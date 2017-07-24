Sau khi được cứu khỏi ngôi nhà đổ nát vì bị đất đá đè, chị Trần Thị Thơm (40 tuổi) và bé Nguyễn Hồng Phúc (4 tuổi) đã được đưa vào Bệnh viện Việt Đức để được điều trị.

BS Đỗ Văn Minh, Khoa Chấn thương Chỉnh hình 1 Bệnh viện Việt Đức cho biết, bé Phúc hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng bệnh tình diễn biến rất phức tạp, tương lai có thể phải phẫu thuật nhiều lần.

Nhớ lại khoảnh khắc hàng tấn đá lăn vào căn nhà nhỏ của mình, chị Thơm không khỏi ứa nước mắt. Vụ tai nạn khiến chị bị thương, không thể lao động nặng còn đứa con thơ chỉ mới 4 tuổi thì vĩnh viễn mất đi đôi chân.

Được biết, căn nhà của gia đình chị Thơm nằm cách chân núi gần 500m. Trong lúc chị ở nhà cùng với đứa con trai nhỏ thì nghe tiếng rầm rầm phía sau nhà. Lo sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra, chị chạy vào bên trong nhà bế bé Phúc chạy nhưng không kịp. Hai mẹ con chị bị đất đá vùi lấp và bị thương nặng.

Chị Thơm kể, trong khi bị đá đè, dù tay chân bị tê liệt nhưng đầu óc vẫn vô cùng tỉnh táo. Chị cố ngóc đầu dậy tìm kiếm đứa con trai nhỏ nhưng không thấy. Chị chỉ nghe được tiếng bé Phúc gào khóc: “Mẹ ơi, cứu con với”.

Dù hoảng sợ nhưng chị Thơm vẫn cố trấn an con trai: “Mẹ đây! Mẹ đây”.

Chị kể: “Lúc đó, chân tay tôi dập náy, nước mắt nhòe đi nhưng vẫn cố nhúc nhích bò đến bên con để bới từng hòn đá cứu cháu nhưng bất lực”.

Một lúc sau, hàng xóm chạy đến tìm kiếm, cứu hai mẹ con ra khỏi đống đổ nát, đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại đây, chị Thơm được xác định bị đa chấn thương, gãy cánh tay phải, gãy xương sườn và chân trái. Bé Phúc thì bị dập chân trái, gãy lìa chân phải. Dù các bác sĩ đã tận lực cố gắng nhưng vẫn không thể nối lại phần chân bị gãy, chân trái của bé cũng phải cắt cụt.

Anh Nguyễn Tiến Hồng, chồng chị Thơm, kể: Lúc sự việc xảy ra anh đi làm cách nhà 120km, còn cô con gái lớn đi đánh cầu lông nên may mắn thoát nạn.

Nói về vợ con của mình, người đàn ông dù mang tiếng cứng cỏi này vẫn không sao cầm được nước mắt!

Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 19/7, sau trận mưa lớn kéo dài ở Sơn La, nhiều khối đá lớn trên núi bị sạt lở lăn xuống làm sập nhà anh Nguyễn Tiến Hồng. Sự việc khiến vợ anh - chị Nguyễn Thị Thơm và đứa con nhỏ, cháu Nguyễn Hồng Phúc 4 tuổi bị thương nặng.

Trong đó, bé Phúc bị tai nạn thương tâm, phải cắt cụt cả hai chân...