Dallol - Kiệt tác thiên nhiên đầy ấn tượng

Vùng đất xa xôi này có nhiệt độ trung bình hàng năm là 41.1oC (cao nhất trái đất) được ghi nhận từ năm 1960 - 1966. Nhìn thoáng qua thì Dallol trông rất giống với vùng suối nước nóng nổi tiếng của công viên Đá Vàng ở Mỹ, nhưng thực tế thì hình dáng của nó trải rộng và có nhiều sự khác biệt rõ rệt.

Dallol được hình thành do quá trình phun trào của núi lửa vào năm 1926. Bạn có thể nhận thấy được nhiều miệng núi lửa tương tự khác lấm chấm những lớp muối trắng cũng nằm trong khuôn t? vi ên núi lửa Dallol.

Ảnh: internet

Đến đây, bạn sẽ thực sự bị “hút hồn” bởi nét đẹp quyến rũ của một vùng đất lạ kỳ với sắc màu tươi sáng và rực rỡ của sắc trắng, vàng, đất son, xanh lá cây và đỏ thẩm. Sở dĩ có bảng phối màu đẹp mắt hiện diện xung quanh miệng núi lửa Dallol là do có sự kết hợp của suối nước nóng, núi lưu huỳnh, hồ axit, hồ ôxit sắt, lớp muối ẩn bên dưới sa mạc Danakil cùng với một số khoáng chất khác tạo nên một địa hình độc đáo như ngày nay.

Ảnh: internet

Không chỉ vậy, miệng núi lửa Dallol còn được bao quanh bởi một vùng nước mặn rất lớn, các mép rìa được tô điểm với những ụ hình nón và các khí của hóa chất tích tụ, đến một đỉnh điểm nào đó chúng sẽ vỡ và thoát ra ngoài, nhìn vào giống như vô vàn ống khói xinh đẹp.

Thêm vào đó, lớp muối tích trữ bên dưới sa mạc Danokil (ở độ cao 136,8 mét thấp hơn mực nước biển), kết hợp với những chất có trong núi lửa như lưu huỳnh cho ra một hỗn hợp độc đáo, tạo nên hình ruộng bậc thang với những mạch nước phun và ụ hình tuyệt đẹp.

Ảnh: internet

Nếu muốn viếng thăm Dallol, bạn sẽ có hai sự lựa chọn về phương tiện giao thông. Một là ngồi trên một cái thang được buộc trên mình một con lạc đà, thường người ta tổ chức thành một đoàn lữ hành đến miệng núi lửa. Nếu không, người ta có thể thuê một chiếc xe 4 bánh từ thị trấn Mekele gần đó, có nghĩa là chỉ mất một ngày lái xe để tiếp cận khu vực núi lửa.

Ảnh: internet

Nếu bạn là mẫu người thích khám phá những vùng đất mới lạ thì điểm đến Dallol ở Ethiopia chính là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn.

Ảnh: internet