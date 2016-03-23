Xanh mặt trước thư nam sinh cấp 1 gửi 'vợ yêu' sau 2 ngày cưa cẩm

Theo đó, khoảng thời gian để cả hai được "mặn nồng" bên nhau mới chỉ có được nửa ngày. Nhưng từng đó cũng đủ để hai cặp đôi này kịp gọi nhau là "vợ chồng", hẹn ước bên nhau và có những kế hoạch thực sự lớn lao.

Cuối tuần qua, dân mạng đã không khỏi bàng hoàng trước đoạn chia sẻ của một học sinh lớp 5. Trong đoạn chia sẻ đó có kể lại chi tiết về khoảng thời gian mà hai bạn làm quen, ngỏ lời, cho tới việc ở bên cạnh nhau.

Thêm một điểm đáng chú ý nữa là đoạn chia sẻ này được viết bằng ngôn ngữ đậm chất tuổi "teen". Do đó, ngay việc viết ra được và đọc hiểu cũng đã đủ để dân mạng phải chán ngán.

Đoạn chia sẻ có viết:

"Gửi vợ yêu của chồng.

Chồng phải mất 2 ngày để làm quen vợ, mất nửa ngày để có được tình cảm của vợ, và nửa ngày còn lại chúng mình công khai yêu nhau. Tổng cộng là 3 ngày thì chúng mình đến được với nhau.

Tuy nửa ngày, chỉ nửa ngày yêu nhau, nhưng trong tim chồng lúc nào cũng tưởng chừng như chúng mình đã yêu nhau được 12 tiếng.

Giây phút bên nhau thiệc là hạnh phúc. Chồng biết chồng đến sau vài người, thế nhưng chồng sẽ không nản chí, không là người đến đầu tiên, nhưng chồng mong là người cuối cùng trong cuộc đời vợ.

Chồng sẽ cố gắng chăm sóc vợ, từ nay chồng đã có vợ rồi, chồng hứa sẽ chăm lo học thật giỏi. Có thể khi chồng viết những lời thì mọi người cười chê vì nói tình yêu của chồng dành cho vợ là con nít, nhưng tụi nó biết gì về tình yêu.

Tình yêu là không không phân biệt tuổi tác. Còn hơn mấy đứa hơn 20 tuổi mà vẫn chưa có người yêu. Vợ hứa với chồng nhé, mãi ở bên nhau vợ nhé, và vợ cũng ráng học thật giỏi, đừng suy nghĩ nhiều vì năm nay vợ chồng mình phải thi hết cấp 1.

Hứa với vợ, khi thi xong chồng sẽ dẫn vợ về ra mắt bố mẹ. Yêu vợ".

Quả thực, mới chỉ là học sinh lớp 5 và với những gì được viết ra như này thì người đọc thực sự đã bị choáng.

Ở cái tuổi mà tâm hồn vẫn như một trang giấy trắng vậy mà đã có những yêu thương, hẹn ước, "ra mắt bố mẹ" và còn tự nhân là "hơn mấy đứa hơn 20 tuổi mà chưa có người yêu"... thử hỏi có ai là không "sốc" khi đọc được những dòng chữ này.

Bên cạnh đó, đoạn chia sẻ này còn được đính kèn với hình ảnh của "nhân vật chính" khi đang khoá môi. Điều này khiến cho những ai dù không muốn tin cũng phải thừa nhận những thứ họ được xem là sự thật.

"Chịu thua lớp trẻ con bây giờ, ở cái tuổi đấy mình cũng chỉ biết chơi đùa, ngây ngô chẳng biết gì. Vậy mà giờ đây, chúng nó đã kịp gọi nhau là vợ chồng, yêu đương, thề hẹn.

Bây giờ mới là học sinh lớp 5, không biết lớn thêm chút nữa thì như nào. Dù sao, chúng nó vẫn chỉ là trẻ con thôi mà, sao đã có thể nói và hành động như thế được chứ?" - bạn Hương Giang chia sẻ.

"Trẻ con bây giờ học cái xấu nhanh quá, chưa biết sau này sẽ ra sao nhưng trước mắt chỉ thấy rằng chúng đã bị tiêm nhiễm những thứ không nên có.

Cái này không nên trách trẻ con mà người lớn mới cần phải chịu trách nhiệm. Vì trẻ con chỉ là "bản sao" từ những hành động, việc làm của người lớn thôi mà" - ý kiến của Đức Toàn.

Rõ ràng, trong những sự việc như trên, người lớn, những bậc làm cha làm mẹ cũng cần phải xem lại chính mình. Thế hệ trẻ là tương lai của đất nước và khi chúng suy nghĩ, hành động không đúng với lứa tuổi của mình thì rất đáng lo ngại.