối tiếc nữa đây.