Cách cắm hoa bàn thờ đơn giản mà đẹp nhất

Lưu ý đầu tiên đó là cắm hoa vừa phải, tránh chiếm diện tích nhiều trên ban thờ.

Ngoài việc thắp hương với mâm cơm, chén rượu, các loại quả thì trên bàn thờ ngày Tết không thể thiếu một lọ hoa đặt lên bàn thờ gia tiên. Trong đời sống tâm linh thờ cúng tổ tiên, đặt hoa thờ cúng có ý nghĩa thể hiện tấm lòng thành kính, sự biết ơn của con cháu. Bên cạnh đó, chưng hoa trên bàn thờ gia tiên là để cầu mong năm mới sung túc, phát tài cũng như rước nhiều tài lộc, may mắn hơn. Sau đây là cách cắm hoa bàn thờ bạn cần lưu ý.

Trên bàn thờ, cần đặt từ 1 – 2 lọ hoa ở 2 bên để tạo độ cân xứng với nhau. Theo quan niệm trưng bày và không che khuất mắt thần linh và người đã mất. Với mỗi lọ hoa, không cần cắm quá nhiều hoa và cũng không cần cắm xòe nhiều sang hai bên.

Do đó, so với việc cắm hoa vào lọ bày trên bàn hoặc những nơi trang trí khác, việc cắm hoa bàn thờ đòi hỏi nhiều sự tỉ mỉ và tinh tế hơn. Đặc biệt, khâu chọn loại hoa dùng dâng cúng cần phải thật cẩn thận. Không phải loài hoa nào cũng có thể tùy tiện đặt lên bàn thờ.

Chọn 1 – 2 loại hoa và màu sắc tương đồng nhau để khi phối hợp trông dịu mắt và hài hòa hơn

Tránh chọn quá nhiều màu và nhiều loại hoa vì sẽ gây cảm giác rối mắt, ảnh hưởng đến vẻ thẩm mỹ trên bàn thờ. Tốt nhất là chọn 1 – 2 loại hoa và màu sắc tương đồng nhau để khi phối hợp trông dịu mắt và hài hòa hơn.

- Cắm hoa cần có độ đối xứng và cao thấp

Cần tạo độ đối xứng cho bình hoa để giúp tôn lên nét trang trọng trên bàn thờ

Để bình hoa sẽ trông đẹp mắt, tự nhiên hơn, cần tạo độ đối xứng cho bình hoa. Đây là cách giúp tôn lên nét trang trọng trên bàn thờ nhà bạn.

- Hướng cắm hoa hướng ra ngoài và hướng lên cao

Đây là cách thể hiện sự tôn kính của mình đặt nơi bàn thờ và cũng cho thấy sự sung túc, đủ đầy và may mắn trong năm mới.

Hướng cắm hoa hướng ra ngoài và hướng lên cao

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Ý nghĩa các loài hoa nên dùng để dâng cúng

- Hoa đào

Từ lâu đời, hoa đào đã được xem là biểu tượng của ngày Tết Việt Nam ở miền Bắc. Những cây đào, cành đào dùng để trang trí ngôi nhà từ lâu đã trở thành tục lệ. Theo đó, cắm những cành hoa đào trên bàn thờ Tổ tiên vào dịp Tết có ý nghĩa rất lớn. Dù dùng hoa đào với cách cắm hoa bàn thờ đơn giản hay cầu kỳ thì đều toát ra vẻ thanh tao, tươi vui của ngày Tết.

Từ lâu đời, hoa đào đã được xem là biểu tượng của ngày Tết Việt Nam ở miền Bắc

Hoa đào được coi là tinh hoa của Ngũ hành, mang đến nguồn sinh khí mới, giúp xua đuổi ma quỷ để mang lại bình an, giúp mọi người trong gia đình dồi dào sức khỏe.

Bên cạnh đó, hoa đào chính là tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở, mong cầu năm mới thuận lợi, phát tài, gia đình vui vẻ.

- Hoa cúc

Vào dịp Tết nguyên đán, hoa cúc là một loại hoa cúng bàn thờ thường được chọn để cung kính gia tiên.

Hoa cúc là một loại hoa cúng bàn thờ thường được chọn để cung kính gia tiên

Hoa cúc có ý nghĩa biểu tượng cho sức sống dồi dào, tăng thêm phúc, lộc, thọ và chào đón niềm vui hoan hỉ ghé thăm.

- Hoa hồng

Trên bàn thờ ngày Tết của mỗi gia đình không thể nào thiếu một lọ hoa hồng. Hoa hồng được mệnh danh là “nữ hoàng của các loài hoa” và có ý nghĩa mang đến hạnh phúc ngập tràn, vĩnh cửu.

Chọn loại hoa hồng có màu đỏ tươi để thể hiện sự tôn nghiêm, thành kính

Trong dịp Tết, nếu chọn hoa hồng để thờ cúng thì nhất định phải là loại hoa có màu đỏ tươi để thể hiện sự tôn nghiêm, thành kính.

Dâng một lọ hoa hồng trên bàn thờ tổ tiên không chỉ đẹp, trang trọng, lịch sự mà còn có ý nghĩa cầu mong điều may mắn, tốt lành cho gia chủ.

- Hoa mai vàng

Mai vàng chính là biểu tượng của ngày Tết Việt Nam ở miền Nam. Những đóa mai vàng đua nhau nở rộ trong mỗi dịp Tết đến xuân về chính là chào đón một mùa xuân mới đã đến.

Hoa mai vàng

Mai vàng tượng trưng cho sự phú quý, giàu sang. Trong ngày Tết, mọi người thường cắm những cành mai vàng trên bàn thờ ông bà Tổ tiên để mong cầu nhiều may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc sẽ đến với gia quyến.

- Hoa lay ơn

Trong những dịp Tết đến xuân, hoa lay ơn là một loại hoa được rất nhiều gia đình ưa chuộng bởi có màu sắc rất phong phú, tươi rất lâu. Ý nghĩa của loài hoa này đó là thể hiện lòng biết ơn vô bờ bến với ông bà Tổ tiên.

Hoa lay ơn có ý nghĩa thể hiện lòng biết ơn vô bờ bến với ông bà Tổ tiên

Những loại hoa kiêng chưng trên bàn thờ ngày Tết gồm: hoa phong lan, hoa giả, hoa sứ, hoa phù dung.

Cắm hoa để trên bàn thờ có ý nghĩa rất quan trọng. Do đó, chúng ta không thể tùy tiện cắm bừa mà cần biết cách cắm hoa đúng để tỏ lòng tâm đức của mình cũng như cầu cho một năm yên vui và sung túc. Trên đây là cách cắm hoa bàn thờ đơn giản ngày Tết, chị em nên lưu tâm.