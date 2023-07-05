Vụ bé trai 7 tháng tuổi tử vong ở Hà Nội: Nữ bảo mẫu không có bằng cấp, khai chưa qua đào tạo

Đời sống 05/07/2023 20:42

Làm việc với cơ quan điều tra, nữ bảo mẫu khai nhận bản thân chưa qua đào tạo hay tập huấn nghiệp vụ trông giữ trẻ. Việc nhận trông chỉ là muốn kiếm thêm thu nhập.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, chiều 5/7, Công an H.Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố đối với bảo mẫu Chu Uyển Vân (27 tuổi, trú Q.Hoàng Mai, Hà Nội) về tội "vô ý làm chết người", quy định tại khoản 1 điều 128 bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 30 ngày 9/1, chị N.B.H (29 tuổi, trú Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) đưa bé trai N.B.K (7 tháng tuổi) đến gửi Vân, ở cùng tòa chung cư với giá 250.000 đồng/ngày.    

Vụ bé trai 7 tháng tuổi tử vong ở Hà Nội: Nữ bảo mẫu không có bằng cấp, khai chưa qua đào tạo - Ảnh 1
Quyết định khởi tố bị can đối với nữ bảo mẫu - Ảnh: Báo Thanh Niên

 

 

Theo thông tin từ báo Giao Thông, đến khoảng 7h ngày 10/1, Vân cho bé K. uống sữa (sữa được mẹ bé pha sẵn). Khi uống được khoảng 100ml thì bé ngủ, lúc này Vân ra ngoài dọn dẹp.

Khoảng 10 phút sau, dù Vân nghe tiếng ho từ phòng ngủ nhưng vẫn tiếp tục dọn dẹp. Xong việc, Vân vào thì thấy bé K. vẫn đang ho và có dịch ở mũi nên lau cho bé và bế ra ngoài phòng khách đặt bé nằm nghiêng, vỗ lưng.

Tuy nhiên, lúc này bé tiếp tục nôn ra dịch ở mũi và miệng nên Vân tìm cách sơ cứu rồi gọi cấp cứu 115 và báo cho gia đình cháu bé.

Vụ bé trai 7 tháng tuổi tử vong ở Hà Nội: Nữ bảo mẫu không có bằng cấp, khai chưa qua đào tạo - Ảnh 2
Cháu bé 7 tháng tuổi tử vong sau khi ở với nữ bảo mẫu - Ảnh: Báo Giao Thông

Dù được nhân viên y tế sơ cứu nhưng tình hình không tiến triển nên mẹ bé đề nghị đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm. Tuy nhiên, cháu bé tử vong sau đó.

Nhận được thông tin, Công an huyện Gia Lâm cùng các đơn vị khác khẩn trương vào cuộc, tiến hành điều tra vụ việc.

Do lực lượng chức năng không phát hiện dấu vết tác động ngoại lực nên ngày 17/1, gia đình cháu bé đã có đơn đề nghị pháp y để xác định nguyên nhân.

Theo kết luận các mẫu vật gửi giám định không tìm thấy chấy độc, hoá chất bảo vệ thực vật, thuốc an thần,….. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc sau đó được xác định là do suy hô hấp tuần hoàn.

Làm việc với cơ quan điều tra, Chu Uyển Vân khai nhận bản thân chưa qua đào tạo hay tập huấn nghiệp vụ trông giữ trẻ. Việc nhận trông chỉ là muốn kiếm thêm thu nhập.

Khởi tố bảo mẫu trong vụ bé trai 7 tháng tuổi tử vong ở Hà Nội

Khởi tố bảo mẫu trong vụ bé trai 7 tháng tuổi tử vong ở Hà Nội

Công an huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội, đã khởi tố vụ án hình sự chết người chưa rõ nguyên nhân để điều tra vụ bé trai 7 tháng tuổi tử vong bất thường.

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