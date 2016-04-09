Bí quyết tiết kiệm khi đi du lịch London

Ngay cả khi bạn đi tour cùng công ty du lịch, những gợi ý trên cũng giúp bạn đặt hàng thêm với nhà tour hoặc sử dụng trong thời gian "tự do" và "tự túc" trong mỗi hành trình tour.

Đây là cách đơn giản nhất để bạn có thể trải nghiệm được các dịch vụ giao thông công cộng của thành phố với giá rẻ hơn mức bình thường đến hơn 50%. Bên cạnh đó, khi sử dụng thẻ Oyster, bạn còn có cơ hội hưởng các ưu đãi dịch vụ giảm giá ăn uống và các hình thức thanh toán đặc biệt khác. Do đó, hãy nhanh tay đăng ký làm vé này trước khi bạn đi du lịch đến thành phố London để có thể tiết kiệm tiền ngay lập tức.

• Dùng vé London pass

Loại vé này cho phép bạn dễ dàng tham quan hơn 60 điểm du lịch nổi tiếng của London như toà tháp London, tut? viện Westminster , cầu London và du thuyền trên sông Thames.

• Tham quan những điểm du lịch miễn phí

London có nhiều điểm tham quan nổi tiếng mà bạn có thể tới khám phá miễn phí như Tate Modern, Tate Bristain, bảo tàng nghệ thuật quốc gia, viện bảo tàng nước Anh, cung điện thủy tinh, cung điện Buckingham, tháp đồng hồ BigBang, cụm công viên Hyde, Regent, Saint James, Richmond…

• Di chuyển bằng xe buýt, tàu điện ngầm

Những phương tiện công cộng này không chỉ rẻ, tiện lợi mà còn an toàn và có thể giúp bạn trải nghiệm cảm giác đi xe buýt 2 tầng huyền thoại của London, sự văn minh hiện đại của hệ thống tàu điện ngầm bậc nhất thế giới…

• Nên đi bộ

Đi bộ hoặc thuê xe đạp dạo quanh thành phố cũng là hoạt động du lịch thú vị mà du khách nên thực hiện khi đến London. Với hình thức du lịch này, bạn có thể vừa ngắm cảnh lại vừa rèn luyện sức khoẻ cực kì hiệu quả.

Đặc biệt, vào những giờ cao điểm, bạn hoàn toàn có thể dễ dàng đi bộ ở giữa vườn Covent và quảng trường Leicester mà không ngại nạn kẹt xe.

• Mua vé giá rẻ tại nhà hát West End

Nếu thích xem nhạc kịch, bạn nên đến nhà hát West End với giá vé không hề đắt. Một điều đáng lưu ý là bạn càng đặt vé sớm thì giá vé càng rẻ.

Ngoài ra, bạn còn có thể đến thăm các gian hàng TKTS booth ở quảng trường Leicester có giá vé rẻ vào những phút cuối. Nếu bạn muốn xem các vở nhạc kịch tại nhà hát thì nên đứng xếp hàng tại các nhà hát để có thể mua được vé rẻ.

• Nên đi ăn vào thời gian Happy Hours

Khi đi ăn ở các hàng quán, bạn nên chọn thời gian Happy Hours vì lúc này các cửa hàng có chương trình khuyến mãi đồ uống mua hai tặng một cùng nhiều chương trình giảm giá hấp dẫn khác.

• Nên ăn ở các cửa hàng bình dân

Đây là những địa điểm lý tưởng để bạn thưởng thức các món ngon ở London chỉ với mức giá vô cùng rẻ. Có thể nói rằng, chất lượng món ăn ở những nơi này đều tương đương với các nhà hàng sang trọng.

• Chỗ ở giá rẻ

Để tiết kiệm ngân sách cho chuyến du lịch, du khách có thể lựa chọn ký túc xá của London hay các khách sạn thân thiện hoặc du khách đi theo nhóm hoàn toàn có thể cắm trại khi đi du lịch ở đây.

• Thời điểm du lịch London

Nên đi du lịch London vào mùa xuân vì lúc này giá cả khách sạn, vé máy bay cùng các dịch vụ khác sẽ rẻ hơn mùa hè rất nhiều, nhưng nếu so với mùa thu và mùa đông thì vẫn ở mức cao.

Do đó, để tiết kiệm chi phí khi du lịch London vào mùa xuân, bạn nên đặt phòng khách sạn, vé máy bay trước khoảng 1 – 2 tháng.