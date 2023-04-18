Góc check-in nổi tiếng tại Đà Lạt bị biến đổi, giới trẻ nửa mừng thầm vì đã kịp "sống ảo", nửa còn lại tiếc nuối

Một địa điểm nổi tiếng được giới trẻ ví như "Hong Kong bên hông Đà Lạt" nay xuất hiện vật thể lạ khiến các tín đồ du lịch tiếc nuối.
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Mới đây, cây cầu check in tại chợ Đà Lạt mới đây bất ngờ thay đổi diện mạo, nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra xung quanh sự thay đổi này. Tọa lạc ở số 1 đường Nguyễn Thị Minh Khai phường 1của thành phố Đà Lạt, gần ngã ba của khu Hòa Bình nối với đường Phan Bội Châu, đồng thời cách hồ Xuân Hương khoảng vài trăm mét, cây cầu nối chợ Đà Lạt với chợ đồ cũ mang vẻ đẹp tựa như góc Hong Kong luôn khiến giới trẻ bị mê hoặc khi ghé thăm.
Góc Hong Kong ở chợ Mới Đà Lạt còn là nơi giúp bạn thu trọn vào tầm mắt vẻ đẹp thơ mộng của thành phố sương mù này nữa đấy. Vừa được chiêm ngưỡng cảnh đẹp lại vừa được thu về bao nhiêu ảnh xịn xò để khoe với bạn bè, chuyến đi như vậy còn gì mà hối tiếc nữa đây.
Việc thay đổi diện mạo của điểm check in nổi tiếng Đà Lạt làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Rất nhiều người cho rằng sự thay đổi này khiến góc chụp ảnh "thần thánh" không còn như trước. Có người thở phào vì đã chụp được những tấm hình trước đó, có người tỏ ra tiếc nuối và cầu mong những "vật thể lạ" trên sẽ sớm được... dỡ bỏ.
So với khung cảnh trước đây, cây cầu chợ Đà Lạt hiện tại bị rào lại bởi những ống nước nhựa ngang phần lan can, cùng với đó là các chậu hoa được đặt ở khu vực này - Ảnh:Internet
Một bộ phận khác cho rằng có thể sự thay đổi này chưa hoàn thiện nên mới vậy. Biết đâu đó, khi được hoàn thành chỉn chu thì sẽ là một góc chụp rất đẹp.