Theo chia sẻ của người dân, lính cứu hỏa vẫn tới được hiện trường khá sớm (hơn 10 phút từ khi báo cháy). Tuy nhiên, khi tới được hiện trường, họ lại vấp phải bài toán hóc búa hơn: lối thoát duy nhất của khu trọ đã bị lửa bịt kín.

Lối thoát duy nhất của khu trọ đã bị lửa bịt kín khiến quá trình cứu cách nạn nhân càng thêm khó khăn. Ảnh: Báo Dân Trí.

Khu đất bị các căn nhà xung quanh quây gần như 4 phía, chỉ có một ngõ nhỏ để ra vào. Phía bên trong, xe máy, xe đạp điện bốc cháy dữ dội, trở thành chướng ngại không thể vượt qua. Do đó, ngay từ đầu, lối thoát nạn duy nhất của cả dãy trọ đã bị lửa bịt kín.

Như báo Công Thương đưa tin trước đó, khoảng 0h46 ngày 24/5, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP. Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà dân tại địa chỉ nói trên.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an TP. Hà Nội đã điều động 50 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) - Công an thành phố và Công an quận Cầu Giấy, lực lượng Cảnh sát 113 Công an quận Cầu Giấy, Công an phường Trung Hòa khẩn trương đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Khi lính cứu hỏa đến hiện trường, lửa đã lan ra đến cổng vào của khu nhà trọ. Ảnh: Báo Dân Trí.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng thường trực Bộ Công an và Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố, lãnh đạo Công an thành phố và Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vụ cháy xảy ra vào rạng sáng 24/5, tại một căn nhà trong ngõ phố Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) đã làm 14 người chết, 3 người bị thương.

Báo cáo của Bộ Công an cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra trên khu đất 205m2, có nhà của gia đình chủ trọ gồm có 7 người và một dãy trọ với 17 người khác đăng ký thuê ở.

Phần sân được bố trí để xe máy, xe đạp, xe đạp điện. Ngôi nhà được trang bị bình chữa cháy được bố tại sân và hành lang các tầng nhà. Thành viên gia đình đã tham gia lớp tuyên truyền, tập huấn về PCCC và CHCN do khu dân cư, tổ dân phố tổ chức.