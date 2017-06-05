Do đó, chị em nên chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc cần thiết cho gia đình mình để có được chuyến đi chơi vui vẻ. Dưới đây là một số loại thuốc chị em nhất định phải mang theo khi đi du lịch .

Nếu chuyến du lịch của bạn phải ngồi nhiều giờ trên máy bay hoặc xe ô tô, tốt nhất nên mang theo thuốc đau đầu. Đặc biệt, việc thường xuyên di chuyển ngoài trời cũng dễ dàng khiến chúng ta bị say nắng và nhức đầu.

Trong suốt chuyến đi, chúng ta có thể sẽ phải tiếp xúc với nhiều môi trường, khí hậu hay dùng những món ăn khác nhau. Vì vậy, khả năng mắc các bệnh dị ứng là rất cao. Cho nên, cách tốt là chị em phải chuẩn bị sẵn các loại thuốc kháng dị ứng thông thường như Polaramin, Chlopheniramin, Histalong, Cetirizine... để đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình mình.

Thuốc chống tiêu chảy

Thuốc chống tiêu chảy chắc chắn không thể thiếu trong vali, nhất là với những người mắc các bệnh về đường ruột. Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe và thoải mái thưởng thức những món ăn ngon trong suốt chuyến đi thì bạn hãy chuẩn bị sẵn loại thuốc này.

Thuốc cảm

Khí hậu thay đổi là nguyên nhân khiến chúng ta dễ mắc phải bệnh cảm cúm trong khi đi du lịch, nhất là ở nước ngoài. Do đó, bạn nên mang theo thuốc cảm để phòng trường hợp xấu nhất xảy ra.

Thuốc nhỏ mắt

Việc đi du lịch ngoài trời khiến mắt tiếp xúc với nhiều bụi bẩn, vi khuẩn gây viêm nhiễm cho mắt. Chính vì vậy, một chai thuốc nhỏ mắt sẽ rất cần thiết khi đi du lịch.

Thuốc sát trùng và thuốc đỏ

Các hoạt động trong quá trình đi chơi rất dễ xảy ra các trường hợp té ngã, xay xát... nhất là với những gia đình có trẻ nhỏ. Chính vì vậy, chị em nên chuẩn bị sẵn thuốc sát trùng và thuốc đỏ để sơ cứu kịp thời khi gặp sự cố.