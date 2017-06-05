1001 bí kíp du lịch: Những loại thuốc nhất định phải mang theo khi đi du lịch

Du lịch 05/06/2017 22:00

Trước khi đi du lịch, chúng ta thường phải chuẩn bị rất nhiều thứ như quần áo, thức ăn... Đặc biệt, thuốc là thứ không thể thiếu, nhất là đối với gia đình có trẻ nhỏ.

Do đó, chị em nên chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc cần thiết cho gia đình mình để có được chuyến đi chơi vui vẻ. Dưới đây là một số loại thuốc chị em nhất định phải mang theo khi đi du lịch.

1001 bí kíp du lịch: Những loại thuốc nhất định phải mang theo khi đi du lịch - Ảnh 1
Khi đi du lịch, chị em nhất định phải mang theo thuốc để đảm bảo sức khỏe cho gia đình trong suốt hành trình - Ảnh: Internet

Thuốc trị dị ứng

Trong suốt chuyến đi, chúng ta có thể sẽ phải tiếp xúc với nhiều môi trường, khí hậu hay dùng những món ăn khác nhau. Vì vậy, khả năng mắc các bệnh dị ứng là rất cao. Cho nên, cách tốt là chị em phải chuẩn bị sẵn các loại thuốc kháng dị ứng thông thường như Polaramin, Chlopheniramin, Histalong, Cetirizine... để đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình mình.

Thuốc đau đầu

Nếu chuyến du lịch của bạn phải ngồi nhiều giờ trên máy bay hoặc xe ô tô, tốt nhất nên mang theo thuốc đau đầu. Đặc biệt, việc thường xuyên di chuyển ngoài trời cũng dễ dàng khiến chúng ta bị say nắng và nhức đầu. 

1001 bí kíp du lịch: Những loại thuốc nhất định phải mang theo khi đi du lịch - Ảnh 2
Chuẩn bị thuốc là một trong những việc quan trọng cần phải làm trước khi đi du lịch - Ảnh: Internet

Thuốc chống tiêu chảy

Thuốc chống tiêu chảy chắc chắn không thể thiếu trong vali, nhất là với những người mắc các bệnh về đường ruột. Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe và thoải mái thưởng thức những món ăn ngon trong suốt chuyến đi thì bạn hãy chuẩn bị sẵn loại thuốc này.

Thuốc cảm

Khí hậu thay đổi là nguyên nhân khiến chúng ta dễ mắc phải bệnh cảm cúm trong khi đi du lịch, nhất là ở nước ngoài. Do đó, bạn nên mang theo thuốc cảm để phòng trường hợp xấu nhất xảy ra.

Thuốc nhỏ mắt

Việc đi du lịch ngoài trời khiến mắt tiếp xúc với nhiều bụi bẩn, vi khuẩn gây viêm nhiễm cho mắt. Chính vì vậy, một chai thuốc nhỏ mắt sẽ rất cần thiết khi đi du lịch.

Thuốc sát trùng và thuốc đỏ

Các hoạt động trong quá trình đi chơi rất dễ xảy ra các trường hợp té ngã, xay xát... nhất là với những gia đình có trẻ nhỏ. Chính vì vậy, chị em nên chuẩn bị sẵn thuốc sát trùng và thuốc đỏ để sơ cứu kịp thời khi gặp sự cố.

Từ khóa:   các loại thuốc cần khi đi du lịch khi đi du lịch cần thuốc gì đi du lịch nên mang thuốc gì

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 1 giờ 13 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 2 giờ 13 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 4 giờ 13 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 5 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng