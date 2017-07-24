Xót xa bé 4 tuổi bị đá núi lở đè nát cả 2 chân, tạm qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải thêm nhiều lần phẫu thuật

Đời sống 24/07/2017 10:34

Mặc dù đã trải qua cơn nguy kịch nhưng tình hình của bé Nguyễn Hồng Phúc (4 tuổi) ở Sơn La) diễn biến ngày càng phức tạp, có thể bé phải trải qua thêm nhiều lần phẫu thuật.

Sau khi được cứu khỏi ngôi nhà đổ nát vì bị đất đá đè, chị Trần Thị Thơm (40 tuổi) và bé Nguyễn Hồng Phúc (4 tuổi) đã được đưa vào Bệnh viện Việt Đức để được điều trị.

Xót xa bé 4 tuổi bị đá núi lở đè nát cả 2 chân, tạm qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải thêm nhiều lần phẫu thuật - Ảnh 1
Hiện bé Phúc đã qua cơn nguy kịch nhưng theo các bác sĩ là vẫn phải phẫu thuật nhiều lần nữa vì bệnh tình diễn biến phúc tạp - Ảnh: Vietnemnet

BS Đỗ Văn Minh, Khoa Chấn thương Chỉnh hình 1 Bệnh viện Việt Đức cho biết, bé Phúc hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng bệnh tình diễn biến rất phức tạp, tương lai có thể phải phẫu thuật nhiều lần.

Lời kêu cứu bất lực của đứa trẻ lên 4

Nhớ lại khoảnh khắc hàng tấn đá lăn vào căn nhà nhỏ của mình, chị Thơm không khỏi ứa nước mắt. Vụ tai nạn khiến chị bị thương, không thể lao động nặng còn đứa con thơ chỉ mới 4 tuổi thì vĩnh viễn mất đi đôi chân.

Được biết, căn nhà của gia đình chị Thơm nằm cách chân núi gần 500m. Trong lúc chị ở nhà cùng với đứa con trai nhỏ thì nghe tiếng rầm rầm phía sau nhà. Lo sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra, chị chạy vào bên trong nhà bế bé Phúc chạy nhưng không kịp. Hai mẹ con chị bị đất đá vùi lấp và bị thương nặng.

Xót xa bé 4 tuổi bị đá núi lở đè nát cả 2 chân, tạm qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải thêm nhiều lần phẫu thuật - Ảnh 2
Giây phút bị đá đè lên người là khoảnh khắc kinh hoàng nhất cuộc đời mà chị Thơm mãi không thể nào quên - Ảnh: Vietnamnet

Chị Thơm kể, trong khi bị đá đè, dù tay chân bị tê liệt nhưng đầu óc vẫn vô cùng tỉnh táo. Chị cố ngóc đầu dậy tìm kiếm đứa con trai nhỏ nhưng không thấy. Chị chỉ nghe được tiếng bé Phúc gào khóc: “Mẹ ơi, cứu con với”.

Dù hoảng sợ nhưng chị Thơm vẫn cố trấn an con trai: “Mẹ đây! Mẹ đây”.

Chị kể: “Lúc đó, chân tay tôi dập náy, nước mắt nhòe đi nhưng vẫn cố nhúc nhích bò đến bên con để bới từng hòn đá cứu cháu nhưng bất lực”.

Xót xa bé 4 tuổi bị đá núi lở đè nát cả 2 chân, tạm qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải thêm nhiều lần phẫu thuật - Ảnh 3
Mới 4 tuổi mà bé Phúc phảu chịu cảnh mất cả hai chân - Ảnh: Vietnamnet

Một lúc sau, hàng xóm chạy đến tìm kiếm, cứu hai mẹ con ra khỏi đống đổ nát, đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại đây, chị Thơm được xác định bị đa chấn thương, gãy cánh tay phải, gãy xương sườn và chân trái. Bé Phúc thì bị dập chân trái, gãy lìa chân phải. Dù các bác sĩ đã tận lực cố gắng nhưng vẫn không thể nối lại phần chân bị gãy, chân trái của bé cũng phải cắt cụt.

Anh Nguyễn Tiến Hồng, chồng chị Thơm, kể: Lúc sự việc xảy ra anh đi làm cách nhà 120km, còn cô con gái lớn đi đánh cầu lông nên may mắn thoát nạn.

Nói về vợ con của mình, người đàn ông dù mang tiếng cứng cỏi này vẫn không sao cầm được nước mắt!

Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 19/7, sau trận mưa lớn kéo dài ở Sơn La, nhiều khối đá lớn trên núi bị sạt lở lăn xuống làm sập nhà anh Nguyễn Tiến Hồng. Sự việc khiến vợ anh - chị Nguyễn Thị Thơm và đứa con nhỏ, cháu Nguyễn Hồng Phúc 4 tuổi bị thương nặng.

Trong đó, bé Phúc bị tai nạn thương tâm, phải cắt cụt cả hai chân...

Xót lòng trước câu nói 'Đau quá, chân con đâu rồi mẹ ơi?' của bé trai bị mất cả hai chân

Xót lòng trước câu nói 'Đau quá, chân con đâu rồi mẹ ơi?' của bé trai bị mất cả hai chân

Cơn mưa lớn kéo dài vào ngày 19/7 ở Sơn La khiến đất đá bị sạt lở, lăn xuống ngôi nhà cấp 4 làm cho hai mẹ con chị Trần Thị Thơm (40 tuổi) và bé Nguyễn Hồng Phúc (4 tuổi) bị thương nặng. Hậu quả, bé Phúc phải cắt bỏ cả hai chân dập nát.

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